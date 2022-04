Chứng khoán An Bình giải trình trách nhiệm về huỷ lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh

Trước đó, ngày 4/4/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông (Công ty Cung điện Mùa đông), Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (Công ty Soleil) thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) là các công ty chưa đại chúng, đã thực hiện 09 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước, chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của HNX về các đợt chào bán này.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về việc hủy bỏ các đợt phát hành trái phiếu của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ; căn cứ quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, ngày 03/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBCK hủy bỏ 09 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của các Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện Mùa Đông, Công ty Soleil thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Liên quan đến sự việc này, Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) thông tin chính thức như sau.



Chứng khoán An Bình (ABS) với tư cách là tổ chức tư vấn phát hành đã thực hiện tư vấn hồ sơ 01 đợt phát hành với tổng trị giá 800 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, mã hiệu trái phiếu SOLCH2123001, phát hành ngày 06/07/2021, là trái phiếu có tài sản bảo đảm và bảo lãnh thanh toán.



Theo ABS, việc cung cấp dịch vụ của ABS phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ABS, tuân theo quy định của pháp luật và trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Tổ chức phát hành cung cấp. Tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin công bố trong hồ sơ chào bán. Toàn bộ số trái phiếu của đợt phát hành này đã được bán cho 01 nhà đầu tư tổ chức là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

ABS không tham gia vai trò đơn vị phân phối thứ cấp (không tư vấn hay phân phối tài liệu chào bán hoặc tham gia bất kỳ khâu nào để bán thứ cấp) đối với trái phiếu này từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh hay bất kỳ trái phiếu nào liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoặc các công ty liên quan cho các nhà đầu tư khác.

Ngoài ra, ABS không cung cấp hoặc hợp tác với bên thứ ba để cung cấp bất kỳ sản phẩm tài chính nào liên quan tới trái phiếu nêu trên; không cam kết thu xếp thanh khoản, tìm kiếm khách hàng mua, mua lại trái phiếu này trên thị trường thứ cấp.

Đặc biệt, ABS cũng không đầu tư tự doanh, nắm giữ trái phiếu này hoặc trái phiếu bất kỳ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoặc các Công ty liên quan.

Với tư cách là Đại lý lưu ký, ABS tuân thủ Quyết định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục chuyển nhượng Trái phiếu mã SOLCH2123001 nói trên từ ngày 03/4/2022.

ABS đang theo dõi sát các thông tin, liên hệ với tổ chức phát hành, các đơn vị liên quan và xử lý các công việc nghiệp vụ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.