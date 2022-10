Chủ tịch nước: Doanh nghiệp Nhà nước cần kiến tạo nền tảng phát triển ở nơi tư nhân không muốn đầu tư

Sáng 10/10 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và ngân hàng tiêu biểu thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có thành tích trong kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

Theo báo cáo của lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, với 38 Đảng bộ trực thuộc, gần 88.000 đảng viên, 9 tháng qua, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh thu toàn Khối ước đạt 1,54 triệu tỷ đồng, tăng gần 39%; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt gần 225.000 tỷ đồng, tăng gần 24%. Các doanh nghiệp trong Khối đã ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 số tiền gần 32.200 tỷ đồng; tham gia công tác an sinh xã hội gần 5.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xây dựng Đảng; đoàn kết, quyết tâm cao, đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu tiêu biểu thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương -- Ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước nhấn mạnh các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước trong Khối luôn đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện điều tiết, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Khối doanh nghiệp nhà nước đã đóng góp hơn 20% tổng thu ngân sách quốc gia hằng năm và luôn đi đầu trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; kiện toàn mô hình tổ chức Đảng bảo đảm đồng bộ với quy mô, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp theo phương thức phù hợp.

"Đảng bộ Khối và Đảng bộ các doanh nghiệp cần chú ý giám sát, chấn chỉnh các yếu kém, thất thoát trong các doanh nghiệp Nhà nước, không để xảy ra tiêu cực", Chủ tịch nước quán triệt.

Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, bộ máy điều hành, hệ thống quản trị các doanh nghiệp Nhà nước phải được kiện toàn nâng cấp; áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đủ tâm và tầm; cải thiện các quy trình, nâng cao tính tự chủ và kỷ luật để tăng năng lực cạnh tranh của tập đoàn, tổng công ty.

Theo đó, có thể ban hành các chỉ số để theo dõi và đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị cũng cần đi đầu trong nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp vừa và nhỏ xung quanh mình, hình thành các chuỗi giá trị.

Chủ tịch nước cũng lưu ý các doanh nghiệp cần chủ động hội nhập và vươn ra cạnh tranh quốc tế. Vai trò chủ đạo của các tập đoàn là lấy thị trường nội địa làm trọng tâm, làm bàn đạp để vươn mình hội nhập, kết nối với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

"Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, doanh nghiệp Nhà nước cần góp phần kiến tạo nền tảng phát triển ở những địa bàn khó khăn, quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực, địa bàn mà tư nhân không muốn đầu tư", Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu các tập đoàn tiếp tục góp phần giữ ổn định vĩ mô, bảo đảm an ninh cho nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng, an ninh lương thực, bảo vệ môi trường.