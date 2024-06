Có gì ở nhà hàng tốt nhất thế giới năm 2024?

Đứng đầu danh sách giải thưởng là nhà hàng Disfrutar ở Barcelona, được điều hành bởi 3 bậc thầy đầu bếp Oriol Castro, Eduard Xatruch và Mateu Casanas. Trong bảng xếp hạng năm 2023, Disfrutar ở vị trí thứ 2. 2024 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập của cơ sở này.

Theo Condé Nast Traveller, Disfrutar được hội đồng đánh giá cao từ lâu. Đây cũng được xem là một trong những nhà hàng khó đặt bàn nhất trên toàn cầu. Người ta biết đến Disfrutar với cách chế biến sáng tạo, kỹ thuật nấu ăn tinh vi và ứng dụng công nghệ hiện đại. Đầu bếp tại đây rất tôn trọng nguyên liệu và chú trọng đến từng chi tiết khi chế biến món ăn. Nhà hàng thường thay đổi thực đơn để giới thiệu những hương vị mới lạ và độc đáo.

50 best nhận định nhà hàng sở hữu thực đơn sáng tạo "kỳ lạ" và phòng ăn đẹp xuất sắc. Món đặc trưng nổi tiếng của Disfrutar là "Bánh mì chiên kẹp cá hồi"(Panchino Filled with Caviar), trong đó cá hồi và kem được bọc trong lớp bột mỡ và chiên nhanh trong dầu nóng, tạo ra một phần ăn giòn rụm và thơm ngon. Hay món "Disfrutar's Gilda" được lấy cảm hứng từ ẩm thực truyền thống miền bắc Tây Ban Nha, với cá trích, ớt xanh ướp giấm, bọc bên ngoài là lớp chocolate và quả cà phê phân tử trong miệng, mang lại trạng thái kích thích cực độ cho vị giác.

Ba đầu bếp của nhà hàng được đánh giá là giống như “ba người lính ngự lâm” vậy. Sự kết hợp hoàn hảo thường mang đến những món ăn ngon cho du khách". Thực đơn món ăn mang đến "bản sắc Địa Trung Hải rõ rệt" hiện có giá khởi điểm là 255 euro (khoảng 270 USD), không bao gồm đồ uống. Có sẵn hai thực đơn nên nếm thử, một thực đơn bao gồm món ăn cổ điển của nhà hàng (The Classic) – chẳng hạn như món pesto nhiều tầng với quả hồ trăn, lươn – và thực đơn "lễ hội" (The Festival) bao gồm các món ăn được chế biến theo mùa. Nhà hàng Disfrutar đã nhận hai sao Michelin.

Lễ trao giải thưởng World's 50 Best Restaurants (50 nhà hàng tốt nhất thế giới) diễn ra tại Las Vegas, Mỹ, hôm 4/6. Vị trí á quân năm nay thuộc về nhà hàng Asador Etxebarri nằm tại Atxondo, đô thị thuộc tỉnh Biscay, Tây Ban Nha. Năm ngoái, nhà hàng này xếp thứ 4 trong 50 nhà hàng tốt nhất thế giới. Nhà hàng nằm trong một tòa nhà bằng đá và gỗ mộc ở chân đồi xứ Basque, các món ăn do Đầu bếp Vittor Arginzoniz đảm nhiệm sẽ "tập trung vào các món nướng chất lượng hàng đầu sử dụng các loại gỗ khác nhau (sồi holm, chồi nho, gỗ sồi lâu năm...). Đồ dùng cũng do đầu bếp tự sáng chế để kiểm soát quá trình nấu ăn.

Top 10 còn có các nhà hàng: Table by Bruno Verjus (Paris, Pháp), Diverxo (Madrid, Tây Ban Nha), Maido (Lima, Peru), Atomix (New York City, Mỹ), Quintonil (Mexico City, Mexico), Alchemist (Copenhagen, Đan Mạch), Gaggan Anand (Bangkok, Thái Lan), Don Julio (Buenos Aires, Argentina).

Nhà hàng Gaggan Anand tại Bangkok là nhà hàng tốt nhất châu Á năm nay.

Trong top 50, Tây Ban Nha là quốc gia có nhiều nhà hàng tốt nhất với 6 lần được gọi tên. Trong khi đó, Bangkok và Paris là hai thành phố có nhiều nhà hàng ngon nhất thế giới với 4 quán ăn được vinh danh. Bên cạnh đó, nhà hàng tốt nhất ở khu vực châu Phi là La Colombe (Cape Town, Nam Phi). Atomix (New York, Mỹ) là nhà hàng được xếp hạng cao nhất ở Bắc Mỹ. Nhà hàng được xếp hạng cao nhất ở châu Á là Gaggan (Thái Lan) và ở Nam Mỹ là Maido (Peru).

Tại hạng mục nhỏ hơn là 50 nhà hàng châu Á tốt nhất 2024, Việt Nam có một đại diện, xếp thứ 48 là Anan Saigon. Năm 2023, Anan xếp thứ 40. Giới thiệu về nhà hàng, 50 Best viết: "Đầu bếp Peter Cường Franklin, người tiên phong của ẩm thực Việt Nam hiện đại và là một trong những gương mặt quen thuộc nhất trong nền ẩm thực đang phát triển của đất nước. Ông đã ra mắt Anan Saigon để giới thiệu các món ăn địa phương, đặc biệt tập trung vào ẩm thực đường phố".

Trước đó, nhà hàng một sao Michelin Pot Au Pho – cũng của đầu bếp Peter Cường Franklin - ở TP.HCM đã được tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveller bình chọn vào danh sách 31 nhà hàng mới tốt nhất thế giới năm 2024. “Ông đã đặt ra tiêu chuẩn mới cho món phở được yêu thích không chỉ ở Việt Nam. Thực đơn nếm thử 10 món của nhà hàng đã giải mã món phở nổi danh...", tạp chí nhận xét.

Danh sách 50 nhà hàng tốt nhất thế giới này là giải thưởng được trao hàng năm, bắt đầu từ 2002 và do tổ chức 50 Best công bố. Giải thưởng được trao dựa trên trải nghiệm thực tế của hơn 1.000 nhà phê bình ẩm thực, đầu bếp, chủ nhà hàng, chuyên gia ẩm thực tại 27 quốc gia, vùng lãnh thổ. Một số tiêu chí bình chọn gồm trải nghiệm ăn uống nhà hàng mang lại, các món ăn đáp ứng được khẩu vị từ khách bình dân đến giới sành ăn, làm nổi bật được sự tinh tế của các nền văn hóa ẩm thực, tính xu hướng. Phần lớn nhà hàng trong danh sách đều ở dạng cao cấp. Các quán ăn đường phố "hiếm khi xuất hiện".

50 Best hoạt động về lĩnh vực ẩm thực và đồ uống có trụ sở tại Anh, chuyên giới thiệu các xu hướng mới nhất trên thế giới, khám phá nhiều nền văn hóa ẩm thực cũng như vinh danh các nhà hàng, quán bar, đầu bếp, nhân viên pha chế. Xếp hạng của 50 Best được đánh giá uy tín ngang giải thưởng World Travel Awards trong lĩnh vực du lịch hay Skytrax của ngành hàng không và Oscar của điện ảnh. Các nhà hàng chỉ có thể giành giải cao nhất của "50 Best" một lần, sau đó được chuyển sang xếp hạng ở danh sách "Best of the Best".