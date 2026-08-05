Samsung Galaxy S27 Ultra sẽ giảm camera vì khủng hoảng bộ nhớ?

Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc - Samsung - được cho là đang cân nhắc loại bỏ 1 camera trên Galaxy S27 Ultra, cụ thể loại bỏ camera tele 10 MP zoom 3x và chỉ giữ lại camera tele 50 MP zoom 5x...

Ảnh minh hoạ Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra: CNET.

Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, cấu hình camera của Galaxy S27 Ultra, mẫu flagship dự kiến ra mắt vào năm 2027 của Samsung, sẽ bao gồm camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera tele 50 MP zoom 5x.

Điều này cũng đồng nghĩa đây sẽ là lần đầu tiên một mẫu Galaxy S Ultra ra mắt với chỉ ba camera sau, thay vì bốn như các thế hệ trước.

Tình trạng khan hiếm bộ nhớ đang buộc nhiều nhà sản xuất smartphone (điện thoại thông minh) phải điều chỉnh chiến lược, từ tăng giá bán đến cắt giảm linh kiện để kiểm soát chi phí. Vì vậy, theo ETNews (Hàn Quốc), việc Samsung cân nhắc thay đổi cấu hình camera cũng xuất phát từ nguyên nhân này.

Trong nhiều thế hệ, Samsung luôn trang bị 2 camera tele trên các mẫu Ultra nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu chụp ảnh khác nhau. Camera zoom 3x thường được sử dụng để chụp chân dung hoặc các chủ thể ở khoảng cách trung bình, trong khi camera zoom 5x đảm nhiệm chụp các vật thể ở xa.

Tuy nhiên, Samsung được cho là không loại bỏ hoàn toàn camera tele 3x khỏi dòng Galaxy S27. Chẳng hạn Galaxy S27 Pro, phiên bản mới dự kiến ra mắt trong năm sau, vẫn sẽ được trang bị camera tele 12 MP zoom 3x, đi kèm camera chính 200 MP và camera góc siêu rộng 50 MP.

Trong khi đó, Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus nhiều khả năng vẫn duy trì hệ thống 3 camera gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP và camera tele 10 MP.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải smartphone cao cấp nào cũng cần 2 camera tele để mang lại trải nghiệm chụp ảnh sắc nét. Nhiều mẫu flagship hiện nay đã chuyển sang sử dụng 1 camera tele duy nhất nhưng đi kèm cảm biến lớn và độ phân giải rất cao để xử lý nhiều mức zoom khác nhau.

Đơn cử, Xiaomi 17 Ultra sử dụng camera tele 200 MP với khả năng zoom quang trong khoảng 3,2x-4,2x. Nhờ cảm biến kích thước 1/1,4 inch và độ phân giải lớn, máy có thể cắt ảnh để mô phỏng nhiều mức zoom mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh.

Trong khi đó, camera tele zoom quang 3x trên Galaxy S26 Ultra vẫn sử dụng cảm biến Sony IMX754 10 MP có kích thước chỉ 1/3,94 inch, khẩu độ f/2.4. Đây là cảm biến đã xuất hiện nhiều năm và tương đối nhỏ nếu so với tiêu chuẩn của các mẫu flagship hiện nay.

Trong khi cảm biến lớn thu được nhiều ánh sáng hơn, cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng, tăng dải tương phản động, giữ được nhiều chi tiết và giảm nhiễu

Vì vậy, chuyên gia của PhoneArena cho rằng nếu Samsung thực sự loại bỏ camera tele 3x, chưa hẳn ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Bởi camera này đã lạc hậu so với mặt bằng flagship hiện nay và chủ yếu tồn tại để duy trì hệ thống 4 camera sau trên dòng Galaxy Ultra.

Tuy nhiên, việc hãng vẫn giữ lại camera tele zoom quang 5x lại khiến giới quan sát phải đặt dấu hỏi. Không thể phủ nhận camera zoom quang 5x có những ưu điểm riêng. Đây là tiêu cự phù hợp để chụp động vật hoang dã, sân khấu, công trình kiến trúc hoặc các chủ thể ở khoảng cách xa. Tuy nhiên, với đa số người dùng, camera tele lại được sử dụng nhiều nhất để chụp chân dung, và ở nhu cầu này, mức zoom quang 3x thường mang lại trải nghiệm linh hoạt hơn.

Với tiêu cự tương đương khoảng 70-80 mm, camera zoom 3x cho phép chụp chân dung ở khoảng cách vừa phải mà không cần lùi quá xa khỏi chủ thể. Góc chụp tạo hiệu ứng nén phối cảnh tự nhiên, tôn đường nét khuôn mặt và đặc biệt thuận tiện khi chụp trong nhà hoặc những không gian hạn chế.

Ngược lại, camera zoom quang 5x buộc người chụp phải đứng cách chủ thể xa hơn đáng kể. Điều này không phải vấn đề khi chụp ngoài trời, nhưng trong quán cà phê, nhà hàng, phòng khách hay văn phòng, khoảng cách đó đôi khi không khả thi. Mức nén phối cảnh lớn hơn cũng có thể khiến ảnh chân dung trông kém tự nhiên nếu không được sử dụng đúng hoàn cảnh.

Chính vì vậy, nếu Samsung thực sự loại bỏ camera zoom 3x nhưng vẫn giữ nguyên camera zoom 5x, đây vẫn là quyết định gây nhiều tranh luận.

Theo các ý kiến, Samsung không nên chỉ đơn thuần cắt giảm phần cứng để tiết kiệm chi phí, mà camera tele còn lại cần được nâng cấp, từ cảm biến lớn hơn, hệ thống quang học tốt hơn đến thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến hơn, đủ sức đảm nhiệm toàn bộ vai trò của hệ thống tele.

Nếu không đi kèm những nâng cấp tương xứng, việc loại bỏ một camera sẽ khó được nhìn nhận là cải tiến về trải nghiệm. Ngược lại động thái dễ tạo cảm giác Samsung đang ưu tiên tối ưu chi phí ngay cả trên một sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp.

Đây là điều khó có thể chấp nhận đối với dòng Galaxy Ultra, dòng smartphone vốn được định vị là chuẩn mực về nhiếp ảnh di động của Samsung.