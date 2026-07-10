Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026: Cầu nối kinh tế, văn hóa và cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng

Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026 tại Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện văn hóa đặc sắc mà còn là cơ hội để thành phố quảng bá hình ảnh năng động, hội nhập và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế...

Một tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc lễ hội. Ảnh Ngô Anh Văn

Tối 9/7, tại Công viên Biển Đông, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026. Với hơn 100 gian hàng và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân và du khách, đồng thời tạo ra một không gian giao lưu văn hóa đặc sắc giữa hai quốc gia.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc tổ chức các sự kiện văn hóa quốc tế như Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản không chỉ góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Đà Nẵng, với vị thế là một trong những thành phố phát triển năng động, đã tận dụng tối đa cơ hội này để khẳng định vai trò là cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 tại Công viên Biển Đông, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ cả hai quốc gia như Isaac, Thái Ngân, nhóm Kolme và Anirocks. Các hoạt động giao lưu văn hóa như múa Bon Odori, nhảy sạp Việt Nam, và cuộc thi cosplay đã tạo nên không khí sôi động, trẻ trung, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng: Đối tác chiến lược toàn diện - Hướng tới tương lai bền vững". Hội nghị đã quy tụ lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cùng đại diện nhiều địa phương, tổ chức và doanh nghiệp của hai nước. Các phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào việc tăng cường hợp tác địa phương, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, và thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Du khách trong nước và quốc tế giao lưu tại các gian trưng bày hàng truyền thống của Nhật Bản.

Đặc biệt, lễ hội còn là dịp để Đà Nẵng giới thiệu các thành tựu hợp tác với Nhật Bản, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, khoa học - công nghệ. Các đoàn đại biểu Nhật Bản đã có cơ hội khảo sát thực tế tại Khu Công viên Phần mềm số 2, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, nhằm tìm hiểu môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của thành phố.

Với sự tham gia của nhiều đối tác chiến lược, lễ hội đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố trong tương lai.

Đà Nẵng mong muốn qua lễ hội sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế về một thành phố hiện đại, thông minh và đáng sống, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến khám phá và hợp tác.