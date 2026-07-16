Tài sản thương hiệu và giá trị kinh tế của "giấc mơ Mỹ"

Chuyên gia Jessica Ramírez, đồng sáng lập công ty tư vấn The Consumer Collective, cho rằng Ralph Lauren đã tận dụng tốt di sản gắn liền với thể thao và biến nó thành lợi thế để thu hút khách hàng hiện đại. Đây là điều mà nhiều thương hiệu lâu đời khác có thể học hỏi...

Show diễn Ralph Lauren Xuân - Hè 2027 tại Milan. Ảnh: Russh

Ralph Lauren Xuân - Hè 2027 không phải là bộ sưu tập thời trang, mà là những sản phẩm phong cách sống. Ở tuổi 86, Ralph Lauren không còn cần phải chứng minh mình có thể tạo ra xu hướng. Điều ông làm tại bộ sưu tập Xuân - Hè 2027 dành cho nam giới khó hơn nhiều: Chứng minh rằng một thương hiệu gần 60 năm tuổi vẫn có thể biến những giá trị kinh điển thành động lực tăng trưởng.

Trước buổi trình diễn, thương hiệu này đã nhận được sự đón nhận rộng rãi từ công chúng: những biểu tượng quen thuộc của Polo được lan truyền trên mạng với sức hút mới, trong khi hiệu quả hoạt động gần đây của công ty cho thấy thị trường đang phản ứng tích cực. Cổ phiếu của Ralph Lauren tăng vọt sau khi thương hiệu này vượt kỳ vọng về doanh thu quý nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại châu Á.

Không giống nhiều nhà mốt đang theo đuổi những ý tưởng gây sốc để thu hút sự chú ý, một lần nữa Ralph Lauren tiếp tục kể câu chuyện về "giấc mơ Mỹ". Bộ sưu tập gồm 78 thiết kế được chia thành hai chương rõ rệt. Phần đầu là thế giới của thương hiệu con Purple Label chuyên về may đo, với những bộ suit hai hàng khuy, tuxedo màu chàm, sơ mi cổ bib, cravat và gilet mang tinh thần Savile Row nhưng được diễn giải bằng sự phóng khoáng của phong cách Mỹ.

Phần sau của bộ sưu tập chuyển sang Polo Ralph Lauren với bảng màu rực rỡ hơn, họa tiết madras, rugby shirt, quần shorts nhuộm loang, khăn quàng cổ và những lớp trang phục mang tinh thần đại học. Sự chuyển đổi ấy không tạo cảm giác đứt gãy mà giống như hành trình từ một doanh nhân bước ra khỏi văn phòng ở Manhattan đến kỳ nghỉ cuối tuần tại Hamptons, nơi sự lịch lãm và thư thái cùng tồn tại.

Nguồn ảnh: Vogue

Điểm đáng chú ý nhất của bộ sưu tập nằm ở cách Ralph Lauren tái định nghĩa denim. Chất liệu vốn gắn với quần jeans được đưa lên dinner jacket bằng kỹ thuật thủ công lấy cảm hứng từ nghệ thuật vá vải boro và sashiko của Nhật Bản. Những chiếc field jacket dệt raffia, blazer patchwork cùng bề mặt giàu kết cấu cho thấy thủ công vẫn là cốt lõi của sự sang trọng trong thời đại công nghệ.

Thay vì chạy theo những vật liệu mang tính thử nghiệm, Ralph Lauren lựa chọn nâng cấp những chất liệu quen thuộc bằng kỹ nghệ chế tác, biến chúng thành biểu tượng của sự tinh tế. Trong thời đại mà người tiêu dùng ngày càng cân nhắc mỗi khoản chi cho hàng xa xỉ, chính những giá trị vượt thời gian ấy lại trở thành lợi thế cạnh tranh lớn nhất.

Nguồn ảnh: Vogue

Đằng sau ngôn ngữ thiết kế ấy là một chiến lược kinh doanh rõ ràng. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bronx, New York, chàng trai Ralph Liftshitz bắt đầu đế chế thời trang từ con số 0. Khởi nghiệp từ những chiếc cà vạt, sau đó ông tạo nên biểu tượng Polo Ralph Lauren. Ngay từ ban đầu, người mua mà Ralph Lauren hướng tới đã là những người thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu, với những sản phẩm đắt tiền mang phong cách preppy đặc trưng của giới tinh hoa nước Mỹ.

Sau đó, việc xuất hiện trong phim ảnh và được quảng bá rộng rãi đã khiến thương hiệu Polo Ralph Lauren gần như trở thành một biểu tượng của "giấc mơ Mỹ", từ con số 0 đến hành trình theo đuổi tự do và cuộc sống giàu sang.

Trên lý thuyết, việc nâng tầm thương hiệu cao cấp nghe có vẻ đơn giản: mức giá cao, giảm bán buôn, tăng tính độc quyền và sự hấp dẫn của sản phẩm... Tuy nhiên, không nhiều thương hiệu thực sự thành công khi áp dụng chiến lược này. Ralph Lauren là một ngoại lệ hiếm hoi.

Sau nhiều năm tăng được giá bán trung bình trên mỗi sản phẩm, thương hiệu này ghi nhận doanh thu năm tài chính 2025 tăng 8%, và biên lợi nhuận cũng tăng từ 66,6% lên 68,8%. Thành công này đến từ việc tập trung trở lại vào sản phẩm cốt lõi, thu hút khách hàng trẻ, cải thiện trải nghiệm mua sắm và giảm phụ thuộc vào kênh giảm giá.

Nguồn ảnh: Vogue

Bước sang năm 2026, các báo cáo tài chính gần đây cho thấy doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn tiếp tục cải thiện nhờ sức hút đa thế hệ, sự tăng trưởng tích cực tại thị trường Trung Quốc, cùng hiệu quả của chiến lược tập trung vào những dòng sản phẩm mang tính biểu tượng thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Trong khi nhiều thương hiệu xa xỉ khác mắc sai lầm khi chỉ đơn giản tăng giá mà không nâng cao giá trị sản phẩm, thì Ralph Lauren lại kiên định với việc làm mới từ bên trong. Thành công của Ralph Lauren cho thấy: nâng tầm thương hiệu không phải là thay đổi bản chất, mà là làm mới và nâng cấp những gì vốn đã là thế mạnh – một cách bền vững và phù hợp với mong đợi của thị trường.

Các bộ suit Purple Label, áo blazer, áo polo, denim cao cấp và phụ kiện cổ điển của thương hiệu tiếp tục là động lực chính cho doanh số, chứng minh rằng những sản phẩm có vòng đời dài vẫn tạo ra giá trị kinh tế bền vững trong ngành xa xỉ.

Nguồn ảnh: Vogue

Song song, để thuyết phục khách hàng chi trả, thương hiệu phải kể một câu chuyện hấp dẫn. Câu chuyện ấy của Ralph Lauren được truyền tải cả online lẫn offline và gắn kết với những yếu tố văn hóa quen thuộc trong đời sống người tiêu dùng, thể hiện phong cách sống mà người tiêu dùng mong muốn.

Từ chuỗi quán cà phê Ralph’s Coffee, nhà hàng Polo Bar cho đến các sự kiện thể thao quý tộc như Wimbledon hay giải polo, tất cả đều được đầu tư để nuôi dưỡng cảm xúc và sự khao khát gắn bó với thương hiệu.

Sau đêm diễn, tạp chí GQ nhận xét bộ sưu tập nam Xuân – Hè 2027 mang đến bốn bài học lớn cho thời trang nam hiện đại. Đó là sự trở lại của nghệ thuật may đo, vai trò trung tâm của denim cao cấp, sức sống bền bỉ của họa tiết madras và cách kết hợp giữa sự chỉn chu với tinh thần vui tươi của tuổi trẻ. Có thể nói, Ralph Lauren vẫn đang tiếp tục kinh doanh một hình mẫu thành công và một phiên bản "giấc mơ Mỹ" mà nhiều thế hệ khách hàng luôn muốn theo đuổi.