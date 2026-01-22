Thứ Năm, 22/01/2026

Trang chủ Dân sinh

Chuyển đổi số: Động lực mới cho công tác giảm nghèo tại Ninh Bình

Dương Thùy

22/01/2026, 15:49

Tại tỉnh Ninh Bình, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương...

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất để tăng năng suất. Ảnh: Thu Hằng.
Ứng dụng công nghệ trong sản xuất để tăng năng suất. Ảnh: Thu Hằng.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, là định hướng lớn cho việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực, trong đó có công tác giảm nghèo.

Nghị quyết nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của người dân trong quá trình vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hướng tới mục tiêu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”.

Với sự đầu tư đồng bộ về thể chế, nguồn lực và hạ tầng số, chuyển đổi số được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy giảm nghèo đa chiều, tạo sinh kế bền vững và xây dựng cộng đồng hạnh phúc trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Tại tỉnh Ninh Bình, ông Tạ Quang Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết để tiếp tục phát huy vai trò của chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo bền vững, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển giao công nghệ số nông nghiệp thông qua việc hỗ trợ các hợp tác xã, hộ nghèo ứng dụng quy trình sản xuất thông minh. Đặc biệt hỗ trợ số hóa, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc cho 100% sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị và tính cạnh tranh trên thị trường số.

Đồng thời, Sở sẽ phối hợp đào tạo trên 1.300 tổ công nghệ số cộng đồng để trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại phục vụ kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt và tra cứu kỹ thuật canh tác; xây dựng và hoàn thiện mô hình “Xã thông minh” tiêu biểu. Từ đó nhân rộng để người dân thấy được hiệu quả thực tế và chủ động ứng dụng công nghệ để làm giàu trên mảnh đất quê hương…

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại Ninh Bình giảm xuống còn 0,9%, thấp hơn mức bình quân của cả nước. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực đồng bộ trong công tác giảm nghèo, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương.

