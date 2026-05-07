PC1 tiếp tục nhận thông báo nhắc nhở từ HOSE

Hà Anh

07/05/2026, 09:26

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu PC1 trên TradingView.

Cụ thể: Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 3, Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn công bố báo cáo tài chính quý được soát xét (nếu có) trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý”;

Đồng thời, Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 01/01/2025.

Đến thời điểm hiện tại, đã quá thời hạn công bố thông tin nhưng PC1 chưa thực hiện công bố BCTC quý 1/2026 (riêng và hợp nhất) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Do vậy, HOSE ra văn bản nhắc nhở Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định.

Đây là lần thứ 2 PC1 nhận "trát" nhắc nhở từ HOSE trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trước đó, vào ngày 24/04, HOSE đã gửi văn bản nhắc nhở PC1 vì chậm công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Theo đó, dù đã tổ chức đại hội vào ngày 22/04, PC1 đã không công bố các văn bản liên quan quá thời hạn 24h kể từ khi tổ chức.

Tại ĐHCĐ năm 2026, ban lãnh đạo của CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) đã tái khẳng định bốn trụ cột tăng trưởng cốt lõi: (1) hoạt động phát điện, (2) tổng thầu EPC điện (mở rộng ra thị trường nước ngoài và vượt ra ngoài phạm vi điện truyền thống), (3) khu công nghiệp xanh/mảng bđs nhà ở có tính thanh khoản cao, và (4) khoáng sản. Công ty đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu kép (CAGR) 5 năm đạt 15–18% và CAGR lợi nhuận đạt khoảng 30%, hỗ trợ tích cực cho dự báo CAGR EPS giai đoạn 2026–2028 đạt khoảng 35% của VCSC.

VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2026 ở mức 1,2 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) do lợi nhuận từ KCN Western Pacific và KCN Nomura 2 có thể cao hơn kỳ vọng, cùng với khoản lãi thoái vốn tại CTCP Đầu tư BĐS CT2, có khả năng bù đắp cho mức đóng góp yếu hơn từ mảng xây lắp điện, thủy điện và sản lượng niken, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Ngoài ra, bản tin quý 4 của PC1 cho thấy tiềm năng điều chỉnh tăng dài hạn đến từ các KCN mới tại Vũng Tàu và Hải Phòng, cũng như mảng điện gió ngoài khơi của công ty.

VCSC hiện duy trì khuyến nghị "mua" đối với PC1 với mức giá mục tiêu là 30.500 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 6/5, giá cổ phiếu PC1 tăng 3,39% lên 19.800 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu DGC bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5

HOSE quyết định chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang kiểm soát, kể từ ngày 13/05/2026, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định...

Ông Lê Hải Đoàn muốn tăng sở hữu cổ phiếu VNS lên 30,84%

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 22/4/2026 về miễn chào mua công khai, diễn ra từ ngày 8–27/5/2026.

Bà Phạm Thị Nhung đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPBank

Bà Phạm Thị Nhung - Thành viên Hội đồng quản trị VPB kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) vừa đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 08/05-05/06.

HPG và HPA chốt danh sách thanh toán cổ tức 2025 bằng tiền

HPA thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 19/05/2026 để thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 21% (1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.100 đồng). Ngày thanh toán là ngày 3/6.

Ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức Chủ tịch Vinaconex

Vinaconex thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông - thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, nhiệm kỳ 2022-2027, thay cho ông Trần Đình Tuấn, kể từ ngày 5/5.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

