Chung cư được ưu tiên xuất hiện trong danh mục đầu tư

Theo ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, qua nghiên cứu tâm lý và xu hướng người tiêu dùng bất động sản nửa đầu năm 2024, đơn vị ghi nhận khoảng 65% người được hỏi dự định mua bất động sản vào một năm tới. Trong đó, 60% người mua để đầu tư, mà loại hình nhà riêng có số người mua tiềm năng hướng đến chiếm 26% và chung cư 24%.

Lý giải nguyên nhân, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com, cho biết ở phân khúc nhà riêng, mức độ quan tâm và giá rao bán được giữ sự ổn định do đây là loại hình phục vụ nhu cầu ở thực. Tại Hà Nội quý 3/2023, giá rao bán nhà riêng ở nhiều quận như Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông tăng từ 4% - 9% so cùng kỳ 2022. Mức độ quan tâm tăng nhẹ 2% - 3% tại một số quận Hà Nội. Còn TP.HCM, giá rao bán và mức độ quan tâm nhà riêng dù có xu hướng giảm nhưng mức giảm không quá 10% so quý 3/2022.

Đặc biệt, với chung cư, phân khúc này có tốc độ tăng tỷ suất lợi nhuận (tốc độ tăng giá cộng lợi suất cho thuê) nhanh và ổn định suốt chục năm qua. Cụ thể, dữ liệu thị trường tính đến quý 2/2023 thể hiện, lợi nhuận đầu tư chung cư tăng 97% so đầu năm 2015.

Thực tế, sang đến tháng 8/2023, khi các khó khăn giảm bớt đối với nhà phát triển bất động sản, đến tháng 10, tháng 11 đã có khá nhiều nguồn cung ở Hà Nội và TP.HCM bắt đầu tung ra thị trường. Cụ thể TP.HCM, khu vực phía Tây có 3, 4 dự án, tương tự tại Hà Nội, khu vực phía Nam, phía Đông cũng xuất hiện thêm sản phẩm của một số chủ đầu tư.

Tuy nhiên, đề cập những xu hướng “định hình tương lai”, ông Nguyễn Quốc Anh lưu ý thị trường bất động sản đang và sẽ phụ thuộc vào sự chuyển dịch nhất định về mặt chính sách. Do đó, người mua lẫn nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn chất lượng và tính pháp lý của dự án/sản phẩm. “Họ có xu hướng sử dụng dữ liệu nhiều hơn để đưa ra quyết định. Đó là các dữ liệu có lịch sử nhiều năm về biến động giá, lợi nhuận đầu tư, nguồn cung - cầu. Khi khách hàng nắm nhiều thông tin chắc chắn trở nên thông thái hơn. Vì vậy, chủ đầu tư, doanh nghiệp cũng cần dựa vào dữ liệu nghiên cứu thị trường, nhằm đưa ra những sản phẩm chất lượng với mức giá phù hợp”, ông Quốc Anh nêu quan điểm.

Nhấn mạnh đến phân khúc chung cư, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam dự báo, đến năm 2029 số lượng dân đô thị tăng lên rất nhanh. Riêng Hà Nội và TP.HCM chỉ 5 năm tới có thể tăng 1 triệu người. Với lượng dân cư như vậy phải cần ít nhất 250.000 căn hộ nhưng nguyên năm 2023 chỉ có 14.000 căn hộ, chủ yếu tập trung ở phân khúc từ 50 triệu trở lên, qua đó thấy rằng nhu cầu căn hộ còn khá cao.

Mặc dầu vậy, ông Lê Bảo Long, Giám đốc Chiến lược của Batdongsan.com.vn, nhận xét: “Việc mua chung cư đang khó khăn đối với người dân khi tốc độ tăng thu nhập không bắt kịp tốc độ tăng giá nhà. Trong tương lai, dự án chung cư sơ cấp sẽ có mặt bằng giá cao vì chủ đầu tư phải tối ưu lợi nhuận khi các chi phí bị đẩy lên. Trong báo cáo của Batdongsan.com.vn về tâm lý người tiêu dùng bất động sản, giữa bối cảnh giá nhà neo cao, người dân đang chuyển sang hướng đi thuê hoặc tìm cách vay mua nhà”.