Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026, trong bối cảnh vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình cả nước...

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký văn bản số 401/TTg-KTTH ngày 13/1/2026 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/3/2026, cả nước giải ngân đạt 11% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ năm 2025 là 1,2 điểm phần trăm, tương ứng tăng khoảng 29.981,4 tỷ đồng về giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên, vẫn còn 14 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn được giao; 28 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả nước.

Thủ tướng nhận định nguyên nhân chậm giải ngân chủ yếu xuất phát từ yếu tố chủ quan, trong đó nổi lên là tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; công tác chỉ đạo, điều hành tại một số bộ, ngành, địa phương thiếu quyết liệt; vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư ở nhiều nơi còn sơ sài, dẫn đến tình trạng có vốn nhưng thiếu dự án đủ điều kiện bố trí vốn; giải phóng mặt bằng, tái định cư tại một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Các bộ, ngành, địa phương phải phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án; cá thể hóa trách nhiệm gắn với tiến độ thực hiện; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tuần, tháng, quý; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đồng thời, khẩn trương phân bổ hết số vốn chưa giao chi tiết; thường xuyên rà soát từng dự án, phân loại theo mức độ giải ngân để điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Trường hợp không sử dụng hết vốn đã giao, các đơn vị phải báo cáo rõ nguyên nhân gửi Bộ Tài chính và Thủ tướng trước ngày 20/4/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ và giải ngân; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân gây ách tắc, chậm trễ hoặc có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực; đồng thời thay thế kịp thời cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 5/2026 phương án điều chuyển vốn từ các đơn vị không có nhu cầu sử dụng sang nơi có nhu cầu bổ sung vốn; đồng thời đề xuất xử lý số vốn ngân sách trung ương đã giao nhưng quá hạn vẫn chưa phân bổ chi tiết.

Các bộ chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia phải khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công nhằm tạo thuận lợi cho triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.