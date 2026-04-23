Giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng tăng giá của USD

Các nhà giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu đang rút lui khỏi đặt cược vào sự tăng giá của đồng USD, khi những tia hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm giảm sức hấp dẫn của bạc xanh với tư cách một “hầm trú ẩn” an toàn...

Ngoài ra, USD cũng gặp bất lợi khi thị trường vẫn ít nhiều kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay.

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột ở Vùng Vịnh, đồng USD đã tăng mạnh khi các thị trường tài chính toàn cầu chao đảo. Tuy nhiên, hiện tại, đồng tiền này đã giảm 2,3% so với mức đỉnh thiết lập vào cuối tháng 3, theo chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ các đồng chủ chốt tiền khác. Tháng 4 này, USD đang trên đà hoàn tất tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2025.

Trái lại, đồng euro đã phục hồi gần như toàn bộ sự mất giá trong những tuần đầu của chiến tranh.

Theo tờ báo Financial Times, các nhà đầu tư và chiến lược gia cho rằng hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã làm suy yếu sức mạnh ban đầu của đồng USD - vốn một phần dựa trên sự “miễn nhiễm” tương đối của Mỹ với các tác động của cú sốc năng lượng toàn cầu kéo dài. Đồng thời, sự phục hồi của các tài sản rủi ro đang kéo theo tỷ giá đồng tiền của các thị trường mới nổi, gây bất lợi cho đồng USD.

Bà Meera Chandan, đồng trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối toàn cầu tại ngân hàng JPMorgan Chase, cho xét: "Đây là một giao dịch dựa trên sự giảm căng thẳng".

Do đó, JPMorgan lại đang khuyến nghị bán khống đồng USD, và mua các đồng tiền như đôla Australia. “Nhu cầu trú ẩn an toàn với đồng USD ở giai đoạn đầu cuộc chiến đã suy giảm", bà nói.

Trong phiên giao dịch ngày 22/4, giá dầu thô Brent giao sau lại vượt mốc 100 USD/thùng do sự bất định trong triển vọng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, mức độ biến động của thị trường tài chính nói chung đã giảm đáng kể do các nhà đầu tư cho rằng kịch bản chính là Washington và Tehran sẽ đi đến được một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh.

Ông Mohit Kumar, nhà kinh tế trưởng châu Âu tại ngân hàng đầu tư Jefferies, nhận định: "Kịch bản cơ bản của chúng tôi vẫn hai bên sẽ đi đến một thỏa thuận... mặc dù còn có những trục trặc".

Trong bối cảnh đó, các nhà giao dịch đã chuyển hướng khỏi các đặt cược vào sự tăng giá của đồng USD. Các hợp đồng quyền chọn ba tháng trong tỷ giá hối đoái euro-USD, loại hợp đồng cho thấy chi phí tương đối của việc đặt cược vào tỷ giá tăng hoặc giảm, đã nghiêng mạnh về phía đồng USD trong những tuần đầu chiến tranh, nhưng hiện đã trở lại gần mức trung lập.

Các nhà đầu tư cũng đang hướng sự chú ý tới triển vọng khác biệt trong hướng đi của chính sách tiền tệ ở Mỹ và các nền kinh tế lớn phương Tây khác. Trong khi tác động của giá năng lượng cao hơn dự kiến sẽ dẫn đến việc tăng lãi suất ở châu Âu, các nhà đầu tư vẫn đang tính đến khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Sự kết hợp này đã kéo đồng USD xuống, khiến bạc xanh mất giá so với mọi đồng tiền lớn khác ngoại trừ đồng yên Nhật trong thời gian từ đầu tháng 4 tới nay, theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg. Đồng won Hàn Quốc và đồng rand Nam Phi, vốn là những đồng tiền bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào đầu cuộc xung đột, đã tăng hơn 2% từ đầu tháng.

Ông Geoffrey Yu, chiến lược gia thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi tại ngân hàng BNY, nhận xét: "Sự phục hồi của thị trường ngoại hối mới nổi đang diễn ra song song với xu hướng trượt giá trở lại của đồng USD. Điều này củng cố quan điểm rằng tâm lý rủi ro đang được cải thiện".

Ông Yu nói thêm các nhà giao dịch đang quay trở lại với các đồng tiền có lãi suất cao hơn, và các dòng chảy tìm kiếm lợi suất này đang được khuyến khích bởi các đặt cược rằng Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Kỳ vọng này tiếp tục được thúc đẩy bởi việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép lên Fed về lãi suất. Ông Kevin Warsh, người được ông Trump đề cử làm chủ tịch Fed thay cho Chủ tịch Jerome Powell sắp hết nhiệm kỳ, đã lập luận rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp tăng năng suất, từ đó có thể mở đường cho lãi suất thấp hơn ở Mỹ.

Các nhà quản lý quỹ cho rằng sự kết hợp giữa khả năng Fed hạ lãi suất với các xu hướng đã có trước chiến tranh - gồm sự sụt giảm niềm tin do chính sách thất thường của Nhà Trắng và việc nhà đầu tư quốc tế muốn giảm bớt sự tiếp xúc với tài sản Mỹ - có khả năng sẽ gây áp lực mất giá lên đồng USD khi xung đột xuống thang.

Các ngân hàng Phố Wall đang kỳ vọng đồng euro sẽ tăng lên 1 euro đổi 1,2 USD trong năm 2027 từ mức 1,175 USD hiện tại, và đồng bảng Anh sẽ tăng lên 1,38 USD từ mức 1,35 USD hiện tại.

Ông Roger Hallam, trưởng bộ phận lãi suất quốc tế tại công ty quản lý tài sản Vanguard, đánh giá: "Chúng tôi cho rằng những yếu tố lớn hơn, mang tính dài hạn rốt cuộc sẽ gây áp lực giảm lên đồng USD. Nhưng trong ngắn hạn, cuộc xung đột Mỹ - Iran sẽ quyết định hướng đi của đồng tiền này”.