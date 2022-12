Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4-6/12/2022.

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước và cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Hàn Quốc từ khi nước này có Tổng thống mới.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vào tháng 10/2009.

Trong năm 2020, trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Hàn Quốc bị hoãn/dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để trao đổi tình hình và biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc khi đó đã điện đàm với Tổng thống Moon Jae-in; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha. Hai bên đã tổ chức họp Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật lần thứ 18 bằng hình thức trực tuyến.

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok, Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha, Thứ trưởng Ngoại giao Lee Tae Ho đã tới thăm Việt Nam.

Trong năm 2021, hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt. Lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi điện mừng nhậm chức, điện thăm và đồng chủ trì tham dự Diễn đàn kinh doanh Mekong - Hàn Quốc lần thứ 8. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Hàn Quốc vào giữa tháng 12.

Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Chung Eui-yong thăm chính thức Việt Nam, dự Đối thoại chính sách cao cấp 25 năm ASEM. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in bên

lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York...

Trong năm 2022, Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì điện đàm 4 , trao đổi điện mừng, trao đổi đoàn. Hai bên đang duy trì cơ chế “Đối thoại chiến lược Ngoại giao - An ninh - Quốc phòng cấp Thứ trưởng”, “Đối thoại an ninh Việt - Hàn cấp Thứ trưởng” và “Đối thoại Quốc phòng Việt - Hàn cấp Thứ trưởng”; đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về bảo mật, an toàn thông tin Bản ghi nhớ về bảo mật thông tin quân sự, Biên bản thỏa thuận về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2030.

Về hợp tác kinh tế, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng

đầu của ta, đứng thứ 1 về đầu tư , thứ 2 về ODA (sau Nhật Bản), thứ 3 về thương mại (sau Trung Quốc và Mỹ). Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì như Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc; Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và công nghiệp; Đối thoại về kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc 10.

Về hợp tác lao động, Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ 2

của ta (sau Đài Loan) và Việt Nam là nước phái cử lao động lớn thứ 2 (sau Trung Quốc). Hiện Việt Nam có khoảng 48.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc. Hai bên đã ký lại Bản ghi nhớ thông thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) (1/2021), Hiệp định bảo hiểm xã hội ; thí điểm mô hình lao động thời vụ.

Về hợp tác du lịch, những năm gần đây, Hàn Quốc nổi lên là một trong

những thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam (lớn thứ 2 sau Trung Quốc). Trung bình mỗi tháng có hơn 1.000 chuyến bay thẳng Việt Nam - Hàn Quốc. Năm 2019, khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt, tăng 23,1% so với năm 2018. Khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt 550 nghìn lượt người, tăng 21,9%. Lượng khách Hàn Quốc tới Việt Nam giai đoạn 2020 - 2021 giảm do tác động của dịch Covid-19 song đang tăng trở lại từ đầu năm 2022.

Việt Nam và Hàn Quốc cũng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác và đạt được nhiều kết quả tích cực những năm gần đây.