Thứ Năm, 01/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Bộ Công an cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trong giao dịch bất động sản, nhà ở

Đ Đỗ Như

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng thường “quảng cáo”, “đánh bóng” về việc có quan hệ, quen biết với lãnh đạo cấp cao, chủ đầu tư nên có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” tại các dự án nhà ở xã hội để chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu...

Người dân cần kiểm tra kỹ pháp lý của các dự án trước khi mua. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Người dân cần kiểm tra kỹ pháp lý của các dự án trước khi mua. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an vừa phát thông báo khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Theo Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an, thị trường bất động sản là lĩnh vực thu hút dòng tiền lớn của xã hội, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an sinh cho người dân.

Trước nhu cầu bức thiết của người dân về nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhiều đối tượng đã lợi dụng lòng tin của người dân để tiến hành một số hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lợi dụng để chiếm dụng vốn của người dân trái quy định.

Thủ đoạn của các đối tượng thường “quảng cáo”, “đánh bóng” về việc có quan hệ, quen biết với lãnh đạo cấp cao, chủ đầu tư nên có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” tại các dự án nhà ở xã hội.

Gần đây nhất, hồi giữa tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 02 đối tượng gồm: Phạm Thị Mai (sinh năm 1974) và Phan Thùy Linh (sinh năm 1983) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 10/2025 đến tháng 07/2026 tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Hoặc sử dụng hình ảnh, thông tin từ các dự án nhà ở xã hội mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang triển khai để tạo lòng tin, lôi kéo người dân, khách hàng thông qua việc đưa ra các cam kết như “làm trọn gói hồ sơ”, “không cần xét duyệt”, “bảo đảm nhận nhà nhanh”… yêu cầu khách hàng nộp từ 20-100 triệu đồng để “giữ chỗ”, “làm tin”.

Các đối tượng cũng tác động tâm lý, đánh vào nhu cầu cũng như sự thiếu hiểu biết, lòng tham của khách hàng để tiếp tục yêu cầu nộp thêm chênh lệch (từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng), tùy từng dự án, có thể thu trước hoặc sau khi bốc thăm được quyền mua nhà. 

Ngoài ra, nhiều trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng đã “lách luật” bán sản phẩm nhà ở cho khách hàng bằng các hình thức như “hợp đồng đặt cọc giữ chỗ”, “hợp đồng góp vốn”, “hợp đồng hợp tác đầu tư”, “hợp đồng vay vốn” với những chiêu trò quảng cáo mua nhà ở sớm sẽ được hưởng các ưu đãi, giá rẻ hơn…

Liên quan đến giao dịch đất nền, các đối tượng tự vẽ sơ đồ thiết kế dự án trên đất nông nghiệp, đất rừng hoặc đất thuộc quy hoạch công cộng, sau đó chào bán cho người dân dưới các hình thức hợp đồng viết tay, vi bằng. Một số đối tượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nhưng bán cho nhiều người dưới hình thức giao dịch viết tay, nhận đặt cọc.

Hình thức lừa đảo khác là đối tượng thuê, mượn giấy tờ của chủ đất sau đó giả danh là chủ sở hữu của thửa đất hoặc người được ủy quyền để bán cho người dân dưới hình thức viết tay.

Để phòng, tránh những rủi ro về mặt pháp lý trong giao dịch nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và đất nền, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an khuyến cáo doanh nghiệp, người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Đối với dự án nhà ở xã hội, cần kiểm tra kỹ các thông tin pháp lý của dự án; nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trực tiếp cho chủ đầu tư; không thanh toán bất kỳ khoản tiền chênh, mua - bán suất ngoại giao, phí đối ngoại nào cho môi giới hoặc bên thứ ba.

Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an nhấn mạnh, việc mua - bán nhà ở xã hội theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, cần kiểm tra thời hạn 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền đối với việc mua nhà ở xã hội lại từ các cá nhân sở hữu nhà ở xã hội.

Đối với dự án nhà ở thương mại, người dân chỉ ký hợp đồng mua - bán khi chủ đầu tư cung cấp đủ các giấy tờ pháp lý của dự án như (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng; biên bản nghiệm thu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và móng công trình; văn bản của Sở Xây dựng xác nhận nhà ở đủ điều kiện được bán. Không xác nhận, làm giả các giấy tờ chứng minh đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội….

Đối với việc mua bán đất nền, nhà ở sẵn có, cần tra cứu quy hoạch, tranh chấp của thửa đất, nhà ở; giao dịch, kiểm tra tính pháp lý của đất nền, nhà ở tại Văn phòng công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền; không mua - bán đất nền, nhà ở dưới hình thức vi bằng, viết tay.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

giao dịch đất nền VnEconomy giao dịch nhà ở VnEconomy lừa đảo bất động sản VnEconomy nhà ở xã hội VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai Chương trình đào tạo 10.000 CEO

Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai Chương trình đào tạo 10.000 CEO

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...

Trồng nấm từ phụ phẩm nông, lâm nghiệp, nâng tầm thương hiệu nông sản Việt

Trồng nấm từ phụ phẩm nông, lâm nghiệp, nâng tầm thương hiệu nông sản Việt

Từ những cành keo, bồ đề, lõi ngô và phụ phẩm nông, lâm nghiệp, một chuỗi sản xuất nấm hữu cơ đang được hình thành tại xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ. Không chỉ tạo ra sản phẩm sạch, mô hình còn mở rộng sinh kế cho người dân, thúc đẩy chế biến sâu và từng bước nâng giá trị, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Ngành gỗ Việt Nam cần chuyển từ gia công sang làm chủ chuỗi giá trị

VnEconomy Ngành gỗ Việt Nam cần chuyển từ gia công sang làm chủ chuỗi giá trị

Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy