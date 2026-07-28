Trung Quốc lần đầu tiết lộ cam kết của Mỹ về thuế quan mới

Trung Quốc cho biết Mỹ đã cam kết giới hạn phần thuế quan bổ sung mới đối với hàng hóa Trung Quốc ở mức tối đa 20%. Đây là loại thuế được đưa ra để thay thế một số biện pháp thuế quan bổ sung trước đây...

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Bộ Thương mại Trung Quốc lần đầu công bố cam kết này vào ngày thứ Hai (27/7), cho biết phía Mỹ đã đưa ra mức trần trên trong các cuộc đàm phán thương mại song phương.

Hiện Mỹ áp mức thuế bổ sung thay thế là 12,5% đối với hàng hóa Trung Quốc. Vì vậy, nếu tuân thủ cam kết mà Bắc Kinh công bố, Washington chỉ còn có thể nâng phần thuế này thêm tối đa 7,5 điểm phần trăm, lên mức 20%. Tuy nhiên, tổng thuế suất thực tế đối với hàng hóa Trung Quốc vẫn có thể cao hơn do còn bao gồm các loại thuế quan khác.

Theo phía Trung Quốc, mức thuế quan bổ sung mới sẽ thay thế thuế quan đối ứng từng được Mỹ áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) và thuế quan theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Chính quyền Tổng thống Trump vừa triển khai loạt thuế quan mới nhằm khôi phục hàng rào bảo hộ thương mại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế trước đó. Biện pháp mới nhìn chung phù hợp với kế hoạch Washington công bố vào tháng trước đối với 60 đối tác thương mại, với lý do các nền kinh tế này chưa thực thi đầy đủ lệnh cấm lao động cưỡng bức.





Các mức thuế mới thay thế mức thuế quan toàn cầu tạm thời 10% đã hết hiệu lực vào ngày 24/7.

Trước đó, Mỹ cũng mở một cuộc điều tra riêng đối với Trung Quốc về tình trạng bị cáo buộc là dư thừa công suất trong lĩnh vực sản xuất. Kết quả cuộc điều tra này có thể dẫn đến việc Washington tiếp tục tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Trong tuyên bố ngày thứ Hai, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp trả đũa mà nước này đưa ra để đáp lại thuế quan liên quan đến fentanyl và thuế quan đối ứng của Mỹ vẫn còn hiệu lực.

Bắc Kinh đồng thời phản đối việc Washington áp thuế quan vì những lo ngại về lao động cưỡng bức. Phía Trung Quốc khẳng định nước này đã xây dựng một hệ thống pháp luật toàn diện nhằm ngăn chặn và xử lý tình trạng đó.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, đánh giá kỹ các động thái tiếp theo của Mỹ và sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp cần thiết”, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.

Cơ quan này cũng kêu gọi Washington chấm dứt những “hành động sai lầm”, dỡ bỏ các mức thuế quan đơn phương và tiếp tục giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Việc Bắc Kinh chưa lập tức đưa ra biện pháp trả đũa cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn đang hạ nhiệt. Xu hướng này chủ yếu nhờ thỏa thuận đình chiến thuế quan mà hai bên đạt được sau đợt leo thang căng thẳng vào năm ngoái, khi Mỹ có thời điểm áp mức thuế quan lên tới 145% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Thỏa thuận đình chiến kéo dài 1 năm được công bố sau cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Thỏa thuận sẽ hết hạn vào tháng 11 năm nay nếu không được gia hạn.

Kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, Mỹ đã tạm đình chỉ một số biện pháp thuế quan với hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh cũng tạm nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đất hiếm, trong khi Washington tạm dừng một số cuộc điều tra nhằm vào ngành đóng tàu Trung Quốc.

Theo thỏa thuận, tổng mức thuế quan thực tế áp lên hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ vào khoảng 30%. Con số này sau đó giảm xuống khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ một số biện pháp thuế quan.

Hồi tháng 5, Trung Quốc phát tín hiệu có thể chấp nhận việc Mỹ tăng thuế quan đối với hàng hóa nước này, nhưng chỉ tăng lên mức hai bên đã đàm phán vào năm ngoái. Bắc Kinh đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thương lượng với Washington về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại.