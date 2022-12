“Chiến” dữ dội ở cổ phiếu ngân hàng, blue-chips giữ đà tăng cho VN-Index

Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm 6/10 vị trí thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay và chiếm 6/10 mã kéo điểm mạnh nhất của VN-Index. Giao dịch tại nhóm cổ phiếu này là tâm điểm trong bối cảnh tiền nội lẫn tiền ngoại đều giảm mạnh. VPB có lúc chạm giá kịch trần.

Bước tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm của FED đêm qua nằm trong dự tính của thị trường, nhưng quan điểm kiên định duy trì mặt bằng lãi suất cao đến tận 2024 khiến thị trường lo lắng. Chứng khoán thế giới bật tăng mạnh trước khi công bố thông tin, nhưng quay đầu giảm sau khi được nghe thông điệp nói trên. Diễn biến này phần nào ảnh hưởng đến đà tăng của thị trường trong nước sáng nay.

Đà tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng một số mã lớn khác đã tạo sóng VN-Index rất sớm. Đến khoảng 10h30 chỉ số đã đạt đỉnh, tăng 1,16%. Thực ra chỉ số này đã loanh quanh vùng đỉnh cao nhất buổi sáng ngay từ 10h, thời gian còn lại là đi ngang, nhưng độ rộng lại thu hẹp dần. Chẳng hạn lúc gần 10h VN-Index có 256 mã tăng/82 mã giảm, nhưng đến lúc chỉ số đạt đỉnh, độ rộng thu hẹp lại còn 220 mã tăng/157 mã giảm và kết phiên là 184 mã tăng/200 mã giảm.

Độ rộng hẹp dần nhưng chỉ số tụt điểm trễ hơn là do vẫn còn sự co kéo trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Sáng nay cổ phiếu ngân hàng giao dịch rất sôi động và giá tăng tốt ở nhiều mã.

Tâm điểm là VPB với màn biểu dương sức mạnh của bên mua. Chỉ trong 45 phút ngay sau khi mở cửa, lực cầu lớn đẩy giá vọt lên kịch trần. Gần 24,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng trong thời gian này, chiếm 61% tổng lượng khớp buổi sáng trong khi thời gian chỉ chiếm một phần ba. Mới phiên sáng VPB đã khớp 40,71 triệu cổ trị giá gần 731,5 tỷ đồng, gấp đôi thanh khoản cả ngày hôm qua.

Giao dịch đột biến của VPB tạo cảm hứng cho nhiều cổ phiếu ngân hàng khác. TPB cũng tăng vọt thanh khoản, khớp 8,39 triệu cổ trị giá 195,2 tỷ đồng. Giá TPB tăng 1,32%. STB khớp 176,4 tỷ đồng, MBB khớp 158,3 tỷ, TCB khớp 105,6 tỷ, SHB khớp 102,4 tỷ là những mã thu hút dòng tiền rất tốt.

Tuy vậy lực cầu đột biến ở nhóm ngân hàng cũng khuyến khích hoạt động bán ra. Các cổ phiếu ngân hàng nổi tiếng là có lượng lưu hành lớn, nên không có gì bất ngờ khi giá bắt đầu chịu sức ép về cuối phiên sáng. Mạnh như VPB nhưng giá cũng đã phải tụt xuống 4 bước giá so với mức đỉnh, tương ứng giảm gần 1,1%. BID, MBB, TCB, TPB, VIB cũng đều lùi lại 1-2% so với giá đỉnh.

VN-Index đang tụt dần do các cổ phiếu khác suy yếu.

Mặc dù giá có suy yếu một chút nhưng cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ nhịp tốt và lùi giá chậm hơn các trụ khác. Đó là lý do tại sao độ rộng khá hẹp, nhưng VN-Index vẫn được neo cao, tăng 0,5% so với tham chiếu tương đương 5,29 điểm. VN30-Index tăng 1,08%, tụt khoảng 0,79% so với mức cao nhất và độ rộng vẫn tốt với 21 mã tăng/7 mã giảm. Midcap đang giảm 0,32%, Smallcap giảm 0,52%.

Thanh khoản tập trung khá lớn vào nhóm cổ phiếu ngân hàng sáng nay, với khoảng 1.818,4 tỷ đồng khớp lệnh ở tất cả các mã nhóm này trên sàn HoSE, tăng 58% so với sáng hôm qua. Riêng các mã ngân hàng trong rổ VN30 tăng giao dịch tới 85%. Nhóm ngân hàng đang chiếm khoản 35% thanh khoản sàn HoSE trong khi tỷ trọng trung bình 20 phiên gần nhất chỉ là 21%.

Đáng lưu ý là mức khớp lệnh của HoSE sáng nay lại giảm khoảng 9% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 5.156 tỷ đồng. Điều đó nghĩa là thanh khoản ở nhóm cổ phiếu còn lại giảm tương đối mạnh. Tính theo vốn hóa thì rổ VN30 đang chiếm 54% thanh khoản HoSE, tăng 32% so với sáng hôm qua. Tổng khớp hai sàn niêm yết cũng giảm khoảng 12%.

Vốn ngoại cũng nguội lạnh đáng kể khi mức mua vào tại HoSE mới là 442,3 tỷ đồng, giảm 13% so với sáng hôm qua, bán ra 376,2 tỷ đồng, giảm 20%. Mức ròng tương ứng là +66,1 tỷ. Như vậy tổng thể dòng vốn cả nội lẫn ngoại sáng nay đều giảm đáng kể, trừ giao dịch cục bộ ở nhóm ngân hàng.