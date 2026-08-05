Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Phú Thọ phát triển dựa trên ba trụ cột

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức không gian phát triển dựa trên ba trụ cột gồm công nghiệp công nghệ cao, văn hóa - du lịch và nông nghiệp xanh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu làm nền tảng kết nối...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Gia Huy

Chiều 4/8, dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 57 trong 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng ghi nhận Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GRDP đạt 10,18%, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 7 cả nước và vượt mục tiêu Chính phủ giao.

Thu ngân sách đạt 34,6 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 60% dự toán năm; thu hút vốn FDI đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo công bố của VCCI, Phú Thọ nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước, đứng thứ hai về chỉ số tiếp cận đất đai và thuộc nhóm dẫn đầu về chính quyền kiến tạo, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng đánh giá sự chuyển biến không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu tăng trưởng mà còn ở tư duy điều hành, khi các cấp chính quyền đã coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm cho phát triển kinh tế - xã hội.

Định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ xác lập rõ mô hình phát triển trong không gian mới trên cơ sở ba trụ cột.

Trong đó, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử và sản xuất thông minh được xác định là động lực tăng trưởng; văn hóa Đất Tổ, di sản và du lịch trải nghiệm là nguồn lực đặc sắc; còn nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững vùng trung du, miền núi là nền tảng.

Theo Phó Thủ tướng, dữ liệu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải đóng vai trò kết nối ba trụ cột này thành một chỉnh thể thống nhất. Phú Thọ cần từng bước chuyển từ địa phương có quy mô sản xuất điện tử lớn sang nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm, hình thành doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới nhà cung ứng trong nước.

Đối với chiến dịch "90 ngày dữ liệu" vừa được tỉnh Phú Thọ phát động, Phó Thủ tướng yêu cầu khi kết thúc chiến dịch phải hình thành ba nhóm sản phẩm gồm cơ chế quản trị dữ liệu thống nhất; hệ thống kết nối, đồng bộ các bộ dữ liệu ưu tiên; đồng thời khai thác dữ liệu để giải quyết các bài toán cụ thể về tăng trưởng, đầu tư công, ngân sách, đất đai, doanh nghiệp, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, du lịch và phòng chống thiên tai.

Từ sáu bài toán lớn mà tỉnh Phú Thọ vừa công bố, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục cụ thể hóa thành các nhiệm vụ có thể đặt hàng, xác định rõ sản phẩm đầu ra, chỉ tiêu kỹ thuật, đơn vị tiếp nhận, nguồn lực thực hiện và khả năng nhân rộng. Theo đó, chính quyền giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm, còn viện nghiên cứu và trường đại học là nền tảng phát triển công nghệ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chuyển đổi số phải tạo thuận lợi thực chất cho người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ dừng ở nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mà phải khai thác dữ liệu để tự động điền thông tin, giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và kiên quyết không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những dữ liệu cơ quan nhà nước đã có.

Bên cạnh đó, Phú Thọ cần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo nhằm nâng tỷ lệ giá trị gia tăng tạo ra tại địa phương; tăng cường chuyển giao công nghệ, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.