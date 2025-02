Chuyển sang UPCoM, cổ phiếu ITA tiếp tục bị đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo chính thức giao dịch trên UPCoM.

Theo đó, 938.463.607 cổ phiếu ITA chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 13/2 tới với giá tham chiếu 2.300 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên ngay sau đó, HNX cũng thông báo sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu ITA từ ngày 13/2 với lý do là ITA bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch theo quy định, ITA phải gửi văn bản cho HNX giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch.

Được biết, HOSE thông báo sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu ITA do cổ phiếu này bị cảnh báo theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHCM ngày 26/08/2022 do tổ chức niêm yết vi phạm công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm; bị kiểm soát theo Quyết định số 589/QĐ-SGDHCM ngày 17/10/2024 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 quá 30 ngày so với thời hạn quy định;

Bị đình chi giao dịch theo Quyết định số 539/QĐ-SGDHCM ngày 19/09/2024 do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. (Cổ phiếu đã đình chỉ giao dịch kể từ ngày 26/09/2024).

HOSE cho biết tính đến nay, ITA chưa thực hiện các công bố thông tin sau: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (thời hạn quy định 30/03/2024); Báo cáo thường niên năm 2023 (thời hạn quy định 20/04/2024); BCTC soát xét bán niên năm 2024 (thời hạn quy định 29/08/2024); Cũng như quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của ITA chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hường đến quyền lợi của cổ đông.

Trước đó, liên quan đến tình hình khắc phục cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát, diện hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch quý 4/2024, Tân Tạo cho hay, nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào các diện trên do UBCKNN đã đình chỉ tư cách kiểm toán đối với 4 kiểm toán viên thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty năm 2021, 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023 khiến cho tất cả các công ty kiểm toán khác đều sợ kiểm toán cho Tập đoàn Tân Tạo cũng sẽ bị đình chỉ tư cách kiểm toán viên một cách tương tự.

“Đây là trường hợp bất khả kháng khiến Tân Tạo chưa có đơn vị kiểm toán và chưa thể công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024", Tân Tạo nhấn mạnh.