Có gì trên chuyến tàu du lịch Huế - Phong Nha sắp lăn bánh?

Một đoàn tàu với không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống, khu ẩm thực, gian hàng OCOP và hành trình qua hàng loạt di sản nổi tiếng đang được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch mới của miền Trung...

Tuyến tàu mới hứa hẹn trở thành "điểm nhấn" du lịch Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa.

Mới đây, tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm triển khai Đề án phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế - Phong Nha.

Theo đề án do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng, tuyến tàu dự kiến chính thức vận hành từ ngày 1/9/2026, hướng đến hình thành sản phẩm du lịch đường sắt đặc thù, kết nối các di sản văn hóa, lịch sử và những điểm đến nổi bật của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tuyến tàu được kỳ vọng mang đến cho du khách hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử, ẩm thực và thiên nhiên đặc sắc dọc tuyến Huế - Phong Nha. Đây cũng là bước phát triển tiếp nối thành công của mô hình tàu du lịch Huế - Đà Nẵng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao sức cạnh tranh của ngành đường sắt.

Theo phương án, đoàn tàu sẽ gồm 7 toa được thiết kế theo hướng trải nghiệm, tích hợp không gian giới thiệu văn hóa vùng miền, khu trưng bày sản phẩm OCOP, khu ẩm thực và khu vực biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Hành trình dài khoảng 190 km, kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, với thời gian di chuyển khoảng 4 giờ 30 phút. Giá vé dự kiến từ 360.000 đồng/người.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, tuyến tàu còn tạo điều kiện để du khách khám phá hàng loạt điểm đến nổi tiếng như Quần thể Di tích Cố đô Huế, Thành Cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đề án hướng đến mô hình "Một hành trình - Nhiều trải nghiệm", kết nối đồng bộ giữa vận tải đường sắt với các dịch vụ lữ hành, lưu trú và tham quan, qua đó tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh các địa phương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá đề án có tính khả thi cao, phù hợp với định hướng phát triển du lịch liên vùng và khai thác hiệu quả hệ thống đường sắt hiện hữu.

Nhiều ý kiến đề xuất xây dựng nhận diện đoàn tàu mang đậm dấu ấn di sản, kết hợp gam màu vàng nâu của Cố đô Huế, sắc xanh của Phong Nha - Kẻ Bàng cùng hình ảnh Quảng Trị - vùng đất hòa bình. Không gian trên tàu cũng được đề nghị thiết kế theo hướng kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và khát vọng hòa bình thông qua việc giới thiệu các di sản, danh thắng và di tích lịch sử tiêu biểu của các địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị xây dựng mức giá vé cạnh tranh, đa dạng hóa các gói dịch vụ kết hợp lưu trú, tham quan và xe trung chuyển; bố trí lịch trình hợp lý, xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kết nối và tăng cường quảng bá nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tuyến tàu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân khẳng định, việc phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế - Phong Nha phù hợp với định hướng liên kết phát triển du lịch vùng, góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng đường sắt, phát huy giá trị các di sản, danh lam thắng cảnh và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của các địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để khẩn trương rà soát, hoàn thiện đề án, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhằm đưa tuyến tàu vào khai thác đúng tiến độ.

Đồng thời, các đơn vị cần sớm hoàn thiện nội dung phục vụ hội thảo phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế - Phong Nha; tập trung đầu tư hạ tầng kết nối từ các nhà ga đến khu, điểm du lịch; xây dựng các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng gắn với văn hóa, lịch sử, ẩm thực và sản phẩm OCOP của địa phương.

Cùng với đó, Quảng Trị sẽ tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị cung ứng dịch vụ để hình thành các gói sản phẩm đồng bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, bán vé và quảng bá, hướng tới đưa tuyến tàu Huế - Phong Nha trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của du lịch Quảng Trị cũng như toàn khu vực Bắc Trung Bộ.