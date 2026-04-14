Trang chủ Đầu tư

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Tuấn Khang

14/04/2026, 19:50

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026, trong bối cảnh vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình cả nước...

Ảnh minh hoạ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký văn bản số 401/TTg-KTTH ngày 13/1/2026 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/3/2026, cả nước giải ngân đạt 11% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ năm 2025 là 1,2 điểm phần trăm, tương ứng tăng khoảng 29.981,4 tỷ đồng về giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên, vẫn còn 14 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn được giao; 28 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả nước.

Thủ tướng nhận định nguyên nhân chậm giải ngân chủ yếu xuất phát từ yếu tố chủ quan, trong đó nổi lên là tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; công tác chỉ đạo, điều hành tại một số bộ, ngành, địa phương thiếu quyết liệt; vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư ở nhiều nơi còn sơ sài, dẫn đến tình trạng có vốn nhưng thiếu dự án đủ điều kiện bố trí vốn; giải phóng mặt bằng, tái định cư tại một số địa phương còn chậm, thiếu quyết liệt.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Các bộ, ngành, địa phương phải phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án; cá thể hóa trách nhiệm gắn với tiến độ thực hiện; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tuần, tháng, quý; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đồng thời, khẩn trương phân bổ hết số vốn chưa giao chi tiết; thường xuyên rà soát từng dự án, phân loại theo mức độ giải ngân để điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Trường hợp không sử dụng hết vốn đã giao, các đơn vị phải báo cáo rõ nguyên nhân gửi Bộ Tài chính và Thủ tướng trước ngày 20/4/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ và giải ngân; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân gây ách tắc, chậm trễ hoặc có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực; đồng thời thay thế kịp thời cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 5/2026 phương án điều chuyển vốn từ các đơn vị không có nhu cầu sử dụng sang nơi có nhu cầu bổ sung vốn; đồng thời đề xuất xử lý số vốn ngân sách trung ương đã giao nhưng quá hạn vẫn chưa phân bổ chi tiết.

Các bộ chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia phải khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công nhằm tạo thuận lợi cho triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Hà Nội bố trí hơn 800.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

13:47, 30/03/2026

Hà Nội bố trí hơn 800.000 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Hải Phòng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, ưu tiên dự án cấp bách

18:24, 12/04/2026

Hải Phòng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, ưu tiên dự án cấp bách

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 55 nghìn tỷ trong 2 tháng đầu năm

16:17, 04/03/2026

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 55 nghìn tỷ trong 2 tháng đầu năm

Hà Nội báo cáo về tiến độ, kế hoạch triển khai 8 dự án lớn

Hà Nội báo cáo về tiến độ, kế hoạch triển khai 8 dự án lớn

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 258/2025/QH15, Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai 08 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô…

Nghệ An rà soát loạt dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ

Nghệ An rà soát loạt dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ

Trước thực trạng nhiều công trình hạ tầng kéo dài, chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục thiết yếu để sớm phục vụ người dân...

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ gần 129.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ gần 129.000 tỷ đồng

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng...

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 tăng cao, nhiều chặng du lịch hết vé giờ đẹp

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 tăng cao, nhiều chặng du lịch hết vé giờ đẹp

Nhiều đường bay du lịch từ Hà Nội và TP.HCM dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đang tăng giá mạnh, phổ biến 2,5–4,5 triệu đồng/chiều, trong khi nhiều chuyến đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đã kín vé phổ thông ở khung giờ thuận lợi...

Tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội hoàn thành toàn bộ khoan hầm đoạn ngầm

Tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội hoàn thành toàn bộ khoan hầm đoạn ngầm

Máy đào hầm TBM số 2 “Táo Bạo” đã về đích tại ga S12 – ga Hà Nội, hoàn tất hành trình khoan 4 km hầm ngầm, đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án metro Nhổn – ga Hà Nội...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

