Cho phép cá nhân, hộ kinh doanh tham gia xây dựng, quản lý chợ

Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ sẽ mở rộng đối tượng tham gia đầu tư, cho phép cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng, quản lý chợ, qua đó thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hơn...

Ngày 22/4/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ.

SỐ LƯỢNG CHỢ GIẢM NHƯNG VẪN CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Phát triển thị trường trong nước, cho biết việc xây dựng nghị định mới nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hệ thống chợ, tạo thuận lợi để phát triển hệ thống chợ theo hướng hiện đại, bền vững, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, tiêu dùng xanh và đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, đồng thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định trong thời gian qua.

Giai đoạn 2015 - 2025 hệ thống chợ đang đối mặt với không ít thách thức. Số lượng chợ có xu hướng giảm dần, song vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hạ tầng thương mại. Năm 2025, cả nước có 8.150 chợ, 1.099 siêu thị và 281 trung tâm thương mại.

Đáng lưu ý, phần lớn là chợ hạng III với cơ sở vật chất còn hạn chế, chiếm tới 86,9%, trong khi chợ hạng I và II chiếm tỷ lệ thấp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cấp hạ tầng và đổi mới phương thức quản lý.

Ở góc độ kinh tế, chợ dân sinh vẫn chiếm thị phần lớn trong cung ứng thực phẩm tươi sống nhờ tính tiện lợi, chi phí thấp và phù hợp với thói quen tiêu dùng.

Ở góc độ xã hội, với khoảng 1,7–2 triệu hộ kinh doanh tại chợ đã tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng triệu lao động, góp phần vào việc giảm nghèo, đóng vai trò như một “vùng đệm” của thị trường lao động, đặc biệt với lao động phổ thông và khu vực phi chính thức.

Bên cạnh đó, chợ còn là không gian văn hóa đặc sắc, phản ánh tập quán sinh hoạt và bản sắc của từng vùng miền. Nhiều mô hình chợ đã trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu như Chợ nổi Cái Răng hay Chợ tình Sa Pa góp phần nâng cao giá trị kinh tế và quảng bá hình ảnh địa phương.

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ

Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, dự thảo nghị định lần này được xây dựng với nhiều điểm mới đáng chú ý như hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực đầu tư. Trong đó, ngân sách Trung ương ưu tiên cho khu vực khó khăn như miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Còn ngân sách địa phương chủ động triển khai tại các khu vực khác, đồng thời kết hợp các nguồn vốn hợp pháp.

Dự thảo cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý và rút ngắn quy trình ra quyết định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Một điểm mới quan trọng của dự thảo là mở rộng đối tượng tham gia đầu tư, cho phép cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng, quản lý chợ, qua đó thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung nhiều cơ chế mới nhằm phù hợp với thực tiễn phát triển như cho phép khai thác đa mục tiêu, đa công năng tại chợ; sử dụng tài sản hạ tầng chợ để tham gia các dự án đối tác công tư; phát triển chợ biên giới theo hướng hiện đại, giảm chi phí logistics và thúc đẩy giao thương.

Đặc biệt, các nội dung về chợ thông minh, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và chuyển đổi xanh cũng lần đầu được đưa vào, hướng tới xây dựng hệ thống chợ văn minh, thân thiện với môi trường và đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.

Tại phiên thảo luận, đại diện các Sở Công Thương, hiệp hội ngành hàng và đơn vị quản lý chợ đã thống nhất: trong cấu trúc kinh tế - xã hội, chợ truyền thống vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, chợ còn là không gian kết nối cộng đồng, lưu giữ các giá trị văn hóa và tạo sinh kế cho hàng triệu người dân.

Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống chợ tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, đặc biệt tại khu vực nông thôn và miền núi, nơi chợ vừa là điểm thu gom nông sản, vừa là kênh phân phối hàng hóa thiết yếu.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo nghị định, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành trong thời gian tới. Việc ban hành nghị định mới được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, thúc đẩy hệ thống chợ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của chợ truyền thống Việt Nam.