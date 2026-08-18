Chính thức chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân từ 1/9/2026

Theo kế hoạch, từ ngày 1/9/2026, hệ thống Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân. Việc chuyển đổi sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chế độ...

Tư vấn, hướng dẫn người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thu Hằng.

Thực hiện kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội, bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn triển khai đến các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người chỉ tham gia bảo hiểm y tế, Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và người đang tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

RÀ SOÁT THÔNG TIN, ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

Theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chuyển đổi được thực hiện thống nhất trên toàn bộ các hệ thống thông tin nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội, gồm phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ (TST), phần mềm xét duyệt chính sách (TCS), giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID, phần mềm kế toán tập trung, Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế, Cổng thông tin điện tử của ngành và các phần mềm nghiệp vụ khác có sử dụng mã số bảo hiểm xã hội, bộ mã quản lý.

Theo đó, phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ là hệ thống nguồn thực hiện chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân.

Các phần mềm nghiệp vụ khác sẽ đồng bộ dữ liệu từ hệ thống phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ. Trong thời gian chuyển tiếp, các phần mềm vẫn hỗ trợ tra cứu theo cả mã số bảo hiểm xã hội cũ và số phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ mới.

Đặc biệt, việc chuyển đổi không làm thay đổi lịch sử hồ sơ, chứng từ, dữ liệu nghiệp vụ đã phát sinh, và không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với người tham gia, người thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi tự động, như người tham gia chưa có số căn cước công dân/định danh cá nhân, hoặc đã có số nhưng chưa xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện rà soát và chuyển trên chức năng theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo hướng dẫn triển khai của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, giai đoạn chuẩn hóa dữ liệu được thực hiện từ ngày 15/8/2026 đến trước ngày 1/9/2026. Giai đoạn chuyển đổi dữ liệu và vận hành bắt đầu từ ngày 1/9/2026.

Trong giai đoạn chuẩn bị, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người chỉ tham gia bảo hiểm y tế, Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và người tham gia phối hợp thực hiện rà soát, cập nhật và chuẩn hóa thông tin.

Đối với các đơn vị sử dụng lao động, cần phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để kiểm tra, rà soát bổ sung các thông tin (nếu chưa đầy đủ). Bao gồm: mã số doanh nghiệp, mã quan hệ ngân sách của đơn vị, mã loại hình sản xuất kinh doanh, tên viết tắt của tổ chức thu hộ, mã đơn vị hành chính (2 ký tự là mã đơn vị hành chính cấp tỉnh, 5 ký tự là mã đơn vị hành chính cấp xã), mã điểm thu…

Những thông tin này làm cơ sở cập nhật bộ mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát số định danh cá nhân/căn cước công dân của các lao động, người tham gia thuộc đơn vị quản lý. Trường hợp chưa có số định danh cá nhân/căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, hoặc chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đơn vị phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để bổ sung, cập nhật theo quy định.

Với những trường hợp thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn sai lệch, đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh thông tin gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cập nhật theo đúng quy định.

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề nghị phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia, hưởng các chế độ, để kiểm tra, bổ sung thông tin về số định danh cá nhân/căn cước công dân khi có đề nghị của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

KHÔNG ẢNH HƯỞNG QUYỀN LỢI NGƯỜI DÂN KHI CHUYỂN ĐỔI

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chuyển đổi sang sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân được thực hiện nhằm thống nhất dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu số, phù hợp với định hướng phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, và sử dụng thống nhất số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội xác định việc chuyển đổi cần bảo đảm an toàn, chính xác, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và người hưởng các chế độ. Đồng thời, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, kế thừa đầy đủ lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và hồ sơ điện tử đã phát sinh.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/9/2026, hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân theo từng Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội cơ sở.

Đồng thời, đồng bộ dữ liệu sang các phần mềm nghiệp vụ liên quan, chuyển đổi tài khoản VssID, Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và dữ liệu hồ sơ điện tử. Kết quả chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sẽ được thông báo đến người tham gia thông qua ứng dụng VssID.