Khảo sát: Hơn 50% người dân tại 4 nền kinh tế lớn nhất châu Âu muốn sống ở nước ngoài

Khảo sát với 2.000 người trưởng thành tại Pháp, Đức, Italy và Anh cho thấy Tây Ban Nha là điểm đến được yêu thích nhất đối với những người muốn bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài...

Ảnh minh họa - Ảnh: Euronews

Gần một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ dự kiến sẽ chuyển sang một quốc gia khác sinh sống vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường 3Gem thực hiện cho công ty bảo hiểm kỹ thuật số Feather từ ngày 24/6 đến ngày 1/7/2026. Tổng cộng 2.000 người trưởng thành tại Anh, Pháp, Đức và Italy tham gia khảo sát, với 500 người tại mỗi quốc gia.

Áp lực chi phí sinh hoạt là nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều người cân nhắc chuyển ra nước ngoài, được 53% người Anh, 48% người Pháp, 43% người Đức và 32% người Italy đề cập.

Tại mỗi quốc gia, chỉ khoảng 1 trong 10 người được hỏi khẳng định chắc chắn sẽ không chuyển ra nước ngoài sinh sống. Những người còn lại hoặc đã có ý định chuyển đi, hoặc vẫn để ngỏ khả năng này trong tương lai.

Mặc dù người dân mỗi nước có những lựa chọn khác nhau, Tây Ban Nha là điểm đến nổi bật nhất trong toàn bộ khảo sát. Đây là lựa chọn hàng đầu của người Anh và người Italy, với tỷ lệ lần lượt là 24% và 20%. Tây Ban Nha cũng đứng thứ hai trong danh sách của người Pháp và người Đức, với tỷ lệ tương ứng 16% và 12%.

Người Pháp yêu thích Canada nhất, khi 17% cho biết muốn chuyển đến quốc gia này trong tương lai. Italy đứng thứ hai với tỷ lệ 14%.

Trong khi đó, người Đức có xu hướng lựa chọn những quốc gia gần quê nhà. Áo đứng đầu danh sách với tỷ lệ 17%, tiếp đến là Tây Ban Nha và Thụy Sỹ, cùng đạt 12%.

Ngược lại, người Anh sẵn sàng chuyển đến những nơi xa hơn. Ngoài Tây Ban Nha, 19% lựa chọn Australia, 15% chọn Canada và 10% chọn New Zealand. Có tới 92% người Anh nói rằng những diễn biến trong nước vài năm gần đây khiến họ cởi mở hơn với ý tưởng ra nước ngoài sinh sống. Tỷ lệ này cao nhất trong số 4 quốc gia được khảo sát.

Dubai thường được xem là một trong những điểm đến phổ biến của người nước ngoài, nhưng chỉ 3% người Anh được khảo sát cho biết đang cân nhắc chuyển đến đây. Tuy nhiên, khảo sát được tiến hành vào cuối tháng 6, nên kết quả có thể chịu tác động từ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong những tháng gần đây.

Động lực chuyển đi cũng khác nhau giữa các nước. Tại Anh, 45% muốn tìm một nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn. Người Pháp coi trọng chất lượng cuộc sống hơn yếu tố tiết kiệm chi phí, với tỷ lệ lần lượt là 40% và 35%. Tại Đức, hai yếu tố này cùng được 34% người tham gia lựa chọn. Trong khi đó, người Italy quan tâm nhiều hơn đến cơ hội nghề nghiệp và khả năng cân bằng giữa công việc với cuộc sống, với tỷ lệ tương ứng 20% và 18%.

Theo bà Holly Rubenstein, chuyên gia du lịch kiêm người dẫn chương trình podcast The Travel Diaries, mô hình định cư truyền thống - lựa chọn một quốc gia và xây dựng cuộc sống lâu dài tại đó - đang dần trở nên kém phổ biến. Thay vào đó, ngày càng nhiều người lựa chọn lối sống linh hoạt hơn, luân phiên sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia.

“Lối sống mới linh hoạt hơn rất nhiều. Một người có thể sống 6 tháng tại một nơi, làm việc từ xa, trải nghiệm cuộc sống ở đó rồi xây dựng các mối quan hệ tại nhiều địa điểm khác nhau”, bà Rubenstein nhận xét với trang Euronews.

Theo bà Rubenstein, thế hệ Alpha - thường được xác định là những người sinh trong giai đoạn 2010-2024 - sẽ lớn lên khi việc kết nối, học tập và làm việc từ xa đã trở nên phổ biến. Vì vậy, với thế hệ này, sự nghiệp, các mối quan hệ bạn bè và bản sắc cá nhân có thể không còn gắn với một nơi duy nhất.