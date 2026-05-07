PC1 tiếp tục nhận thông báo nhắc nhở từ HOSE

Cụ thể: Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 3, Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn công bố báo cáo tài chính quý được soát xét (nếu có) trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý”;

Đồng thời, Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 01/01/2025.

Đến thời điểm hiện tại, đã quá thời hạn công bố thông tin nhưng PC1 chưa thực hiện công bố BCTC quý 1/2026 (riêng và hợp nhất) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Do vậy, HOSE ra văn bản nhắc nhở Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định.

Đây là lần thứ 2 PC1 nhận "trát" nhắc nhở từ HOSE trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trước đó, vào ngày 24/04, HOSE đã gửi văn bản nhắc nhở PC1 vì chậm công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Theo đó, dù đã tổ chức đại hội vào ngày 22/04, PC1 đã không công bố các văn bản liên quan quá thời hạn 24h kể từ khi tổ chức.

Tại ĐHCĐ năm 2026, ban lãnh đạo của CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) đã tái khẳng định bốn trụ cột tăng trưởng cốt lõi: (1) hoạt động phát điện, (2) tổng thầu EPC điện (mở rộng ra thị trường nước ngoài và vượt ra ngoài phạm vi điện truyền thống), (3) khu công nghiệp xanh/mảng bđs nhà ở có tính thanh khoản cao, và (4) khoáng sản. Công ty đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu kép (CAGR) 5 năm đạt 15–18% và CAGR lợi nhuận đạt khoảng 30%, hỗ trợ tích cực cho dự báo CAGR EPS giai đoạn 2026–2028 đạt khoảng 35% của VCSC.

VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2026 ở mức 1,2 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) do lợi nhuận từ KCN Western Pacific và KCN Nomura 2 có thể cao hơn kỳ vọng, cùng với khoản lãi thoái vốn tại CTCP Đầu tư BĐS CT2, có khả năng bù đắp cho mức đóng góp yếu hơn từ mảng xây lắp điện, thủy điện và sản lượng niken, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Ngoài ra, bản tin quý 4 của PC1 cho thấy tiềm năng điều chỉnh tăng dài hạn đến từ các KCN mới tại Vũng Tàu và Hải Phòng, cũng như mảng điện gió ngoài khơi của công ty.

VCSC hiện duy trì khuyến nghị "mua" đối với PC1 với mức giá mục tiêu là 30.500 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 6/5, giá cổ phiếu PC1 tăng 3,39% lên 19.800 đồng/cổ phiếu.