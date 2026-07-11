Sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng: Bước đột phá trong quảng bá thương hiệu Việt

Tối 10/7, tại bờ Đông cầu Rồng (thuộc phường An Hải), ngành Công Thương Đà Nẵng tổ chức Chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng năm 2026, với chủ đề "Hành trình quốc bảo sâm Ngọc Linh - gắn kết không gian trải nghiệm sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng".
Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Đà Nẵng và dự kiến sẽ trở thành hoạt động định kỳ hàng tháng, không chỉ nhằm quảng bá giá trị của sâm Ngọc Linh mà còn tạo ra một không gian kết nối giữa doanh nghiệp, người dân và du khách. Chương trình hứa hẹn sẽ thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước gắn với du lịch và văn hóa, mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành dược liệu Việt Nam.
Sâm Ngọc Linh, được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam, không chỉ nổi tiếng với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt. Việc tổ chức chương trình quảng bá tại Đà Nẵng không chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành dược liệu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Chương trình không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm mà còn bao gồm nhiều hoạt động phong phú như hội thảo chuyên đề, triển lãm sản phẩm, và các buổi giao lưu văn hóa. Đây là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm mới, công nghệ sản xuất tiên tiến, cũng như chia sẻ những câu chuyện thành công trong việc phát triển và bảo tồn dược liệu quý.
Đồng thời, du khách và người dân địa phương sẽ có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về giá trị của sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác, từ đó nâng cao nhận thức và sự quan tâm đối với sản phẩm dược liệu quý Việt Nam.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc kết hợp giữa quảng bá sản phẩm và du lịch văn hóa. Du khách không chỉ được tham quan, mua sắm các sản phẩm dược liệu chất lượng cao mà còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Đà Nẵng. Điều này không chỉ giúp tăng cường trải nghiệm cho du khách mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đà Nẵng đến với bạn bè quốc tế.
Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành dược liệu, chương trình hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư mới. Các doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, chương trình cũng là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia trong ngành dược liệu thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho ngành.
Theo quan sát của VnEconomy, chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách và đạt thành công bước đầu được ghi nhận, mở ra triển vọng tươi sáng cho ngành dược liệu Việt Nam. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, chương trình hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
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