Chứng khoán Mỹ sụt điểm vì cổ phiếu chip bị xả, giá dầu thô tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi nhà đầu tư tiếp tục dịch chuyển khỏi các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI)...

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Mối lo về giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang cũng gây áp lực giảm lên thị trường, trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông có những diễn biến leo thang căng thẳng mới.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 130,76 điểm, tương đương giảm 0,25%, còn 52.925,15 điểm, dù đã lập một kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số Nasdaq giảm 1,16%, còn 25.818,69 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 0,45%, còn 7.503,85 điểm.

Cổ phiếu chip bị bán la liệt, với những cái tên lớn đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ, điển hình là Micron với mức giảm 4,7%. Quỹ VanEck Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip ghi nhận mức giảm hơn 3%.

“Kỳ vọng đối với các cổ phiếu chip đang cao, và các yếu tố nền tảng gặp khó khăn trong việc đáp ứng những kỳ vọng rất cao đó. Đó là lý do dẫn tới sự giảm điểm của phiên ngày hôm nay. Tôi cho rằng sự dịch chuyển của dòng tiền mà chúng ta đang chứng kiến sẽ còn tiếp diễn”, Giám đốc nghiên cứu Mike Bailey của công ty FBB Capital Partners nhận định với hãng tin CNBC.

Song song với bán cổ phiếu chip, nhà đầu tư chuyển tiền sang các nhóm cổ phiếu khác như y tế, tài chính và công nghệ vốn hóa lớn. Cổ phiếu hãng dược Eli Lilly tăng khoảng 3%, và sắc xanh cũng xuất hiện ở các cổ phiếu như JPMorgan Chase, Microsoft và Walmart.

Trong phiên giao dịch đầu tiên với tư cách một thành viên của chỉ số Nasdaq 100, cổ phiếu SpaceX bốc hơi 6%. Cú giảm này diễn ra dù giới phân tích ở Phố Wall đưa ra các dự báo lạc quan về công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) của tỷ phú Elon Musk.

Ông Bailey cho rằng việc cổ phiếu SpaceX sụt giá trong phiên này là “một dạng chỉ báo về tâm lý có phần lo ngại rủi ro”, xét tới việc SpaceX “đang nỗ lực trở thành một nhân vật trong lĩnh vực AI”.

Áp lực bán tháo cổ phiếu AI đã xuất hiện trước đó cùng ngày trong phiên giao dịch tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc sụt gần 5% sau khi cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ Samsung Electronics sụt khoảng 7%. Samsung công bố lợi nhuận quý 2 tăng mạnh, nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại về mức chi tiêu của công ty và triển vọng nhu cầu chip.

“Phản ứng của nhà đầu tư với cổ phiếu Samsung trong phiên này cho thấy một trong những rủi ro lớn nhất mà thị trường phải đối mặt trong những tuần tới. Kết quả lợi nhuận quý 2 của các công ty niêm yết ở Mỹ có thể rất mạnh xét về giá trị tuyệt đối, nhưng không giống như mùa báo cáo tài chính quý 1, kỳ vọng hiện tại đang rất cao, đồng nghĩa tiêu chuẩn để thị trường tiếp tục tăng cũng bị đẩy lên cao hơn”, chuyên gia Adam Crisafulli của công ty Vital Knowledge nhận định trong một báo cáo.

Nhà đầu tư thêm phần bất an vì dấu hiệu xung đột nóng trở lại ở Vùng Vịnh. Hai tàu chở dầu đã bị tấn công ở eo biển Hormuz và Iran tuyên bố nước này sẽ dừng đàm phán hòa bình trừ phi Tổng thống Donald Trump thôi đe dọa tái khởi động chiến tranh. Tiếp đó, ông Trump rút lại giấy phép cho phép Iran bán dầu trong thời gian đàm phán hòa bình 60 ngày.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3%, đóng cửa ở mức 74,16 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,8%, đóng cửa ở mức 70,44 USD/thùng.

Việc giá dầu tăng trở lại sau khi giảm về mức trước chiến tranh khiến nhà đầu tư tính đến kịch bản lạm phát cao dai dẳng, đồng nghĩa rằng những ngân hàng trung ương như Fed có thể phải tăng lãi suất trong thời gian tới để ứng phó. Thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 60% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, từ mức 57% của phiên ngày hôm trước.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong phiên này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên mức 5,053%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, lên 4,545%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên mức 4,179%.

Sau khi thị trường Mỹ đóng cửa phiên chính thức của ngày thứ Ba, giá dầu tiếp tục tăng mạnh.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Lúc 8h sáng nay (8/7) theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI tăng gần 2,4% so với chốt phiên trước, giao dịch ở mức 72,1 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 2,3%, đạt gần 75,9 USD/thùng.

“Tình hình tại khu vực eo biển Hormuz vẫn chưa ổn định. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhận định từ tháng 3, xét cho cùng thì cả hai bên đều có lợi ích trong việc kiềm chế xung đột. Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giá dầu ở mức thấp, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) tại Tehran lại mong muốn nguồn tài chính từ việc có thể được nới lỏng các lệnh trừng phạt”, ông Holger Schmieding, chuyên gia kinh tế trưởng tại Berenberg, nhận định trong một báo cáo.