Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai Chương trình đào tạo 10.000 CEO

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 141/2026/TT-BTC nhằm hướng dẫn chi tiết cơ chế thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Sự ra đời của Thông tư này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho lực lượng doanh nhân...

Ảnh minh họa.

Thông tư 141 quy định toàn diện cơ chế triển khai Chương trình đào tạo 10.000 CEO, trong đó xác định rõ ràng đối tượng áp dụng là các học viên thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Bên cạnh lực lượng doanh nghiệp, văn bản cũng bao quát các cá nhân đến từ các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến xã, phường, đặc khu.

Đồng thời, các cơ quan thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, hiệp hội chuyên ngành cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc triển khai chương trình cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh.

Về cơ chế tài chính, nguồn kinh phí thực hiện được huy động linh hoạt và đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề đóng vai trò nòng cốt, bao gồm cả ngân sách trung ương lẫn địa phương.

Bên cạnh đó, chương trình khuyến khích sự đóng góp, tài trợ hợp pháp từ các học viên, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong cũng như ngoài nước. Kinh phí cũng được lồng ghép từ các chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt có mục tiêu phù hợp.

Một trong những điểm nổi bật của Thông tư là việc hiện đại hóa công tác xác định đối tượng ưu tiên. Cơ quan hỗ trợ sẽ ưu tiên khai thác tối đa dữ liệu điện tử, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin kê khai trên Trang đào tạo 10.000 CEO (tại địa chỉ https://10000ceo.business.gov.vn/) kết hợp với cơ chế doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm.

Việc yêu cầu cung cấp tài liệu giấy chỉ áp dụng trong trường hợp dữ liệu chưa rõ ràng hoặc phục vụ công tác hậu kiểm, với quy trình lập biên bản và lưu hồ sơ chặt chẽ.

Danh mục các đối tượng ưu tiên được quy định cụ thể, bao quát nhiều loại hình doanh nghiệp và nhóm đối tượng chính sách. Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ số, công nghệ cao, công nghệ chiến lược và doanh nghiệp xã hội đều được ưu tiên tiếp cận chương trình.

Ngoài ra, chính sách ưu đãi cũng hướng tới doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, cũng như các đơn vị hoạt động trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông tư ban hành khung quy định chi tiết về đa dạng hình thức đào tạo, nổi bật là việc hỗ trợ qua hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) tại địa chỉ https://business.gov.vn.

Nguồn kinh phí ngân sách sẽ đài thọ cho các hoạt động đầu tư, nâng cấp, vận hành hệ thống, thuê máy chủ, đường truyền cũng như chi phí số hóa tài liệu, xây dựng học liệu điện tử, bài giảng video và khảo sát nhu cầu học tập.

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể thuộc Bộ Tài chính sẽ trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống này, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và học viên tham gia không giới hạn các khóa học.

Song song với hệ thống dùng chung, cơ quan quản lý cũng mở rộng hỗ trợ thông qua các nền tảng trực tuyến uy tín sẵn có trên thị trường. Việc thuê, mua tài khoản học tập sẽ được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nhằm đảm bảo chất lượng và tính minh bạch, toàn bộ dữ liệu về quá trình học tập, kết quả hoàn thành và chứng nhận của học viên từ các nền tảng này sẽ được kết nối, đồng bộ trực tiếp về Trang đào tạo 10.000 CEO để phục vụ công tác theo dõi, đánh giá toàn diện.

Bên cạnh hình thức trực tuyến, Thông tư còn quy định cụ thể các phương thức hỗ trợ khác như Phiếu học bổng, tổ chức khóa đào tạo tập trung, Chương trình phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab), Chương trình sẵn sàng CEO (CEO Readiness Program), Chương trình trò chuyện doanh nhân (CEO Talk), cùng việc phát triển mạng lưới cựu học viên và công tác thi đua, khen thưởng.