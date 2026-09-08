Hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia lại bị tấn công, giá dầu cao nhất 6 tuần

Vào ngày 7/9, Iran cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh, bao gồm cả các lợi ích về dầu khí của Mỹ, đều có nguy cơ bị tấn công...

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf - Ảnh: Xinhua/Getty.

Giá dầu thế giới duy trì đà tăng, đạt mức cao nhất trong 6 tuần, trong bối cảnh nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông gia tăng sau khi Iran cảnh báo đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào các tài sản của nước này.

Cùng với đó, có tin một cơ sở dầu khí quan trọng của Saudi Arabia lại bị tấn công, làm dấy lên mối lo về sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh.

Lúc 8h30 sáng nay (8/9) theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 0,1%, giao dịch ở mức 97,1 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York, tăng hơn 1%, giao dịch ở mức 92,4 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên ngày 7/9, giá dầu Brent có lúc đạt gần 98 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24/7. Tuần trước, giá dầu đã tăng khoảng 8%.

Vào ngày 7/9, Iran cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh, bao gồm cả các lợi ích về dầu khí của Mỹ, đều có nguy cơ bị tấn công. Cảnh báo này được đưa ra sau các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa hai bên vào cuối tuần qua, trong khi vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bước tiến hướng tới một giải pháp ngoại giao mang tính đột phá.

"Tấn công các tài sản của chúng tôi thì các người sẽ bị đáp trả," Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố.

Bài đăng này phản hồi một bài đăng trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, trong đó ông Hegseth viết rằng Mỹ "sẽ phá hủy (và đánh chìm)" các tàu chở dầu của Iran nếu lực lượng Iran nổ súng vào các tàu của Mỹ.

Cuối tuần trước, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (Centcom) cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công ba tàu chở dầu của Iran, trong đó có một tàu ở gần đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chính của Iran. Các cuộc tấn công này diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tấn công các tàu chiến của Mỹ đang hoạt động trong khu vực.

"Tình trạng leo thang gần đây của xung đột tại Trung Đông đã làm tăng khả năng xảy ra tình trạng đối đầu kéo dài, xen kẽ với các hành động quân sự có tính toán từ cả Mỹ và Iran. Thực tế này có thể khiến nguồn cung từ Vùng Vịnh tiếp tục bị hạn chế trong suốt phần còn lại của năm 2026”, ông Daniel Hynes, chuyên gia phân tích tại ngân hàng ANZ, nhận định trong một bản tin.

"Chúng tôi không kỳ vọng dòng chảy dầu từ Vùng Vịnh có thể phục hồi hoàn toàn về mức trước chiến tranh cho trước cuối quý 1 hoặc đầu quý 2 năm 2027”, ông Hynes cho biết.

Trong một báo cáo khác, ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent và WTI thêm 5 USD/thùng, lần lượt lên mức 85 USD/thùng và 80 USD/thùng cho tháng 12/2026, và lên mức 80 USD/thùng và 75 USD/thùng cho năm 2027, dựa trên giả định mới rằng tình trạng gián đoạn hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz sẽ kéo dài sang năm 2027.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trong báo cáo triển vọng hàng hóa tháng 9 của nền tảng dịch vụ tài chính Marex, chuyên gia phân tích Edward Meir nhận định rằng chừng nào xung đột còn tiếp diễn, kịch bản mà Marex cho là khó tránh khỏi do "vô số vấn đề vẫn chưa được giải quyết", giá dầu thô nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao cho đến cuối năm.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với tờ báo Financial Times, cơ sở dầu khí thuộc tập đoàn dầu lửa quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia tại thành phố Jizan của nước này vừa bị tấn công trong ngày 7/9, chỉ một tháng sau khi một vụ tấn công khác làm gián đoạn tạm thời hoạt động sản xuất tại nhà máy lọc dầu của công ty ở thành phố này.

Nguồn tin nói rằng mức độ thiệt hại của vụ tấn công đang được đánh giá và hiện chưa rõ bên nào đứng sau vụ tấn công. Jizan là thành phố công nghiệp nằm gần biên giới Yemen nhất của Saudi Arabia và từng nhiều lần bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công trước đây.

Tại Jizan, Saudi Aramco có một nhà máy lọc dầu với công suất 400.000 thùng/ngày, một trong những nhà máy lớn nhất cả nước, cùng các nhà máy phụ trợ và cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan.

Houthi - lực lượng nổi dậy được Iran hậu thuẫn - chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về bất kỳ vụ tấn công mới nào nhắm vào Saudi Arabia. Nhóm này đã tái khởi động xung đột với Saudi Arabia sau khi tuyên bố phong tỏa các cảng của Saudi Arabia ở Biển Đỏ vào tháng 7, đồng thời thực hiện nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia trong những tuần sau đó.

Tháng trước, CEO Amin Nasser của Saudi Aramco cho biết các vụ tấn công khi đó đã gây ra một số gián đoạn trong hoạt động sản xuất dầu của công ty nhưng không gây ảnh hưởng đáng kể về mặt vận hành hay tài chính. Nguồn tin của Financial Times cho biết vụ tấn công mới nhất có quy mô tương đương với vụ tấn công hồi tháng trước.