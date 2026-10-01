Bộ Công an cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trong giao dịch bất động sản, nhà ở

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng thường “quảng cáo”, “đánh bóng” về việc có quan hệ, quen biết với lãnh đạo cấp cao, chủ đầu tư nên có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” tại các dự án nhà ở xã hội để chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu...

Người dân cần kiểm tra kỹ pháp lý của các dự án trước khi mua. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an vừa phát thông báo khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Theo Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an, thị trường bất động sản là lĩnh vực thu hút dòng tiền lớn của xã hội, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an sinh cho người dân.

Trước nhu cầu bức thiết của người dân về nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhiều đối tượng đã lợi dụng lòng tin của người dân để tiến hành một số hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lợi dụng để chiếm dụng vốn của người dân trái quy định.

Thủ đoạn của các đối tượng thường “quảng cáo”, “đánh bóng” về việc có quan hệ, quen biết với lãnh đạo cấp cao, chủ đầu tư nên có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” tại các dự án nhà ở xã hội.

Gần đây nhất, hồi giữa tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 02 đối tượng gồm: Phạm Thị Mai (sinh năm 1974) và Phan Thùy Linh (sinh năm 1983) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 10/2025 đến tháng 07/2026 tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Hoặc sử dụng hình ảnh, thông tin từ các dự án nhà ở xã hội mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang triển khai để tạo lòng tin, lôi kéo người dân, khách hàng thông qua việc đưa ra các cam kết như “làm trọn gói hồ sơ”, “không cần xét duyệt”, “bảo đảm nhận nhà nhanh”… yêu cầu khách hàng nộp từ 20-100 triệu đồng để “giữ chỗ”, “làm tin”.

Các đối tượng cũng tác động tâm lý, đánh vào nhu cầu cũng như sự thiếu hiểu biết, lòng tham của khách hàng để tiếp tục yêu cầu nộp thêm chênh lệch (từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng), tùy từng dự án, có thể thu trước hoặc sau khi bốc thăm được quyền mua nhà.

Ngoài ra, nhiều trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng đã “lách luật” bán sản phẩm nhà ở cho khách hàng bằng các hình thức như “hợp đồng đặt cọc giữ chỗ”, “hợp đồng góp vốn”, “hợp đồng hợp tác đầu tư”, “hợp đồng vay vốn” với những chiêu trò quảng cáo mua nhà ở sớm sẽ được hưởng các ưu đãi, giá rẻ hơn…

Liên quan đến giao dịch đất nền, các đối tượng tự vẽ sơ đồ thiết kế dự án trên đất nông nghiệp, đất rừng hoặc đất thuộc quy hoạch công cộng, sau đó chào bán cho người dân dưới các hình thức hợp đồng viết tay, vi bằng. Một số đối tượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nhưng bán cho nhiều người dưới hình thức giao dịch viết tay, nhận đặt cọc.

Hình thức lừa đảo khác là đối tượng thuê, mượn giấy tờ của chủ đất sau đó giả danh là chủ sở hữu của thửa đất hoặc người được ủy quyền để bán cho người dân dưới hình thức viết tay.

Để phòng, tránh những rủi ro về mặt pháp lý trong giao dịch nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và đất nền, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an khuyến cáo doanh nghiệp, người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Đối với dự án nhà ở xã hội, cần kiểm tra kỹ các thông tin pháp lý của dự án; nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trực tiếp cho chủ đầu tư; không thanh toán bất kỳ khoản tiền chênh, mua - bán suất ngoại giao, phí đối ngoại nào cho môi giới hoặc bên thứ ba.

Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an nhấn mạnh, việc mua - bán nhà ở xã hội theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, cần kiểm tra thời hạn 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền đối với việc mua nhà ở xã hội lại từ các cá nhân sở hữu nhà ở xã hội.

Đối với dự án nhà ở thương mại, người dân chỉ ký hợp đồng mua - bán khi chủ đầu tư cung cấp đủ các giấy tờ pháp lý của dự án như (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng; biên bản nghiệm thu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và móng công trình; văn bản của Sở Xây dựng xác nhận nhà ở đủ điều kiện được bán. Không xác nhận, làm giả các giấy tờ chứng minh đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội….

Đối với việc mua bán đất nền, nhà ở sẵn có, cần tra cứu quy hoạch, tranh chấp của thửa đất, nhà ở; giao dịch, kiểm tra tính pháp lý của đất nền, nhà ở tại Văn phòng công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền; không mua - bán đất nền, nhà ở dưới hình thức vi bằng, viết tay.