Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026: Cầu nối kinh tế, văn hóa và cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng

Tối 9/7, tại Công viên Biển Đông, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2026. Với hơn 100 gian hàng và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân và du khách, đồng thời tạo ra một không gian giao lưu văn hóa đặc sắc giữa hai quốc gia.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc tổ chức các sự kiện văn hóa quốc tế như Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản không chỉ góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Đà Nẵng, với vị thế là một trong những thành phố phát triển năng động, đã tận dụng tối đa cơ hội này để khẳng định vai trò là cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 tại Công viên Biển Đông, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ cả hai quốc gia như Isaac, Thái Ngân, nhóm Kolme và Anirocks. Các hoạt động giao lưu văn hóa như múa Bon Odori, nhảy sạp Việt Nam, và cuộc thi cosplay đã tạo nên không khí sôi động, trẻ trung, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.
Một trong những điểm nhấn của lễ hội là Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng: Đối tác chiến lược toàn diện - Hướng tới tương lai bền vững". Hội nghị đã quy tụ lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cùng đại diện nhiều địa phương, tổ chức và doanh nghiệp của hai nước. Các phiên thảo luận chuyên đề tập trung vào việc tăng cường hợp tác địa phương, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, và thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
Đặc biệt, lễ hội còn là dịp để Đà Nẵng giới thiệu các thành tựu hợp tác với Nhật Bản, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, khoa học - công nghệ. Các đoàn đại biểu Nhật Bản đã có cơ hội khảo sát thực tế tại Khu Công viên Phần mềm số 2, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, nhằm tìm hiểu môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của thành phố.
Với sự tham gia của nhiều đối tác chiến lược, lễ hội đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố trong tương lai.
Đà Nẵng mong muốn qua lễ hội sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế về một thành phố hiện đại, thông minh và đáng sống, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến khám phá và hợp tác.
Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón 8.750.000 lượt khách du lịch, tăng khoảng 19,0% so với cùng kỳ năm 2025, Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.010 tỷ. So với kế hoạch 6 tháng đầu năm, lượng khách đạt 101,7% kế hoạch đề ra…
Tà Xùa sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch như biển mây, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Tuy nhiên, để trở thành điểm đến hấp dẫn và phát triển bền vững, địa phương vẫn cần khắc phục những hạn chế về hạ tầng giao thông, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và tổ chức các hoạt động du lịch...
Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 22/7 đến 26/7/2026, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo và khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á...
Bản cập nhật báo cáo của PATA về lượng khách du lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) giai đoạn 2026 - 2028 được công bố mới đây đã nhấn mạnh các điểm đến và thị trường nguồn dự kiến sẽ thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng du lịch tiếp theo trong khu vực…
Điểm khác biệt lớn nhất mà AI mang lại không nằm ở khả năng cung cấp thông tin mà ở khả năng tổng hợp, cá nhân hóa và đối thoại như một trợ lý cá nhân. Điều này đang làm thay đổi đáng kể hành vi của du khách…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...