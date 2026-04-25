Trang chủ Dân sinh

Chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm

Nhật Dương

25/04/2026, 10:18

Để giải quyết vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mang tính dài hạn, Bộ Y tế định hướng chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ "kiểm soát từng khâu riêng lẻ" sang "quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm"...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thông tin về việc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố để bảo vệ sức khỏe từ bữa ăn hằng ngày.

Theo Cục An toàn thực phẩm, công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong thời gian qua đã được tăng cường mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực.

QUÝ 1/2026, XẢY RA 36 VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

Năm 2025, toàn ngành y tế đã kiểm tra 334.764 cơ sở, phát hiện 20.791 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, chiếm 6,21% so với số cơ sở được kiểm tra; đã xử lý 6.057 cơ sở; đình chỉ hoạt động 40 cơ sở; tiêu hủy 635 loại thực phẩm không bảo đảm chất lượng; chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra 2 vụ (bao gồm 1 vụ liên quan đến chất cấm và 1 vụ liên quan đến hàng giả); xử phạt hơn 33,83 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù số lượng cơ sở bị xử lý trong năm 2025 có xu hướng giảm so với năm 2024, nhưng tổng số tiền xử phạt lại tăng lên (năm 2024 là hơn 33,53 tỷ đồng). Điều này cho thấy các chế tài đang được áp dụng theo hướng nghiêm khắc hơn, tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm.

Về ngộ độc thực phẩm, năm 2025 đã xảy ra 84 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.301 người. So với năm 2024, số vụ giảm 37,8% và số người bị giảm 53,4%.

Quý 1/2026, đã xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Cục An toàn thực phẩm cho biết qua công tác điều tra thực tế, số vụ ngộ độc thực phẩm gần đây chủ yếu xảy ra tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học và thức ăn đường phố, đặc biệt là ở các đô thị lớn có địa bàn rộng, mật độ dân số cao, nhu cầu cần cung cấp thực phẩm lớn.

Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ hoặc trên các sàn thương mại điện tử cũng rất khó khăn, ảnh hưởng tới khả năng phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên diện rộng.

Bên cạnh đó, kiến thức chung về an toàn thực phẩm của những chủ cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố còn tương đối hạn chế, điều này dễ dẫn tới các hành vi gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, phục vụ thức ăn.

Điều kiện nơi bán hàng ngoài đường phố chật hẹp, đa số lưu động, nguy cơ không bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm; các cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận mà sử dụng nguyên liệu không bảo đảm…

ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ THEO RỦI RO, TĂNG CƯỜNG HẬU KIỂM

Để giải quyết vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mang tính dài hạn, chiến lược và xuyên suốt trong thời gian tới, Bộ Y tế cho biết đang khẩn trương phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Cụ thể, chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ "kiểm soát từng khâu riêng lẻ" sang "quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm" (từ trang trại đến bàn ăn- kiểm soát nguyên liệu đầu vào, điều kiện sản xuất ban đầu đến sơ chế, sản xuất, phân phối, lưu thông sản phẩm và đến tay người tiêu dùng).

Đồng thời, sẽ kiểm soát giới hạn tồn dư các chất (thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, chất kháng sinh, chất kích thích, chất bảo quản…) đối với nguyên liệu thực phẩm; kiểm soát chặt các điều kiện về sản xuất, sơ chế ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi, kiểm soát giết mổ… quy định chặt tại các Luật chuyên ngành (chăn nuôi, thú y, thủy sản…).

Quy định cụ thể điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm người trực tiếp kinh doanh thức ăn; địa điểm kinh doanh; dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm; nguyên liệu và phụ gia thực phẩm.

Trách nhiệm chính quyền các cấp trong việc quản lý cơ sở kinh doanh, công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành, giám sát hậu kiểm, chủ động tổ chức lực lượng kiểm tra liên ngành trên địa bàn cũng được tăng cường. Đồng thời, xây dựng quy định cụ thể hậu kiểm kế hoạch và hậu kiểm đột xuất.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương, để có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm, kịp thời thu hồi thực phẩm không an toàn, giúp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm lan rộng.

Ngoài ra, Bộ Y tế đang tiếp tục phát triển bộ chỉ số về an toàn thực phẩm phục vụ cho hệ thống phân tích nguy cơ, để có thể cập nhật các thực phẩm không an toàn, kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bộ cũng xây dựng chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế về thực hành vệ sinh tốt (GHP) đối với các cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm.

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm áp dụng các phương thức sản xuất tiên tiến, ứng dụng công nghệ bảo quản thực phẩm hiện đại để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh và ban hành có lộ trình các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam về giới hạn tồn dư các chất (thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, chất kháng sinh, chất kích thích, chất bảo quản…) đối với nguyên liệu thực phẩm.

Bộ Y tế cũng đang phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan xây dựng Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương, trình Bộ Chính trị trong tháng 5/2026, nhằm bảo đảm việc quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm một cách đồng bộ, hiệu quả.

Tăng cường hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong năm 2026

Bán thức ăn đường phố vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt đến 3 triệu đồng

Bộ Y tế: Không khoan nhượng với thực phẩm bẩn

Đề xuất hỗ trợ tiền xe, thuê nhà cho y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức về cơ sở 2 làm việc

Đề xuất hỗ trợ tiền xe, thuê nhà cho y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức về cơ sở 2 làm việc

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ "chi phí thu hút" từ 11,6 - 15,6 triệu đồng/tháng; tiền thuê nhà tối đa 2,5 triệu đồng/tháng cho y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức về cơ sở 2 làm việc. Thời gian hỗ trợ trong 3 năm...

Không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế

Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026...

Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh. Việc điều chỉnh theo hướng linh hoạt, dự kiến nâng lên khoảng 1 tỷ đồng, nhằm phù hợp thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh và đảm bảo cân đối ngân sách…

Chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 467/484 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công...

Thêm một đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm nhóm người không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thuộc diện điều chỉnh tăng trợ cấp thêm 8%, cùng kỳ tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 năm nay...

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

