Nguy cơ VN-Index chuyển sang xu hướng điều chỉnh ngắn hạn sau nâng hạng

Nhìn từ đầu tháng 9 đến nay, VN-Index cũng đang tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, do vậy nếu không sớm bứt phá và lấy lại ngưỡng 1.815 điểm (MA100), VN-Index nguy cơ cao sẽ chuyển hẳn từ xu hướng tăng sang điều chỉnh trong ngắn hạn.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán Mỹ nối lại đà tăng và khép lại một tuần nhiều biến động khi đà leo thang mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc gây ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính. Cả tuần, Dow Jones tăng 0,3%, S&P 500 tăng 1,2%, và Nasdaq tăng 2%.

Sự tăng điểm này diễn ra bất chấp xu hướng leo thang không ngừng của lợi suất trái phiếu. Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cần tiếp tục bán tháo, đẩy lợi suất lên những mức cao mới của hàng thập kỷ trở lại đây. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng có lúc mức cao nhất kể từ tháng 6/2007, còn lợi suất của kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2004.

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến hết hạn vào ngày 10/11, nhằm có thêm thời gian hướng tới một thỏa thuận thương mại lớn hơn. Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI) để trao đổi quan điểm về rủi ro và lợi ích của công nghệ này, cùng với một thỏa thuận cắt giảm thuế quan song phương trị giá 30 tỷ USD.

Kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 10 đã có lúc tăng vọt lên gần 80% trong tuần vừa qua, từ mức dưới 60% vào đầu tuần. Kết thúc tuần, kỳ vọng này đạt mức 66% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Ngoài ra, thị trường cũng đang đặt cược khả năng 93% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Các nền kinh tế trên thế giới đang thể hiện sự kiên cường đáng ngạc nhiên trước việc các ngân hàng trung ương nâng lãi suất và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua ở các nước phát triển. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nằm trong số các ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất trong năm nay để kiềm chế lạm phát liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Tại Việt Nam, VN-Index gần như "dậm chân tại chỗ" từ đầu năm, bị bỏ lại rất xa so với chỉ số chứng khoán toàn cầu (+13,2%) lẫn các thị trường Đông Nam Á như Thái Lan (+27,6%) hay Singapore (+23%). Nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm Vingroup, phần còn lại của thị trường thực chất đã bốc hơi -106,6 điểm (-6%).

Sự kiện FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp dù là thông tin tích cực hiếm hoi trong ngắn hạn, vẫn không thể lấn át sức ép vĩ mô toàn cầu. Trước chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát chi phí đẩy, dòng vốn quốc tế đang có xu hướng ưu tiên quay về tài sản Mỹ, tạo thành lực cản lớn đối với đà phục hồi của chứng khoán Việt Nam.

Nhận định về xu hướng thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng, mặc dù vẫn còn sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và mặt bằng cổ phiếu nhưng các vùng mang tính kỹ thuật của VN-Index vẫn được nhà đầu tư chú ý.

Trong ngắn hạn, nhịp hồi từ cuối tháng 7 của VN-Index đã bị phá vỡ khi chỉ số này để mất đường xu hướng ở khu vực 1.800 điểm, bên cạnh đó chỉ số này hiện cũng để mất các ngưỡng trung bình quan trọng như MA100, MA200, tạo áp lực bán kỹ thuật.

Nhìn từ đầu tháng 9 đến nay, VN-Index cũng đang tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, do vậy nếu không sớm bứt phá và lấy lại ngưỡng 1.815 điểm (MA100), VN-Index nguy cơ cao sẽ chuyển hẳn từ xu hướng tăng sang điều chỉnh trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo được xác định tại khu vực 1.720 – 1.730 điểm.

Trong bối cảnh áp lực lạm phát chi phí đẩy gia tăng, dòng tiền thông minh đang co cụm tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu hàng hóa hưởng lợi từ siêu chu kỳ giá. Các nhóm ngành nổi bật gồm Cao su ("Vàng trắng": GVR, PHR), Dầu khí ("Vàng đen": PVS, PVT), Phân bón (DCM) và Bảo hiểm (BVH).

Về mặt kỹ thuật, Chứng khoán LPS cho rằng đồ thị hình thành nến tăng với bóng trên tương đối dài, phản ánh lực cầu xuất hiện rõ tại vùng 1.770–1.775 điểm nhưng áp lực cung gia tăng khi chỉ số tiến sát 1.800 điểm. VN-Index vẫn nằm dưới MA5 1.795,69, MA20 1.814,79 và MA100 1.815,25, nhưng giữ trên MA50 1.773,77 (vùng hỗ trợ mạnh). RSI (14) tiếp tục neo dưới ngưỡng trung tính trong khi MFI (14) 50,38 phản ánh dòng tiền chưa cho tín hiệu cải thiện rõ rệt.

Nhìn chung, VN-Index đang trong pha điều chỉnh và tích lũy ngắn hạn sau khi đánh mất 1.800 điểm. Thị trường vẫn tôn trọng vùng hỗ trợ: 1.770–1.775. Kháng cự: 1.800 và 1.815–1.820. Kịch bản tích cực xảy ra nếu chỉ số vượt 1.800 kèm thanh khoản cải thiện. Ngược lại, mất 1.770 có thể mở rộng nhịp điều chỉnh về vùng 1.700–1.720.

Ưu tiên giữ 50% tỷ trọng tiền mặt, không mua đuổi, chỉ gia tăng vị thế khi VN-Index vượt 1.800 điểm kèm thanh khoản cải thiện. Có thể giải ngân từng phần ở các cổ phiếu đang giữ nền giá tốt khi chỉ số kiểm định thành công vùng 1.770–1.775 điểm. Hạ tỷ trọng với các mã suy yếu hoặc mất nền hỗ trợ. Nếu VN-Index thủng 1.770 điểm, ưu tiên giảm vị thế và quản trị rủi ro.