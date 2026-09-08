Mức lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể đe dọa các tài sản khác

Một chiến lược gia cho rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,8% và duy trì trên ngưỡng này, đó sẽ là vấn đề lớn đối với các loại tài sản khác…

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Trong một báo cáo cách đây ít ngày, chiến lược gia trưởng Matt Maley của công ty Miller Tabak + Co. nhấn mạnh rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang đứng trước mốc quan trọng 4,8%. Ông nhận định nếu lợi suất nhảy qua mức này một cách bền vững, các loại tài sản khác có thể đối mặt với “những vấn đề lớn”.

“Chúng tôi lo ngại về thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ khi thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ tăng, phát hành nợ diễn ra ở quy mô lớn và hoạt động vay nợ mạnh tay của doanh nghiệp tiếp tục gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc ở các kỳ hạn dài”, ông Maley viết trong báo cáo. Ông nhấn mạnh rằng các nỗ lực của Bộ Tài chính Mỹ nhằm kiềm chế lợi suất thông qua các tuyên bố công khai đã không đạt được kết quả như mong đợi

Báo cáo chỉ ra rằng, việc lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vượt 4,8% - mức cao đã được ghi nhận vào tháng 1/2025 - một cách bền vững sẽ đặc biệt đáng lo ngại.

Tại thời điểm chiều ngày 8/9, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã chạm mốc 4,8%.

Mốc lợi suất này có thể bắt đầu dẫn tới các vấn đề trên phạm vi rộng hơn đối với thị trường tài chính và cho thấy rằng mối lo ngại về tài khóa đang áp đảo nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách trong việc gây ảnh hưởng lên chi phí đi vay - theo ông Maley.

Vị chiến lược gia nhận định các nỗ lực gần đây của Bộ Tài chính Mỹ và Bộ trưởng Scott Bessent nhằm giảm lợi suất đã không tạo ra phản ứng mong muốn. Nỗ lực can thiệp bằng lời nói này diễn ra trong lúc các nhà đầu tư bán khống trái phiếu kho bạc Mỹ và thanh khoản trên thị trường trong những tháng mùa hè tương đối mỏng. Nhà chức trách hy vọng rằng trong điều kiện thị trường như vậy, việc can thiệp bằng lời nói có thể kích hoạt một đợt tăng giá trái phiếu đáng kể, qua đó kéo lợi suất giảm xuống.

Nhưng trái với mong muốn của giới chức ở Washington, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn tăng, nhấn mạnh khó khăn ngày càng lớn trong việc xử lý mối lo của thị trường mà không giải quyết các áp lực tài khóa căn bản.

Thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ - đã lên tới 1,8 nghìn tỷ USD trong 10 tháng đầu của năm tài khóa hiện tại, tính đến tháng 7/2026 - và khối nợ công hiện đã vượt quá 40 nghìn tỷ USD của nước này đang trở thành vấn đề ngày càng khó bỏ qua qua đối với các nhà đầu tư, đúng vào lúc mà Chính phủ Mỹ đang cạnh tranh với nhu cầu vay mượn lớn của doanh nghiệp để thu hút nhà đầu tư mua trái phiếu.

Theo dự kiến, sẽ có một lượng hơn 8,4 nghìn tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ đáo hạn trong thời gian từ nay đến cuối năm, trong khi tháng 9 này có thể là tháng kỷ lục về phát hành trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao. Ngân hàng Goldman Sachs gần đây đã điều chỉnh dự báo về lượng phát hành trái phiếu chất lượng cao bằng USD trong năm 2026 lên 2,3 nghìn tỷ USD.

Áp lực đối với trái phiếu chính phủ không chỉ giới hạn ở Mỹ. Nhật Bản, Anh, Pháp và các nền kinh tế phát triển khác cũng đang đối mặt với những thách thức tài khóa không nhỏ, góp phần vào sự thay đổi rộng lớn hơn trong thị trường trái phiếu toàn cầu khi các nhà đầu tư yêu cầu mức lợi suất cao hơn để hấp thụ nợ do các chính phủ phát hành.

Ông Maley cho biết, điều này không có nghĩa là thị trường trái phiếu sẽ di chuyển theo một đường thẳng. Tâm lý bi quan và vị thế bị kéo căng có thể vẫn kích hoạt một đợt tăng giá mạnh trong hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc Mỹ. Tuy nhiên, bất kỳ chuyển động nào như vậy có thể chỉ mang tính chiến thuật nhất thời thay vì đánh dấu sự đảo ngược của xu hướng dài hạn.

5% từ lâu đã là một mức lợi suất được giới đầu tư và phân tích đặc biệt quan tâm đối với trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, nhưng ông Maley cho biết các ngưỡng lợi suất trên của thị trường đã liên tục dịch chuyển lên cao hơn, từ 4,4% lên 4,5%, 4,6%, 4,7% và hiện tại là 4,8%.

Một cú vượt bền vững của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trên mức 4,8% có thể có những tác động vượt khỏi thị trường trái phiếu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: % - Nguồn: Trading Economics.

Ông Michael Chen, Tổng giám đốc của công ty Noah ARK Hong Kong, nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng không theo trật tự, sự gia tăng đó có thể kích hoạt việc định giá lại các tài sản phụ thuộc vào dòng tiền dài hạn, bao gồm trái phiếu siêu dài hạn, cổ phiếu tăng trưởng có định giá cao, bất động sản thương mại và một số tài sản tư nhân.

Theo ông Chen, áp lực cấu trúc lên trái phiếu kho bạc đang gia tăng khi sự thống trị tài khóa dẫn tới việc các nhà đầu tư yêu cầu phần bù rủi ro cao hơn để nắm giữ trái phiếu chính phủ dài hạn.

Ông Chen xem vàng và tiền tệ mạnh như các biện pháp phòng ngừa cấu trúc và để giảm tỷ trọng trái phiếu siêu dài hạn. Cùng với đó, ông cho rằng nhà đầu tư nên duy trì tiếp xúc với cổ phiếu chất lượng, tài sản thực và cơ sở hạ tầng vật lý liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) như điện, lưới điện, lưu trữ năng lượng và trung tâm dữ liệu.

Thống trị khóa (fiscal dominance) là tình trạng khi nợ công và thâm hụt ngân sách quá lớn của chính phủ bắt đầu chi phối và làm mất đi tính độc lập của ngân hàng trung ương trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

HSBC cũng đã trở nên thận trọng hơn với trái phiếu chính phủ dài hạn của các nền kinh tế phát triển.

Ngân hàng này đã nâng dự báo về cuối năm 2026 cho lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ Mỹ hạn 10 năm lên 4,65% từ 4,3%, với lý do là một mặt sàn cao hơn mang tính cấu trúc của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đã được hình thành và chính sách tiền tệ của Mỹ có khuynh hướng trở nên cứng rắn hơn.

Về trái phiếu chính phủ Đức, HSBC nâng dự báo về cuối năm 2026 cho lợi suất của kỳ hạn 10 năm lên 3% từ 2,8%.

Đối với ông Maley, vấn đề then chốt là bất kỳ một sự suy yếu nào của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong ngắn hạn cũng không chắc giải quyết được vấn đề dài hạn. "Nếu sắp tới có một đợt tăng giá trái phiếu kho bạc kho bạc Mỹ và lợi suất giảm, dù kéo dài qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, thì đó cũng không phải là một sự giải tỏa bền vững nếu không có những thay đổi nghiêm túc về mặt tài khóa”, ông viết trong báo cáo.