Đồng Nai tăng tốc đưa Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh về đích vào tháng 9/2026

Thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 9/2026 để đồng bộ khai thác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, qua đó hình thành các trục kết nối giao thông quan trọng phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Ảnh minh họa - Ảnh: Quốc Khánh.

Đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, giữ vai trò kết nối giao thông vùng Đông Nam Bộ cũng như kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đoạn tuyến qua địa bàn thành phố Đồng Nai dài hơn 11 km và thuộc dự án Thành phần 3.

Trong bối cảnh cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành toàn tuyến trong tháng 9/2026 và Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026, thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành dự án Thành phần 3 vào cuối tháng 9/2026 để đồng bộ khai thác các tuyến giao thông kết nối đến sân bay.

Tính đến cuối tháng 7/2026, tổng giá trị thực hiện đạt gần 74% giá trị hợp đồng đã ký. Trong đó, gói thầu số 29 và gói thầu số 32 đã cơ bản hoàn thành từ cuối tháng 6/2026. Riêng gói thầu số 26 đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng và là hạng mục ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, nguyên nhân chủ yếu là nhà thầu chính gặp khó khăn về tài chính, đồng thời còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực nút giao với Hương lộ 19.

Ngày 4/8, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Nai Võ Tấn Đức đã kiểm tra hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đường ĐT 25C và dự án Thành phần 3, đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phước An.

Một trong những vấn đề được đoàn công tác tập trung kiểm tra là mặt bằng tại khu vực nút giao Hương lộ 19. Theo Ban Quản lý dự án, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Phước An và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc, vận động các hộ dân trong khu vực. Các hộ dân thống nhất bàn giao mặt bằng sau khi UBND xã Phước An có văn bản cam kết xử lý các kiến nghị của người dân.

Tại buổi làm việc, đại diện xã Phước An cho biết địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân sau khi có chủ trương xử lý của cơ quan chức năng nhằm tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh đường ĐT 25C và đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, có vai trò quan trọng đối với phát triển đô thị, logistics khu vực Nhơn Trạch - Long Thành, đồng thời kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng Phước An.

Ông Võ Tấn Đức yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Phước An thành lập các tổ công tác trực tiếp phụ trách từng khu vực, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Theo ông Võ Tấn Đức, đối với những khu vực còn vướng mặt bằng, địa phương phải tăng cường công tác dân vận, đối thoại trực tiếp để người dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò và lợi ích của các dự án, đồng thời phải rà soát cụ thể từng trường hợp, không xử lý chung chung.

Các trường hợp còn vướng phải được lập danh mục, phân loại theo từng nhóm nguyên nhân như chưa kiểm đếm, chưa xác nhận nguồn gốc đất, tranh chấp, thừa kế, vướng quy hoạch, chưa thống nhất giá bồi thường… Từ đó xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp.

Đồng thời, chủ đầu tư được yêu cầu chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đã cam kết.