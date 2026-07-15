Chuỗi cà phê Việt được rót 8 triệu USD từ hai quỹ ngoại

Every Half Coffee Roasters vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn series A trị giá 8 triệu USD, mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành cà phê đặc sản Việt Nam trên thị trường quốc tế…

Chuỗi cà phê Việt gọi vốn thành công 8 triệu USD, tham vọng gia nhập thị trường quốc tế.

Every Half Coffee Roasters được thành lập vào năm 2021 bởi Trần Lê Minh Trúc và Võ Duy Phú, hai nhà sáng lập với kinh nghiệm dày dặn trong ngành cà phê. Công ty đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới với 36 cửa hàng trên khắp Việt Nam, tăng trưởng 157% so với năm trước.

Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, Every Half còn đặt mục tiêu đưa cà phê Việt Nam chất lượng cao ra thế giới thông qua việc phát triển mảng hàng tiêu dùng đóng gói.

Vòng gọi vốn series A lần này được dẫn dắt bởi hai nhà đầu tư hiện hữu là Openspace Capital và DSG Consumer Partners. Đây là lần thứ ba, hai quỹ này đầu tư vào Every Half, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào tầm nhìn và năng lực thực thi của công ty.

Ông Võ Duy Phú, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Every Half, cho biết: Every Half không chỉ tập trung vào việc mở rộng mạng lưới cửa hàng mà còn đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển công nghệ sơ chế cà phê, năng lực rang và công suất sản xuất. Đồng thời, công ty cũng chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác dài hạn với nông hộ và hợp tác xã địa phương, mở rộng diện tích vùng trồng cà phê từ 8 hecta lên 18 hecta trong năm tới.

“Tham vọng của Every Half Coffee Roasters không chỉ xây dựng chuỗi cà phê lớn nhất, mà là xây dựng một công ty cà phê đặc sản Việt Nam đạt đẳng cấp thế giới. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với nông hộ, đầu tư vào sơ chế và rang; đồng thời, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, củng cố nguồn cung dài hạn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho toàn bộ hệ sinh thái cà phê”, ông Phú chia sẻ.

Thành công của Every Half không chỉ nằm ở việc gọi vốn mà còn ở khả năng nâng tầm cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới. Năm 2025, công ty đã giành giải Vàng tại Global Coffee Awards với sản phẩm Fine Robusta, khẳng định tiềm năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam ở cấp độ cao nhất.

Với nguồn vốn mới, Every Half dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới cửa hàng tại các thành phố lớn, phát triển kênh bán hàng qua thương mại điện tử và phân phối sản phẩm ra thị trường quốc tế. Công ty cũng cam kết tiếp tục đầu tư vào chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự ổn định và nâng cao trải nghiệm cà phê cho người tiêu dùng.

Được biết, Openspace Capital (trụ sở chính tại Singapore) là công ty quản lý tài sản đa chiến lược, có kinh nghiệm lâu năm và chuyên môn sâu tại khu vực Đông Nam Á. Công ty triển khai nhiều chiến lược đầu tư, bao gồm đầu tư giai đoạn sớm, đầu tư tăng trưởng, tín dụng tư nhân, tài sản số và cổ phiếu niêm yết. Danh mục đầu tư của công ty phong phú được xây dựng trong hơn một thập kỷ tại Đông Nam Á, tiêu biểu trong lĩnh vực tiêu dùng như: GoTo, Pickup Coffee, Jiwa Group và Love, Bonito…

Trong khi đó, DSG Consumer Partners là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Ấn Độ và Đông Nam Á tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực tiêu dùng. Quỹ đầu tư vào các nhà sáng lập đang xây dựng những thương hiệu thế hệ mới có khả năng tạo ra sự thay đổi trên thị trường, thông qua nguồn vốn dài hạn. Trong hơn một thập kỷ qua, DSG Consumer Partners đã đầu tư vào hơn 100 thương hiệu, với các khoản đầu tư tiêu biểu gồm Sula Vineyards, Veeba, PickUp, Blood, Moom…