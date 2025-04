Chuyên gia: Thị trường tăng xuyên lễ, cứ yên tâm cầm hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi chỉ số Vn-Index có lúc rơi về mức thấp nhất là 1.137 điểm trong phiên ngày thứ ba nhưng nhanh chóng phục hồi ngay trong phiên về mức 1.197 điểm.

Phiên phục hồi ấn tượng này đã hấp thụ đáng kể lượng hàng bắt đáy giá rẻ trước đó khi một bộ phận nhà đầu tư ồ ạt bán tháo cổ phiếu trước nỗi lo thương chiến và những tin đồn thiếu căn cứ. Việc lượng hàng bắt đáy giá rẻ được trao tay đã giúp áp lực cung giảm trong những phiên sau đó.

Điều này cộng hưởng với những thông tin tích cực liên quan tới việc ông Trump cho biết chưa có ý định thay thế chủ tịch Fed Powell và cả hai phía Mỹ-Trung Quốc đang có nhng động thái hạ nhiệt căng thằng thương mại, đã giúp thị trường chứng khoán trong nước đảo chiều đi lên trong 3 phiên cuối tuần.

Chốt tuần, chỉ số VN-Index lấy lại toàn bộ số điểm đã đánh mất trong 2 phiên đầu tuần và leo lên sát 1.230 điểm tăng 10 điểm tương ứng 0,8% so với cuối tuần trước đó.

Về triển vọng hai phiên trước nghỉ lễ và tuần sau lễ, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận phân tích vĩ mô và chiến lược thị trường của VnDirect, kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại mức 1.240-1.241 điểm đỉnh nhịp phục hồi trước và nếu vượt qua sẽ hướng đến vùng 1.260-1.270 điểm.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận phân tích vĩ mô và chiến lược thị trường của VnDirect.

VnDirect lặp lại đánh giá tích cực đối với bức tranh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 1 năm nay, yếu tố sẽ là lực đỡ quan trọng cho thị trường chứng khoán trong ngắn hạn.

Đồng thời, việc hệ thống KRX chính thức được triển khai vào ngày 5/5 tới đây sẽ mang tới nhiều kỳ vọng cho thị trường, mở ra dư địa để phát triển các sản phẩm mới cũng như hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi của FTSE và MSCI.

Bên cạnh đó, việc phía Mỹ và Trung Quốc có những động thái xuống thang hạ nhiệt căng thẳng hai nước và những thông tin liên quan tới đàm phán song phương Mỹ- Việt Nam về thương mại cũng sẽ là những yếu tố giúp cải thiện tâm lý thị trường.

Với kỳ vọng đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng vừa phải, ưu tiên các nhóm ngành có kết quả kinh doanh quý 1 tích cực và triển vọng khả quan trong quý 2 như Ngân hàng, Bán lẻ, Thủy sản, Điện và Đầu tư công.

"Lưu ý rằng việc sử dụng đòn bẩy vẫn chưa được khuyến khích trong giai đoạn hiện nay khi mức độ biến động của thị trường vẫn lớn do rủi ro thuế quan vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn", ông Hinh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta, cho rằng thị trường đã đi qua giai đoạn bi quan nhất nhưng để lạc quan trở lại vẫn chưa có do những yếu tố bất định liên quan đến thuế quan của chính quyền Donald Trump vẫn còn đó. Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh tích cực cùng với sự lạc quan của doanh nghiệp, thị trường vẫn xu hướng đi lên nhưng chậm, thanh khoản sẽ ở mức thấp.

Thông tin tích cực hiện nay là sự lạc quan của doanh nghiệp trong nước ở bối cảnh hiện tại. Trong kỳ đại hội đồng cổ đông vừa rồi nhiều doanh nghiệp đưa ra mục tiêu kinh doanh lạc quan, bình tĩnh trước thuế quan, vẫn có kịch bản phòng vệ nhưng hầu hết họ kỳ vọng nhiều vào chính sách thuế quan của Mỹ không căng thẳng như Mỹ công bố.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta.

Các doanh nghiệp cũng tìm cách giữ chân cổ đông, tăng chi trả cổ tức bằng tiền cao so với mọi năm, điều này diễn ra tại nhiều ngân hàng và doanh nghiệp sản xuất. Tương tự như giai đoạn Covid, doanh nghiệp niêm yết muốn tăng niềm tin với nhà đầu tư nên khi giá cổ phiếu giảm sâu họ đã dùng tiền đỡ giá cổ phiếu, mua lại cổ phiếu quỹ.

Đối với hệ thống KRX chính thức đưa vào vận hành là thông tin tích cực nhưng phần lớn đã phản ánh vào giá. KRX trở thành yếu tố hỗ trợ lâu dài cho thị trường, trong khi ngắn hạn không đủ bù đắp cho vấn đề vế thuế quan. Thuế quan là yếu tố tác động 90% lên diễn biến thị trường hiện nay. Để nhà đầu tư lạc quan hoàn toàn cần thêm thời gian để biết rõ ràng hơn về chính sách thuế đối với Việt Nam.

"Một vài phiên sau thời điểm lễ thị trường vẫn biến động đi ngang, phân hóa. Nhưng có thể dần dần chỉ số tịnh tiến quay lại vùng 1.300. Tháng 5 thường mọi người thường nói "sell in may và go away", song đoạn vừa qua thị trường sụt giảm mạnh rồi, vấn đề chi phối thuế quan đã phản ánh vào giá. Hiện tại thị trường kỳ vọng chính sách thuế quan có hạ nhiệt hay không", ông Minh nói.

Về chiến lược, nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên và nắm giữ tỷ trọng cao. Đồng thời, nên cơ cấu giảm cổ phiếu ảnh hưởng bởi thuế quan như xuất nhập khẩu, bất động sản khu công nghiệp, vận tải... và dịch chuyển sang cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, công nghệ, hoặc đầu tư hạ tầng, bất động sản cũng là lựa chọn khá ổn.