Chủ tịch Quốc hội đề nghị EU và EC hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung vaccine của châu Âu

Ngày 8/9 theo giờ địa phương, ngay sau khi đến thủ đô Brussels, Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với ông Charles Mitchen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC).

Tại buổi hội kiến, ông Mitchen bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời chia sẻ với những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Ông cho biết sẽ xem xét hỗ trợ Việt Nam vaccine sản xuất tại châu Âu để phòng chống dịch hiệu quả hơn.

Chủ tịch EC nhấn mạnh rằng đại dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế, do đó các quốc gia cần phải tái tạo nền kinh tế thị trường. Ông cho biết các nước châu Âu đều quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Mitchen đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam và cá nhân Chủ tịch. Chủ tịch Quốc hội khẳng định chuyến thăm và làm việc tại châu Âu lần này thể hiện sự coi trọng mối quan hệ với châu Âu.

Hiện nay, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu (EP) đang phát triển rất tốt đẹp trên tinh thần hợp tác và xây dựng trong sự hài hòa với tổng thể quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU. Hai bên phối hợp chặt chẽ, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - EU và đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện, hoàn thiện thể chế pháp luật nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA với mục tiêu cao nhất là đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai bên.

Toàn cảnh buổi hội kiến - Ảnh: Quochoi.vn/Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội mong muốn với cương vị của mình, ngài Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ có tiếng nói để Nghị viện các nước ủng hộ và sớm ký kết Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn EU đã ủng hộ 2,4 triệu liều vaccine và giúp đỡ Việt Nam phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên hiện nay, Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do biến chủng mới Delta.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội mong lãnh đạo Hội đồng châu Âu EU và Ủy ban châu Âu EC hỗ trợ Việt Nam trong ưu tiên tiếp cận nguồn cung vaccine của châu Âu qua cơ chế COVAX, đồng thời chia sẻ vaccine “dôi dư”, hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế thiết yếu, thuốc điều trị Covid-19, ủng hộ hợp tác sản xuất vaccine để Việt Nam trở thành Trung tâm sản xuất vaccine ở khu vực.

Về vấn đề “Thẻ vàng” đối với khai thác thủy sản của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để khắc phục và đã đạt những kết quả rất tích cực. Chủ tịch Quốc hội mong ông Mitchen ủng hộ để EC sớm gỡ Thẻ vàng đối với Việt Nam, góp phần bảo đảm sinh kế của ngư dân Việt Nam.

Đồng tình với quan điểm của ông Mitchen, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phát triển và hồi phục kinh tế sau đại dịch.

Về hợp tác an ninh và vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Việt Nam sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với EU về đào tạo chuyên gia pháp lý, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng...

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự hoan nghênh với tuyên bố mới đây của Cơ quan Đối ngoại châu Âu về tình hình Biển Đông, thể hiện tiếng nói và vai trò quan trọng của EU trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải tại Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS); mong muốn EP/EU tiếp tục ủng hộ quan điểm của Việt Nam và các nước ASEAN trong vấn đề này.

Với mục đích tăng cường hợp tác, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để các nước châu Âu tiếp cận, hợp tác đầu tư giữa EU - Asean, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mong muốn Việt Nam và EU thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện hai Bên nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện EP nói riêng, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA.