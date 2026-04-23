Giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng tăng giá của USD

An Huy

23/04/2026, 10:22

Các nhà giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu đang rút lui khỏi đặt cược vào sự tăng giá của đồng USD, khi những tia hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm giảm sức hấp dẫn của bạc xanh với tư cách một “hầm trú ẩn” an toàn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, USD cũng gặp bất lợi khi thị trường vẫn ít nhiều kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay.

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột ở Vùng Vịnh, đồng USD đã tăng mạnh khi các thị trường tài chính toàn cầu chao đảo. Tuy nhiên, hiện tại, đồng tiền này đã giảm 2,3% so với mức đỉnh thiết lập vào cuối tháng 3, theo chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ các đồng chủ chốt tiền khác. Tháng 4 này, USD đang trên đà hoàn tất tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2025.

Trái lại, đồng euro đã phục hồi gần như toàn bộ sự mất giá trong những tuần đầu của chiến tranh.

Theo tờ báo Financial Times, các nhà đầu tư và chiến lược gia cho rằng hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã làm suy yếu sức mạnh ban đầu của đồng USD - vốn một phần dựa trên sự “miễn nhiễm” tương đối của Mỹ với các tác động của cú sốc năng lượng toàn cầu kéo dài. Đồng thời, sự phục hồi của các tài sản rủi ro đang kéo theo tỷ giá đồng tiền của các thị trường mới nổi, gây bất lợi cho đồng USD.

Bà Meera Chandan, đồng trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối toàn cầu tại ngân hàng JPMorgan Chase, cho xét: "Đây là một giao dịch dựa trên sự giảm căng thẳng".

Do đó, JPMorgan lại đang khuyến nghị bán khống đồng USD, và mua các đồng tiền như đôla Australia. “Nhu cầu trú ẩn an toàn với đồng USD ở giai đoạn đầu cuộc chiến đã suy giảm", bà nói.

Trong phiên giao dịch ngày 22/4, giá dầu thô Brent giao sau lại vượt mốc 100 USD/thùng do sự bất định trong triển vọng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, mức độ biến động của thị trường tài chính nói chung đã giảm đáng kể do các nhà đầu tư cho rằng kịch bản chính là Washington và Tehran sẽ đi đến được một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh.

Ông Mohit Kumar, nhà kinh tế trưởng châu Âu tại ngân hàng đầu tư Jefferies, nhận định: "Kịch bản cơ bản của chúng tôi vẫn hai bên sẽ đi đến một thỏa thuận... mặc dù còn có những trục trặc".

Trong bối cảnh đó, các nhà giao dịch đã chuyển hướng khỏi các đặt cược vào sự tăng giá của đồng USD. Các hợp đồng quyền chọn ba tháng trong tỷ giá hối đoái euro-USD, loại hợp đồng cho thấy chi phí tương đối của việc đặt cược vào tỷ giá tăng hoặc giảm, đã nghiêng mạnh về phía đồng USD trong những tuần đầu chiến tranh, nhưng hiện đã trở lại gần mức trung lập.

Các nhà đầu tư cũng đang hướng sự chú ý tới triển vọng khác biệt trong hướng đi của chính sách tiền tệ ở Mỹ và các nền kinh tế lớn phương Tây khác. Trong khi tác động của giá năng lượng cao hơn dự kiến sẽ dẫn đến việc tăng lãi suất ở châu Âu, các nhà đầu tư vẫn đang tính đến khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Sự kết hợp này đã kéo đồng USD xuống, khiến bạc xanh mất giá so với mọi đồng tiền lớn khác ngoại trừ đồng yên Nhật trong thời gian từ đầu tháng 4 tới nay, theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg. Đồng won Hàn Quốc và đồng rand Nam Phi, vốn là những đồng tiền bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào đầu cuộc xung đột, đã tăng hơn 2% từ đầu tháng.

Ông Geoffrey Yu, chiến lược gia thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi tại ngân hàng BNY, nhận xét: "Sự phục hồi của thị trường ngoại hối mới nổi đang diễn ra song song với xu hướng trượt giá trở lại của đồng USD. Điều này củng cố quan điểm rằng tâm lý rủi ro đang được cải thiện".

Ông Yu nói thêm các nhà giao dịch đang quay trở lại với các đồng tiền có lãi suất cao hơn, và các dòng chảy tìm kiếm lợi suất này đang được khuyến khích bởi các đặt cược rằng Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Kỳ vọng này tiếp tục được thúc đẩy bởi việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép lên Fed về lãi suất. Ông Kevin Warsh, người được ông Trump đề cử làm chủ tịch Fed thay cho Chủ tịch Jerome Powell sắp hết nhiệm kỳ, đã lập luận rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp tăng năng suất, từ đó có thể mở đường cho lãi suất thấp hơn ở Mỹ.

Các nhà quản lý quỹ cho rằng sự kết hợp giữa khả năng Fed hạ lãi suất với các xu hướng đã có trước chiến tranh - gồm sự sụt giảm niềm tin do chính sách thất thường của Nhà Trắng và việc nhà đầu tư quốc tế muốn giảm bớt sự tiếp xúc với tài sản Mỹ - có khả năng sẽ gây áp lực mất giá lên đồng USD khi xung đột xuống thang.

Các ngân hàng Phố Wall đang kỳ vọng đồng euro sẽ tăng lên 1 euro đổi 1,2 USD trong năm 2027 từ mức 1,175 USD hiện tại, và đồng bảng Anh sẽ tăng lên 1,38 USD từ mức 1,35 USD hiện tại.

Ông Roger Hallam, trưởng bộ phận lãi suất quốc tế tại công ty quản lý tài sản Vanguard, đánh giá: "Chúng tôi cho rằng những yếu tố lớn hơn, mang tính dài hạn rốt cuộc sẽ gây áp lực giảm lên đồng USD. Nhưng trong ngắn hạn, cuộc xung đột Mỹ - Iran sẽ quyết định hướng đi của đồng tiền này”.

Đồng USD lao dốc khi vai trò “hầm trú ẩn” suy yếu

11:37, 09/04/2026

Đồng USD lao dốc khi vai trò "hầm trú ẩn" suy yếu

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

11:05, 22/04/2026

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

“AI sẽ gây thiểu phát, Fed nên chờ xem”

20:17, 21/04/2026

“AI sẽ gây thiểu phát, Fed nên chờ xem”

Đọc thêm

Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục dù giá dầu lại vượt 100 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục dù giá dầu lại vượt 100 USD/thùng

Với S&P 500 cao kỷ lục và Nasdaq cũng đang ở gần mức kỷ lục, nhà đầu tư đang bỏ lại phía sau mối lo về cuộc xung đột ở Trung Đông...

Toàn cảnh mua bán vàng của các ngân hàng trung ương trong 2 tháng đầu năm 2026

Toàn cảnh mua bán vàng của các ngân hàng trung ương trong 2 tháng đầu năm 2026

Trong khi ngân hàng trung ương của Ba Lan, Uzbekistan và Trung Quốc tiếp tục mua thêm vàng để tăng dự trữ, một số nước khác như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lại bán ra nhằm giảm bớt sức ép kinh tế...

Các nhà giao dịch cảnh báo về cú sốc nhu cầu do giá dầu tăng cao

Các nhà giao dịch cảnh báo về cú sốc nhu cầu do giá dầu tăng cao

Các công ty giao dịch dầu lửa hàng đầu thế giới nói rằng sự phá hủy nhu cầu (demand destruction) do tác động của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran sẽ trở nên nghiêm trọng hơn...

Giá vàng trồi sụt khi căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang, SPDR Gold Trust xả hơn 9 tấn

Giá vàng trồi sụt khi căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang, SPDR Gold Trust xả hơn 9 tấn

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng mạnh, cho thấy tâm lý có phần bi quan của nhà đầu tư về triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn...

Những thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất vì chiến sự Iran đang phục hồi mạnh mẽ

Những thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất vì chiến sự Iran đang phục hồi mạnh mẽ

Sau cú hoảng loạn liên quan tới eo biển Hormuz trong tháng 3, thị trường chứng khoán toàn cầu đang bật tăng mạnh, tạo nên một trong những nhịp phục hồi ấn tượng nhất trong nhiều năm qua...

1

The Rey Edition: Bài toán đầu tư dài hạn từ sản phẩm hữu hạn

Bất động sản

2

Sửa 4 luật thuế: Nới thẩm quyền điều hành, gia hạn ưu đãi xe điện đến 2030

Tiêu điểm

3

Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố theo khung giờ từ 1/7

Kinh tế xanh

4

Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội

Du lịch

5

Dệt lại thế giới thời trang từ những sợi chỉ ban đầu

Kinh tế xanh

