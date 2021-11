Cổ phiếu chứng khoán hút dòng tiền, giá tăng rực rỡ

Sức nóng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tiếp tục tăng độ trong phiên đầu tuần với 162 cổ phiếu đóng cửa ở giá kịch trần trên cả 3 sàn, riêng UpCoM có 56 mã. Cổ phiếu nhóm chứng khoán, xây dựng và vật liệu tăng bùng nổ.

Điều cần nhấn mạnh là cổ phiếu theo nhóm ngành tăng giá, nhưng chủ yếu tụ lại tại các mã vốn hóa nhỏ. Yếu tố vốn hóa thực tế có sức hấp dẫn hơn nhóm ngành và mức tăng mạnh nhất.

VN-Smallcap sàn HoSE đóng cửa với mức tăng 1,06%, mạnh nhất trong các nhóm cổ phiếu vốn hóa sàn này. Thực ta đà tăng của nhóm này cũng không phải là thuận lợi hoàn toàn, giữa phiên chiều nay khi thị trường bất ngờ có một đợt ép trụ khá mạnh thì các mã đầu cơ nhỏ cũng chao đảo.

VN-Smallcap lao dốc khá nhanh và sụt giảm sâu nhất lúc 2h20, từ chỗ tăng 1,9% so với tham chiếu thu hẹp lại còn 0,09%, tức là gần như quay về điểm xuất phát. Tuy vậy nhóm này lại phục hồi khá nhanh và tăng tốt đến cuối ngày. Điều này tiếp tục cho thấy dòng tiền vẫn đang chờ chực bắt đáy các mã đầu cơ nhỏ.

Toàn sàn HoSE chốt phiên với 59 mã tăng kịch trần và HNX có 47 mã. Sàn UpCoM có thêm 56 mã. Nếu chỉ tính riêng hai sàn niêm yết thì số lượng hôm nay chỉ đứng sau phiên kỷ lục 127 mã kịch trần ngày 22/9 vừa qua.

Tính theo nhóm ngành, các mã xây dựng vật liệu, chứng khoán tăng tốt nhất. Tuy nhiên yếu tố lợi thế về vốn hóa vẫn tạo ra hiện tượng phân hóa về cường độ. Các mã càng lớn, thanh khoảng càng nhiều càng khó tăng mạnh. Tiêu nhiểu như nhóm chứng khoán thì SSI chỉ tăng 2,69%, HCM tăng 3,05%, VCI tăng 0,97%, VND tăng 0,43%... trong khi hàng loạt cổ phiếu nhỏ hơn tăng trên 5%, 10 cổ phiếu tăng kịch trần.

Nhóm blue-chips hôm nay tiếp tục gây thất vọng và nếu VHM không bật tăng mạnh 2,44% thì VN-Index sẽ gần như không tăng được. Chỉ số này đóng cửa trên tham chiếu 3,2 điểm thì riêng VHM đã hỗ trợ 2,4 điểm. VHM tăng cao nhất ngay từ giữa phiên sáng, trên tham chiếu 2,93% lúc 10h15. Suốt thời gian còn lại giá tụt dốc dần dưới sức ép bán ra. Đến khoảng 2h20 VHM chỉ còn tăng 0,6% so với tham chiếu. Sự thoái trào của VHM kết hợp với đà lao dốc của GAS, HPG, CTG, GVR là những sức ép chính khiến VN-Index đột ngột rơi tự do và bốc hơi 0,5% so với tham chiếu. VN30-Index thời điểm sâu nhất buổi chiều cũng giảm 0,39%.

Rổ blue-chips đóng cửa với 14 mã tăng/16 mã giảm, chỉ số VN30-Index tăng 0,05%. VN-Index tăng 0,22%, thoát hiểm hoàn toàn nhờ nhịp hồi trở lại của các trụ nói trên trong vài phút cuối phiên.

Tăng tốt nhất trong rổ blue-chips là POW kịch trần, HDB tăng 3,04%, MSN tăng 2,94%, SSI tăng 2,69%, MWG tăng 2,5% và VHM tăng 2,44%. Phía giảm, 3 trụ rơi sâu nhất là GVR giảm 2,17%, HPG giảm 1,83%, VPB giảm 1,63%.

VHM và MSN là hai trụ giúp VN-Index còn xanh hôm nay.

Thanh khoản phiên chiều khá cao với 14.852 tỷ đồng, tăng 15% so với chiều phiên trước và bằng 71% phiên sáng. HPG và SSI là hai mã khớp lệnh vượt mốc ngàn tỷ đồng. Nhóm blue-chips phải chia sẻ các vị trí thứ bậc thanh khoản với nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ như GEX, DIG, KBC, FLC, NLG, VND...

Trong nhóm này SSI chiều nay chịu sức ép lớn từ phía nhà đầu tư nước ngoài. Cổ phiếu này bị bán ròng tiếp gần trăm tỷ đồng nữa, nâng tổng mức bán ròng lên 325,7 tỷ đồng. Đây là một trong những lý do khiến giá SSI bị ép rất mạnh. Tuy vậy tính chung cả ngày thì khối ngoại xả chỉ chiếm 29% trong tổng thanh khoản, thấp hơn mức 32% trong buổi sáng. Như vậy nhà đầu tư trong nước cũng đã xả tăng cường ở SSI trong phiên chiều.

Ngoài SSI, khối ngoại cũng bán ròng khá lớn với NLG (71 tỷ), GEX (71 tỷ), VNM (58 tỷ), VND (45 tỷ). Phía mua có VHM (184 tỷ), MSN (89 tỷ), HDB (52 tỷ). Tổng giá trị mua ròng phiên này đạt 103,3 tỷ đồng trên HoSE. HNX xuất hiện PVS bị bán ròng hơn 46 tỷ đồng và tổng bán ròng trên 77 tỷ đồng.