Cho phép cá nhân, hộ kinh doanh tham gia xây dựng, quản lý chợ
Song Hà
23/04/2026, 08:29
Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ sẽ mở rộng đối tượng tham gia đầu tư, cho phép cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng, quản lý chợ, qua đó thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hơn...
Ngày 22/4/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ.
SỐ LƯỢNG CHỢ GIẢM NHƯNG VẪN CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN
Phát biểu khai mạc, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Phát triển thị trường trong nước, cho biết việc xây dựng nghị định mới nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hệ thống chợ, tạo thuận lợi để phát triển hệ thống chợ theo hướng hiện đại, bền vững, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, tiêu dùng xanh và đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, đồng thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định trong thời gian qua.
Giai đoạn 2015 - 2025 hệ thống chợ đang đối mặt với không ít thách thức. Số lượng chợ có xu hướng giảm dần, song vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hạ tầng thương mại. Năm 2025, cả nước có 8.150 chợ, 1.099 siêu thị và 281 trung tâm thương mại.
Đáng lưu ý, phần lớn là chợ hạng III với cơ sở vật chất còn hạn chế, chiếm tới 86,9%, trong khi chợ hạng I và II chiếm tỷ lệ thấp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cấp hạ tầng và đổi mới phương thức quản lý.
Ở góc độ kinh tế, chợ dân sinh vẫn chiếm thị phần lớn trong cung ứng thực phẩm tươi sống nhờ tính tiện lợi, chi phí thấp và phù hợp với thói quen tiêu dùng.
Ở góc độ xã hội, với khoảng 1,7–2 triệu hộ kinh doanh tại chợ đã tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng triệu lao động, góp phần vào việc giảm nghèo, đóng vai trò như một “vùng đệm” của thị trường lao động, đặc biệt với lao động phổ thông và khu vực phi chính thức.
Bên cạnh đó, chợ còn là không gian văn hóa đặc sắc, phản ánh tập quán sinh hoạt và bản sắc của từng vùng miền. Nhiều mô hình chợ đã trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu như Chợ nổi Cái Răng hay Chợ tình Sa Pa góp phần nâng cao giá trị kinh tế và quảng bá hình ảnh địa phương.
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ
Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, dự thảo nghị định lần này được xây dựng với nhiều điểm mới đáng chú ý như hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực đầu tư. Trong đó, ngân sách Trung ương ưu tiên cho khu vực khó khăn như miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Còn ngân sách địa phương chủ động triển khai tại các khu vực khác, đồng thời kết hợp các nguồn vốn hợp pháp.
Dự thảo cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý và rút ngắn quy trình ra quyết định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Một điểm mới quan trọng của dự thảo là mở rộng đối tượng tham gia đầu tư, cho phép cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng, quản lý chợ, qua đó thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hơn.
Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung nhiều cơ chế mới nhằm phù hợp với thực tiễn phát triển như cho phép khai thác đa mục tiêu, đa công năng tại chợ; sử dụng tài sản hạ tầng chợ để tham gia các dự án đối tác công tư; phát triển chợ biên giới theo hướng hiện đại, giảm chi phí logistics và thúc đẩy giao thương.
Đặc biệt, các nội dung về chợ thông minh, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và chuyển đổi xanh cũng lần đầu được đưa vào, hướng tới xây dựng hệ thống chợ văn minh, thân thiện với môi trường và đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới.
Tại phiên thảo luận, đại diện các Sở Công Thương, hiệp hội ngành hàng và đơn vị quản lý chợ đã thống nhất: trong cấu trúc kinh tế - xã hội, chợ truyền thống vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, chợ còn là không gian kết nối cộng đồng, lưu giữ các giá trị văn hóa và tạo sinh kế cho hàng triệu người dân.
Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống chợ tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, đặc biệt tại khu vực nông thôn và miền núi, nơi chợ vừa là điểm thu gom nông sản, vừa là kênh phân phối hàng hóa thiết yếu.
Tiếp thu các ý kiến đóng góp, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo nghị định, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành trong thời gian tới. Việc ban hành nghị định mới được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, thúc đẩy hệ thống chợ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của chợ truyền thống Việt Nam.
Chợ dân sinh chiếm số lượng "áp đảo", phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn gặp khó
06:22, 08/12/2022
Kế hoạch phát triển và quản lý chợ Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030
Tháo gỡ vướng mắc giá điện cho dự án năng lượng tái tạo nhỏ
Thông tư 20/2026/TT-BCT được kỳ vọng sẽ tháo gỡ một số vướng mắc trong cơ chế giá điện cho các dự án năng lượng tái tạo nhỏ, đặc biệt là thủy điện nhỏ và các nguồn phân tán...
Chủ động ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo bởi những biến động địa chính trị chưa từng có, Việt Nam đã chứng minh được khả năng thích ứng và “vượt bão” ngoạn mục. Đứng ở tâm điểm của nỗ lực đó, Petrolimex không chỉ đóng vai trò là đơn vị dẫn dắt thị trường mà còn là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa điều hành chính sách của Chính phủ và thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp...
Cần một “kiềng ba chân” vững chắc để chặn đứng thuốc lá lậu
Cuộc chiến chống thuốc lá lậu không chỉ dừng lại ở các biện pháp kiểm soát biên giới truyền thống, mà đòi hỏi những "cú hích" đột phá về mặt chính sách, như nâng mức xử phạt hành chính lên ngưỡng đủ sức răn đe; siết chặt lỗ hổng pháp lý; xây dựng lộ trình thuế tiêu thụ đặc biệt hài hòa để triệt tiêu động lực buôn lậu…
Xăng E10: Giải pháp giảm giá và tự chủ năng lượng
Trong kịch bản giá dầu thế giới biến động cực đoan, việc đẩy mạnh phối trộn Ethanol ở tỷ lệ 10% (E10) được xác định là một trong những công cụ kỹ thuật và thị trường quan trọng để giảm áp đối với giá mặt hàng xăng dầu trong nước, đồng thời nâng cao tự chủ năng lượng...
Công Thương phải tiên phong gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tăng trưởng hai con số
Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương sáng 22/4, Thủ tướng yêu cầu ngành tiên phong xử lý tồn tại, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sản xuất – thương mại, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: