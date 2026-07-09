Chính thức mở bán Nexus Tower - Tâm điểm an cư và đầu tư mới tại trung tâm phường Việt Trì

Được định vị là biểu tượng sống hiện đại giữa trung tâm đô thị mới, Nexus Tower sở hữu lợi thế nổi bật về vị trí, hệ thống tiện ích đồng bộ và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai. Dự án góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn tại phường Việt Trì.
Sự kiện mở bán không chỉ là dịp để khách hàng trực tiếp tìm hiểu quy hoạch, thiết kế và chính sách bán hàng của dự án, mà còn là cơ hội đón đầu tiềm năng tăng trưởng của một khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng và đô thị.
Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản tại Phú Thọ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực nhờ sự phát triển đồng bộ của hệ thống giao thông, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng định hướng mở rộng không gian đô thị. Là dự án căn hộ quy mô lớn thuộc khu đô thị Đông Nam Oasis City, Nexus Tower được đánh giá có nhiều dư địa gia tăng giá trị trong trung và dài hạn, phù hợp với cả khách hàng mua để ở lẫn các nhà đầu tư hướng đến tài sản tích lũy bền vững.
Đặc biệt, nguồn cung căn hộ hiện đại tại khu vực trung tâm vẫn còn khá hạn chế trong khi nhu cầu về không gian sống văn minh, tiện nghi ngày càng lớn. Đây được xem là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn và lợi thế cạnh tranh của Nexus Tower trên thị trường.
Nexus Tower được quy hoạch với định hướng trở thành biểu tượng sống mới tại trung tâm phường Việt Trì. Dự án sở hữu thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, đa dạng loại hình căn hộ cùng hệ thống hơn 50 tiện ích nội khu, mang đến môi trường sống tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.
Không chỉ hướng đến giá trị an cư, Nexus Tower còn góp phần hình thành cộng đồng cư dân văn minh, đồng bộ với sự phát triển của khu đô thị Đông Nam Oasis City, kiến tạo không gian sống hiện đại và nâng tầm diện mạo đô thị khu vực.
Thông tin sự kiện
Sự kiện: Lễ ra mắt giới thiệu và mở bán chính thức Nexus Tower.
Thời gian: 08h00, Thứ Bảy, ngày 11/7/2026.
Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
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