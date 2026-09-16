Chứng khoán Mỹ giảm liền hai phiên dưới sức ép từ lợi suất trái phiếu và giá dầu cùng tăng cao

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (15/9), trong lúc nhà đầu tư chờ quyết định lãi suất có thể mang tính bước ngoặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô không ngừng leo thang và đà bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ cũng đè nặng lên tâm lý của các nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 328,09 điểm, tương đương giảm 0,63%, còn 52.093,11 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,45%, còn 7.585,73 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,78%, còn 25.981,57 điểm.

Trước phiên giảm này, cả ba chỉ số đều đã giảm trong phiên ngày thứ Hai.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 4,4%, đóng cửa ở mức 105,83 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 2,9%, chốt phiên ở mức 108,75 USD/thùng. Tính từ đầu tháng tới nay, giá dầu đã tăng hơn 20% do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran nóng trở lại.

Giá dầu tăng kéo theo áp lực lạm phát tăng, củng cố khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất và giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Lạm phát tăng, kết hợp với mối lo về nợ công và thâm hụt ngân sách tăng cao, cũng khiến trái phiếu chính phủ bị bán tháo trên toàn cầu, dẫn tới lợi suất trái phiếu không ngừng leo thang trong thời gian gần đây.

Diễn biến giá dầu và triển vọng lãi suất như vậy đồng nghĩa với áp lực đè nặng lên nền kinh tế và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, gây ra tâm lý bi quan ở các nhà đầu tư cổ phiếu.

Phiên này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản, đạt 5% vào cuối phiên. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này tăng tới 5,041%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2007.

Diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong 1 năm trở lại đây - Nguồn: CNBC.

Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc chủ chốt 5% được cho là có thể gây ra những ảnh hưởng sâu rộng trong nền kinh tế Mỹ, bởi đây là mức lãi suất tham chiếu cho các khoản vay tiêu dùng và vay kinh doanh.

“Cuối cùng, nhà đầu tư cũng đã cảm thấy lo lắng”, bà Melissa Brown - trưởng bộ phận nghiên cứu quyết định đầu tư toàn cầu của công ty SimCorp - nhận định với hãng tin CNBC. Bà nhấn mạnh rằng ngoài khối nợ công 40 nghìn tỷ USD của Mỹ và lạm phát còn “cao dai dẳng”, việc giá dầu vượt 100 USD/thùng đã “khiến mọi người phải ngồi lại và để ý”.

Trong lúc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu tiếp tục tăng, quyết định lãi suất mà theo dự kiến Fed sẽ đưa ra vào lúc 2h chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ đang là câu chuyện thu hút mối quan tâm lớn nhất của giới đầu tư toàn cầu. Thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng hơn 94% Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp này, với lượng tăng 0,25 điểm phần trăm.

Một động thái tăng lãi suất của Fed, và tín hiệu mà Chủ tịch Fed Kevin Warsh có thể phát đi, sẽ có những tác động sâu rộng trong nền kinh tế toàn cầu.

“Thị trường đang mong đợi một chút đi hướng của Fed để họ tự tìm hướng đi cho mình. Tôi cho rằng nếu ông Warsh nói Fed còn lo lắng về lạm phát và sẽ hành động phù hợp, thì mọi chuyện sẽ ổn. Đáng lo nhất là ông ấy không nói gì”, bà Brown nhấn mạnh.

Một báo cáo của ngân hàng Barclays cho rằng lãi suất tăng đã bắt đầu gây áp lực lên định giá cổ phiếu ở Phố Wall và đặt ra rủi ro đối với danh mục đầu tư cổ phiếu. “Hiện tại, lợi nhuận cổ phiếu vẫn bù đắp lại được những áp lực này, nhưng việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% là một bước ngoặt. Càng vượt xa khỏi mức này, lợi suất trái phiếu càng gây trở ngại cho cổ phiếu”, báo cáo viết.

Trở lại với thị trường năng lượng, việc Saudi Arabia từ tuần trước phải đóng cửa đường ống dẫn dầu chủ lực của nước này do đường ống bị tấn công đang gây ra nhiều lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung. Trong phiên ngày thứ Ba, nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Saudi Arabia buộc phải hủy kế hoạch giao hàng một số lô dầu thô xuất khẩu tới châu Âu trong tháng 9.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trong một nỗ lực trấn an thị trường, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright - trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNBC vào ngày thứ Ba - nói rằng ông kỳ vọng đường ống dẫn dầu Đông - Tây đang bị đóng cửa của Saudi Arabia sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày tới. "Đây sẽ là một sự gián đoạn ngắn hạn và mang tính tạm thời”, ông Wright cho biết.

"Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí đánh dấu sự leo thang đáng kể của xung đột và làm tăng khả năng xảy ra kịch bản giá dầu tăng, trong đó giá dầu Brent có thể vượt mốc 120 USD/thùng”, bà Yulia Zhestkova Grigsby, chiến lược gia cấp cao về hàng hóa tại ngân hàng Goldman Sachs, nhận định trong một báo cáo.