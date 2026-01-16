Thứ Sáu, 16/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chiến Dịch Quang Trung: Đã hoàn thành 1.597 ngôi nhà mới xây dựng cho dân

Chu Khôi

16/01/2026, 16:37

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và môi trường, kết quả của “Chiến dịch Quang Trung” đến ngày 30/12/2025, toàn bộ 34.759 ngôi nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa. Đến ngày 15/01/2026, toàn bộ 1.597 ngôi nhà phải xây dựng mới đã cơ bản hoàn thành...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh VPG.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh VPG.

Ngày 16/1/2026, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tại miền Trung. 

BIỂU TƯỢNG CỦA TINH THẦN ĐOÀN KẾT

Chiến dịch Quang Trung đã trở thành một biểu tượng của sự quyết liệt và tinh thần đoàn kết trong việc khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực miền Trung Việt Nam. Được phát động bởi Thủ tướng Chính phủ sau những đợt bão lũ lịch sử vào cuối năm 2025, chiến dịch này không chỉ là một nỗ lực xây dựng lại nhà cửa, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của sự lãnh đạo tập trung và sự huy động tổng lực của cả hệ thống chính trị và xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã". Ảnh VPG.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Đến ngày hôm nay, chúng ta có thể tự tin khẳng định "Chiến dịch Quang Trung" mặc dù không có tiếng súng nhưng đã "tốc chiến, tốc thắng", không những "chiến thắng" mà còn "chiến thắng giòn giã". Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung ruột thịt vừa qua, mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Từ tháng 10 đến tháng 11/ 2025, miền Trung Việt Nam đã phải đối mặt với những đợt thiên tai khắc nghiệt, bao gồm bão số 10, 12, 13 và mưa lũ kéo dài, gây ra lũ lụt vượt giá trị lịch sử tại sáu tuyến sông. Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, với 1.597 ngôi nhà bị sập, đổ, cuốn trôi và 34.759 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Chiến dịch Quang Trung nhằm xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại, với mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Chiến dịch Quang Trung đã huy động tối đa nguồn lực từ các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội. Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 312 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng hàng nghìn lượt phương tiện để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở. Bộ Công an cũng đã huy động hơn 126 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ để xây dựng mới 419 căn nhà. Các bộ, ngành khác như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cũng đã đóng góp quan trọng vào việc triển khai chiến dịch.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết đến ngày 30/12/2025, đã có 34.759 nhà bị hư hỏng được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 (đạt 97,5%) nhà hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày. Đến ngày 15/1/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh VPG.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh VPG.

Trong đó, tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15/1, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/1/2026.

Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15/1, hiện còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/1/2026.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định. Chiến dịch không chỉ mang lại nơi ở an toàn, ổn định cho người dân mà còn giúp họ kịp thời đón Tết Nguyên đán 2026 trong niềm vui và hạnh phúc.

NHIỀU BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU

Qua triển khai Chiến dịch Quang Trung, nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đã được rút ra. Chiến dịch thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng và Nhà nước, đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội. Tinh thần "lấy dân làm gốc" và "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" đã được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên nguồn lực to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Chiến dịch cũng cho thấy tinh thần hành động thần tốc, quyết liệt, chưa từng có tiền lệ, với phương châm "thần tốc - táo bạo - quyết liệt - hiệu quả".

Chiến dịch Quang Trung không chỉ là một nỗ lực xây dựng lại nhà ở mà còn mang ý nghĩa an sinh, ổn định tâm lý, giúp người dân sớm "an cư lạc nghiệp". Đây là một mô hình mẫu cho công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai trong tương lai, với những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo điều hành, phối hợp liên ngành và huy động nguồn lực xã hội.

Các chiến sĩ công an xây dựng nhà cho dân trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: VPG.
Các chiến sĩ công an xây dựng nhà cho dân trong Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: VPG.

Kết thúc chiến dịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tổng kết và chuẩn hóa mô hình tổ chức của Chiến dịch Quang Trung để áp dụng trong các tình huống khẩn cấp tương lai.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo  rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn trước thiên tai; đặc biệt là nhà ở chống bão lũ cho người dân khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Khuyến khích áp dụng các mẫu thiết kế nhà an toàn, phù hợp điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán và khả năng tài chính của người dân.

Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách Trung ương, đồng thời có cơ chế khuyến khích huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai về vật dụng sinh hoạt thiết yếu, công cụ sản xuất, khôi phục sinh kế gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống và phát triển bền vững.

Chỉ đạo tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; rà soát, điều chỉnh quy hoạch dân cư, hạ tầng tại các khu vực có nguy cơ cao; tiếp tục đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Gia Lai tập trung hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, phấn đấu để người dân an cư trước Tết

19:37, 12/01/2026

Gia Lai tập trung hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, phấn đấu để người dân an cư trước Tết

Thiên tai năm 2025: Thiệt hại kỷ lục và tái thiết thần tốc

14:04, 12/01/2026

Thiên tai năm 2025: Thiệt hại kỷ lục và tái thiết thần tốc

Công bố kế hoạch ứng phó thiên tai chung

21:59, 20/12/2025

Công bố kế hoạch ứng phó thiên tai chung

Từ khóa:

An sinh xã hội báo cáo Bộ Nông nghiệp bão lũ 2025 Chiến dịch Quang Trung Hỗ trợ người dân học kinh nghiệm thiên tai sửa chữa nhà ở thiên tai miền Trung Thủ tướng Phạm Minh Chính tình hình khắc phục thiên tai

Đọc thêm

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành được coi là một bước đột phá quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và hiệu quả của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới ASML

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới ASML

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn ASML, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh thành công lâu dài tại Việt Nam...

Việt Nam là quốc gia tiêu biểu về ứng dụng AI vào nền kinh tế

Việt Nam là quốc gia tiêu biểu về ứng dụng AI vào nền kinh tế

Theo ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, các quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam đang triển khai AI trong nông nghiệp, y tế, hậu cần, hệ thống thuế, hải quan, ứng phó thiên tai và an sinh xã hội, nhưng không phải ở quy mô thí điểm, mà trên phạm vi toàn quốc. Các quốc gia này không chờ đợi những mô hình “hoàn hảo”, thay vào đó, họ lựa chọn những giải pháp AI “đủ tốt” để tạo ra tác động thực tế...

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2024–2029

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2024–2029

Hội nghị đã thống nhất cao hiệp thương cử bà Hà Thị Nga đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Công tác nhân sự phải đặt chất lượng lên hàng đầu

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Công tác nhân sự phải đặt chất lượng lên hàng đầu

Tại họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã cung cấp thông tin toàn diện về công tác chuẩn bị Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu đặt chất lượng, hiệu quả và sự cống hiến làm thước đo trong công tác nhân sự.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ nới lỏng xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, Nvidia hưởng lợi

Kinh tế số

2

Căn hộ chuẩn Bespoke tạo hiệu ứng mạnh, thu hút 250 đại lý hàng đầu

Bất động sản

3

Nam A Bank: Đề xuất thành lập cộng đồng tài chính xanh, đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế bền vững

Tài chính

4

Central Retail đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững

Doanh nghiệp

5

Hạ tầng tỷ USD đưa “Dual-life living” thành đặc quyền thường nhật tại Elyse Island

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy