VN-Index đột phá ngưỡng 1900 điểm, thanh khoản tăng mạnh
Kim Phong
07/05/2026, 12:05
Diễn biến phục hồi đúng lúc của nhóm trụ dẫn dắt đã giúp VN-Index xác lập một phiên đột phá qua ngưỡng 1900 điểm. Tuy chỉ số chưa thoát hẳn khỏi vùng đỉnh lịch sử, nhưng nếu có sự đồng thuận từ các trụ thì cơ hội là rất lớn.
Chỉ số đại diện sàn HoSE chốt phiên sáng nay tăng 0,8% tương
đương +15,2 điểm lên mức 1906,4 điểm. Ngưỡng cao nhất lịch sử mà VN-Index từng đạt
tới là 1918,46 điểm ngày 14/1/2026. Dù vậy đây vẫn là diễn biến đáng chú ý khi
chỉ số chính thức “công phá” vùng đỉnh lịch sử.
Động lực của VN-Index sáng nay vẫn là VIC và VHM. VIC tăng
1,82%, VHM tăng 3,11% đã đem về gần 11 điểm. Một vài cổ phiếu tầm trung cực khỏe
khác là MSN tăng 3,19%, LPB tăng 3,85%, GVR tăng 1,4%. Độ rộng tổng thể rổ VN30
là 15 mã tăng/13 mã giảm, không quá chênh lệch nhưng sức mạnh của nhóm tăng rất
đáng kể. Chỉ số đại diện tăng 0,97% do chỉ 3 cổ phiếu ở nhóm đỏ giảm sâu: GAS
giảm 2,78%, PLX giảm 2,69%, DGC giảm 2,69%, SAB giảm 1,57%.
Điều bất ngờ là tuy các blue-chips kiến tạo sức mạnh chính
cho điểm số nhưng dòng tiền lại không chiếm ưu thế. Rổ VN30 chỉ chiếm 47,9% tổng
giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay, tỷ trọng thấp nhất 15 phiên trở lại đây. MSN
là blue-chips thu hút dòng tiền đột biến khi thanh khoản tăng 6,8 lần sáng hôm
qua, đạt 830,9 tỷ đồng. Cổ phiếu này cũng thuộc nhóm tăng giá mạnh nhất rổ
blue-chips, trong đó cầu nội chiếm ưu thế. Tổng khối lượng khối ngoại mua chiếm
khoảng 25,7% thanh khoản MSN, tương ứng giá trị mua ròng cũng cao nhất thị trường,
đạt 191,6 tỷ.
Tuy VN-Index khá mạnh sáng nay nhưng độ rộng không thực sự áp
đảo, sàn HoSE kết phiên với 147 mã tăng/142 mã giảm. Chỉ có dòng tiền là hoàn
toàn áp đảo khi 61,4% giá trị khớp lệnh tập trung ở nhóm tăng giá và hơn 40% tập
ở nhóm 61 cổ phiếu tăng tốt nhất từ 1% trở lên.
Sự phân bổ dòng tiền này cho thấy mức độ tập trung cao vào số
ít cổ phiếu. Blue-chips đóng góp MSN, VHM, VIC, STB, GVR trong số các mã khớp vượt
trăm tỷ đồng. Midcap có VIX tăng 2,84%, GEX tăng 6,98%, GEE tăng 6,83%, PDR tăng
1,51%, CII tăng 1,06%, GMD tăng 1,91%.
Cổ phiếu chứng khoán – những mã dẫn dắt đà hưng phấn chiều
qua – đã chững giá rõ rệt. Lác đác chỉ còn vài cổ phiếu tăng nổi bật hơn 1%,
trong khi đa số dao động nhỏ hoặc tham chiếu. SSI đã giảm 0,35%, HCM giảm
1,23%, VND tăng 0,6%, VCI giảm 0,94%, VCK tham chiếu, VPX tăng 0,35%...
Ở nhóm giảm giá, tình hình cũng không có gì xấu khi đa số cổ
phiếu mới trượt giảm sang vùng đỏ ở nửa sau của phiên, tức là mất thời gian để
từ từ rơi xuống nên biên độ giảm vẫn còn nhẹ. Hiện sàn HoSE mới có 51 cổ phiếu
giảm quá 1%, nhưng chỉ 17 mã thanh khoản quá 10 tỷ đồng. NVL vẫn đang trong đà
rơi, trong phiên có lúc phục hồi tăng 2,33% nhưng đến cuối lại giảm 3,5%, thanh
khoản 477,2 tỷ đồng. VPI giảm 1,15% với 162,3 tỷ; DGC giảm 2,87% với 122,8 tỷ;
BSR giảm 2,43% với 121,6 tỷ; VCI giảm 1,13% với 116,6 tỷ là những cổ phiếu bị bán
tương đối rõ.
Nhà đầu tư nước ngoài giải ngân tăng 55% trên sàn HoSE so với
sáng hôm qua, nhưng bán ra vẫn lớn hơn. Dù vậy vị thế ròng chỉ còn -278,2 tỷ đồng,
thấp nhất trong 5 phiên sáng trở lại đây. Khối này mua ròng rất lớn MSN với
191,6 tỷ, ngoài ra chỉ có GEX +82,7 tỷ, VIC +44,3 tỷ, GEE +35,5 tỷ, GMD +34,8 tỷ
là đáng chú ý. Phía bán ròng có FPT -150,7 tỷ, ACB -69,8 tỷ, CTG -62,3 tỷ, HPG
-50,5 tỷ.
Việc VN-Index vượt mốc 1900 điểm là tín hiệu tốt cho chỉ số
nhưng chưa chắc đã tốt cho xu hướng. Lý do là hiện tượng kéo trụ đang khiến nhà
đầu tư thận trọng hơn là hưng phấn. Các yếu tố kỹ thuật của chỉ số trong tình
huống này trở nên thiếu chắc chắn. Thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay tăng
39%, đạt hơn 11.936 tỷ đồng, cao nhất 7 phiên thì vốn vào rổ VN30 lại thấp đi. Dòng
tiền có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu vừa và nhỏ khi nhóm này tăng rất
kém thời gian qua, thậm chí nhiều mã còn giảm ngược hướng với chỉ số.
VN-Index có thể lên 2.317 điểm trong thời gian tới?
Với EPS thị trường dự kiến tăng từ 133 đồng lên 136–138 đồng, VN-Index được kỳ vọng dao động trong vùng 1.623 - 2.317 điểm, tương ứng biên độ -10,7% đến +24,9% so với giá đóng cửa ngày 29/04/2026.
Đồng yên lại tăng giá mạnh, Nhật Bản có thể đã can thiệp thêm
Đồng yên Nhật Bản tiếp tục tăng giá trong phiên sáng nay (7/5), sau một cú tăng vọt trong phiên ngày 6/5 - diễn biến làm dấy lên đồn đoán rằng nhà chức trách Nhật có thể lại can thiệp vào thị trường ngoại hối...
Tăng 75% từ đầu năm, chứng khoán Hàn Quốc “nóng” chưa từng thấy
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang tăng “nóng” chưa từng thấy, khi năm 2026 chỉ mới trôi qua hơn 4 tháng mà mức tăng của chỉ số Kospi đã sắp vượt thành quả tăng 76% - mạnh nhất thế giới - của cả năm ngoái...
Nhà đầu tư hưởng lợi gì từ core tự chủ chuẩn Hàn Quốc?
Hệ thống công nghệ lõi (core) là “xương sống” của hệ thống giao dịch chứng khoán, quyết định trực tiếp tốc độ và độ ổn định. Vậy khi giao dịch trên nền tảng core tự chủ chuẩn Hàn Quốc của Pinetree, nhà đầu tư được hưởng lợi gì?
Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giá dầu “bốc hơi” gần 8% sau tin về đàm phán Mỹ - Iran
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (6/5), sau khi có tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: