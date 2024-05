Chứng khoán không còn hiệu ứng “Sell in May” nữa, bây giờ là thời của “Buy in May”?

Sau nhịp chỉnh mạnh của tháng 4, chỉ số Vn-Index đang ở vùng hấp dẫn với nhiều cổ phiếu đã giảm sâu 30-40%. Các chuyên gia phân tích cho rằng, xác suất Sell in May không còn nhiều thay vào đó là hiệu ứng Buy in May.

HIỆU ỨNG "BUY IN MAY"

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng thị trường điều chỉnh mạnh trong tháng 4, song nhịp điều chỉnh là cần thiết cho thị trường trong xu hướng tăng giá. Nhìn về tháng 5, rủi ro giảm điểm của thị trường vẫn tiềm ẩn nhưng mức giảm có thể chậm lại. Qua đó, TPS kỳ vọng vào việc thị trường có thể giữ được vùng 1.150 – 1.180 điểm và bước vào xu hướng tích lũy, tạo nền.

Với kịch bản tích cực (khả năng xảy ra 40%), TPS cho rằng thị trường tiếp tục giao động và tạo nền quanh vùng 1.210 điểm. Tại đây, các phiên giao dịch không cần có thanh khoản cao – đây vốn là đặc trưng của thị trường trong xu hướng tích lũy.

Thêm vào đó, vùng cản trên của thị trường đang là vùng 1.230 – 1.250 điểm. VN-Index đã có nhiều phiên tăng điểm với mức thanh khoản thấp, điều này đặt ra nhiều lo ngại cho xu thế ngắn hạn có thể gặp điều chỉnh khi tiệm cận vùng kháng cự này. Tích lũy nền càng lâu thì đà bật tăng sẽ càng mạnh. Trong đó, phiên breakout khỏi vùng 1.230 – 1.250 điểm cần phải có thanh khoản đột biến để chính thức xác nhận xu thế tích lũy đã chấm dứt.

Với kịch bản trung tính (khả năng xảy ra 60%), thị trường sẽ gặp khó và vùng tích lũy sẽ rộng hơn, vùng giao động ở 1.180 – 1.230 điểm. Biên độ giao động lớn khiến nhà đầu tư sẽ khó khăn hơn trong việc kiếm được lợi nhuận và hệ quả sẽ là thanh khoản tiếp tục giảm thấp.

Khả năng thủng vùng 1.180 điểm sẽ được đánh giá tùy vào trạng thái của VN-Index trước vũng hỗ trợ này. Nếu giá giảm kèm theo thanh khoản tăng ở vùng này thì các kịch bản xấu hơn sẽ xuất hiện và thị trường sẽ tìm đến những vùng giá thấp hơn nữa – vùng hỗ trợ tiếp theo là 1.150 điểm.

Tháng 5 theo các chu kỳ giao dịch hàng năm thường không có những biến động quá lớn và nhà đầu tư không cần quá lo ngại về hiệu ứng "Sell in May" khi thị trường đã điều chỉnh mạnh trong tháng 4. Thêm vào đó, nhà đầu tư đã quen với việc tháng 5 là tháng ít thông tin do các công bố kết quả kinh doanh quý 1 , họp Đại hội đồng cổ đông, chia cổ tức đã công bố. Do đó, khả năng cao thị trường tháng 5 sẽ xảy ra phân hóa nhẹ.

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc Công ty đầu tư FIDT nói rằng tháng 4 thị trường gặp cú sốc nhẹ về vĩ mô, áp lực tỷ giá được tích tụ, gap lãi suất VND và USD quá cao tạo dịch chuyển dòng vốn ra khỏi Việt Nam. Áp lực tỷ giá, áp lực lãi suất chưa kể câu chuyện giá vàng, bộ ba bất khả là thử thách kinh hoàng khiến chứng khoán giảm 10% với nhiều cổ phiếu điều chỉnh sâu lên đến 30-40%.

Do đó, tháng 5 thị trường về mức chiết khấu hợp lý, chúng ta nhìn tương lai thấy những áp lực vĩ mô trong tháng 5 đã suy giảm đi rất nhiều, tỷ giá ngoại tệ tự do giảm nhiều.

"Không còn thấy câu chuyện Sell in May trong tháng 5 nữa mà sẽ là hiện tượng Buy in May rõ hơn vì trong báo cáo vĩ mô tháng 4 vừa rồi có thể thấy kinh tế Việt Nam phục hồi chậm nhưng nền tảng đó đà phục hồi tiếp diễn, đợt phục hồi của nền kinh tế và rõ nét hơn trong quý 3-4. Sell in May xác suất giảm nhiều, đây là thời điểm chúng ta lựa chọn danh mục giải ngân hợp lý", ông Tuấn nói.

DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN CÒN NHIỀU

Chứng khoán Yuanta cũng vừa đưa ra dự báo vĩ mô và thị trường chứng khoán tháng 4. Trong đó nhấn mạnh tình hình kinh tế tháng 4 có nhiều gam màu sáng tối đan xem, nhưng cơ bản vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực trong những tháng tới.

Các số liệu về tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu dùng và triển vọng tăng trưởng trong những tháng tới ngày càng rõ ràng hơn. Kim ngạch xuất nhập khẩu mặc dù giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn duy trì đà hồi phục so với cùng kỳ, cán cân thương mại vẫn xuất siêu.

Số đơn hàng xuất khẩu tiếp tục tăng và các nền kinh tế lớn cũng đang trên đà hồi phục, kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sẽ tăng tốt hơn trong những tháng tới. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trong nước tăng ổn định theo tháng từ đầu năm tới nay.

Lĩnh vực sản xuất cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực, nhất là đối với lĩnh vực Công nghiệp chế biến chế tạo và Sản xuất điện. Các doanh nghiệp vẫn lạc quan vào sản lượng sản xuất sẽ hồi phục trong 12 tháng tới. Đối với hoạt động đầu tư, trong khi nguồn vốn FDI đăng ký và giải ngân vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt, nguồn vốn đầu tư công trong nước cũng ghi nhận mức độ tăng tốt hơn so với cùng kỳ 2023, tuy nhiên, tiến độ giải ngân 4T2024 so với kế hoạch vẫn ở mức thấp.

Trong khi, các chỉ số vĩ mô trong tháng 4 có những điểm cần lưu ý khi: lạm phát tăng cao do tác động giá xăng dầu, nhu cầu sử dụng xăng dầu, điện nước trong sinh hoạt và sản xuất cũng gia tăng; tỷ giá và giá vàng tiếp tục tăng trong tháng, giá vàng có thể vẫn neo ở mức cao trong năm 2024 trong khi tỷ giá sẽ hạ nhiệt dần trong 6 tháng cuối năm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng nhẹ, mặt bằng lãi suất huy động cũng tăng nhẹ tại hầu hết các NHTM, mặc dù lãi suất cho vay vẫn tiếp tục giữ ở mức thấp hỗ trợ hoạt động sản xuất và tăng trưởng tín dụng vẫn đang ở mức thấp so với mục tiêu, nhưng việc tăng lại suất huy động trở lại cũng là yếu tố cần lưu ý.

Nhìn chung, những tín hiệu tích cực từ nhu cầu tiêu dùng trong, ngoài nước cũng như sự hồi phục của hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục tốt hơn. Các yếu tố vĩ mô kỳ vọng sẽ ổn định hơn trong những tháng tới dưới sự điều hành chính sách chủ động, linh hoạt của các cơ quan ban ngành.

Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 5,8% so với tháng 03/2024 và giao dịch quanh mức 1.200 điểm với khối lượng giao dịch giảm. Ảnh hưởng rủi ro từ tỷ giá và lạm phát, thị trường chứng khoán đã giai đoạn khó khăn trong tháng 04/2024, nhưng xu hướng dài hạn của thị trường vẫn đang ở mức tăng.

Mức định giá thị trường P/E TTM của chỉ số VN-Index giao dịch dưới mức 14.x, cùng với đó là mức chênh lệch giữa lãi suất tiết kiệm và E/P của chỉ số VN-Index giảm mạnh cho thấy lợi suất của thị trường chứng khoán đang hấp dẫn hơn nhiều so với kênh tiết kiệm, điều nay cho thấy dư địa tăng trưởng của thị trường chứng khoán còn nhiều trong dài hạn.

Trong khi đó, theo Chứng khoán BSC, tháng 5 các thông tin hỗ trợ sẽ ít dần do doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính, họp Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch kinh doanh trong tháng 4. Điều này có thể dẫn đến biến động khó lường cho thị trường chứng khoán.