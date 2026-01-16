Chiến Dịch Quang Trung: Đã hoàn thành 1.597 ngôi nhà mới xây dựng cho dân

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và môi trường, kết quả của “Chiến dịch Quang Trung” đến ngày 30/12/2025, toàn bộ 34.759 ngôi nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa. Đến ngày 15/01/2026, toàn bộ 1.597 ngôi nhà phải xây dựng mới đã cơ bản hoàn thành...

Ngày 16/1/2026, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tại miền Trung.

BIỂU TƯỢNG CỦA TINH THẦN ĐOÀN KẾT

Chiến dịch Quang Trung đã trở thành một biểu tượng của sự quyết liệt và tinh thần đoàn kết trong việc khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực miền Trung Việt Nam. Được phát động bởi Thủ tướng Chính phủ sau những đợt bão lũ lịch sử vào cuối năm 2025, chiến dịch này không chỉ là một nỗ lực xây dựng lại nhà cửa, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của sự lãnh đạo tập trung và sự huy động tổng lực của cả hệ thống chính trị và xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã". Ảnh VPG.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Đến ngày hôm nay, chúng ta có thể tự tin khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã". Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung ruột thịt vừa qua, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Từ tháng 10 đến tháng 11/ 2025, miền Trung Việt Nam đã phải đối mặt với những đợt thiên tai khắc nghiệt, bao gồm bão số 10, 12, 13 và mưa lũ kéo dài, gây ra lũ lụt vượt giá trị lịch sử tại sáu tuyến sông. Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, với 1.597 ngôi nhà bị sập, đổ, cuốn trôi và 34.759 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Chiến dịch Quang Trung nhằm xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại, với mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Chiến dịch Quang Trung đã huy động tối đa nguồn lực từ các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội. Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 312 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng hàng nghìn lượt phương tiện để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở. Bộ Công an cũng đã huy động hơn 126 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ để xây dựng mới 419 căn nhà. Các bộ, ngành khác như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cũng đã đóng góp quan trọng vào việc triển khai chiến dịch.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết đến ngày 30/12/2025, đã có 34.759 nhà bị hư hỏng được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 (đạt 97,5%) nhà hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày. Đến ngày 15/1/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh VPG.

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15/1, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/1/2026.

Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15/1, hiện còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/1/2026.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định. Chiến dịch không chỉ mang lại nơi ở an toàn, ổn định cho người dân mà còn giúp họ kịp thời đón Tết Nguyên đán 2026 trong niềm vui và hạnh phúc.

NHIỀU BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU

Qua triển khai Chiến dịch Quang Trung, nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đã được rút ra. Chiến dịch thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng và Nhà nước, đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội. Tinh thần "lấy dân làm gốc" và "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" đã được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên nguồn lực to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Chiến dịch cũng cho thấy tinh thần hành động thần tốc, quyết liệt, chưa từng có tiền lệ, với phương châm "thần tốc - táo bạo - quyết liệt - hiệu quả".

Chiến dịch Quang Trung không chỉ là một nỗ lực xây dựng lại nhà ở mà còn mang ý nghĩa an sinh, ổn định tâm lý, giúp người dân sớm "an cư lạc nghiệp". Đây là một mô hình mẫu cho công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai trong tương lai, với những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo điều hành, phối hợp liên ngành và huy động nguồn lực xã hội.

Các chiến sĩ công an xây dựng nhà cho dân trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: VPG.

Kết thúc chiến dịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tổng kết và chuẩn hóa mô hình tổ chức của Chiến dịch Quang Trung để áp dụng trong các tình huống khẩn cấp tương lai.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn trước thiên tai; đặc biệt là nhà ở chống bão lũ cho người dân khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Khuyến khích áp dụng các mẫu thiết kế nhà an toàn, phù hợp điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán và khả năng tài chính của người dân.

Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách Trung ương, đồng thời có cơ chế khuyến khích huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai về vật dụng sinh hoạt thiết yếu, công cụ sản xuất, khôi phục sinh kế gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống và phát triển bền vững.

Chỉ đạo tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; rà soát, điều chỉnh quy hoạch dân cư, hạ tầng tại các khu vực có nguy cơ cao; tiếp tục đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.