Cổ phiếu ngân hàng hút dòng tiền, VN-Index sắp chạm đỉnh 1300 điểm

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm nay sụt giảm nhẹ nhưng riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng lại tăng mạnh 51% so với hôm qua. Khối ngoại cũng tăng cường mua mạnh các cổ phiếu hàng đầu như CTG, VCB, BID. Dòng tiền đang chạy vào nhóm này tạo động lực đi lên mạnh mẽ cho VN-Index. Chỉ số đóng cửa đã tới 1.284,05 điểm, chỉ còn khoảng cách nhỏ nữa là chạm tới vùng đỉnh lịch sử 1300.

Cả phiên sáng thị trường rơi vào trạng thái giao dịch lình xình, VN-Index lúc xanh lúc đỏ và độ rộng kém. Tuy nhiên sang chiều tình hình thay đổi đáng kể, chỉ số leo dốc liên tục và đóng cửa ở mức cao nhất phiên, tăng 0,9% (+11,5 điểm) trong khi chốt phiên sáng tăng hầu như không đáng kể.

Độ rộng thị trường cũng thay đổi rất tốt, chốt phiên sáng VN-Index mới có 127 mã tăng/248 mã giảm nhưng đến cuối phiên là 241 mã tăng/174 mã giảm. Điều bất ngờ là thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE lại giảm nhẹ 92,1 tỷ đồng so với hôm qua, nhưng riêng giao dịch của nhóm cổ phiếu ngân hàng lại tăng tới hơn 1.612 tỷ đồng, lên mức cao nhất 12 phiên.

Cổ phiếu ngân hàng thu hút dòng tiền ấn tượng rõ rệt và chính nhóm này tạo động lực cho VN-Index phục hồi mạnh chiều nay, cũng như tạo sức lan tỏa tăng giá làm thay đổi độ rộng. Trong rổ VN30, ngân hàng là các mã thay đổi tích cực nhất buổi chiều, tiêu biểu là CTG tăng thêm 2,7% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 3,01%. MBB riêng chiều nay cũng tăng 2,48% so với giá chốt buổi sáng, lội ngược dòng thanh công và kết phiên tăng 2,06% so với tham chiếu. Nhóm ACB, BID, STB, TCB, TPB, VCB, VPB chiều nay cũng đều tăng thêm hơn 1% so với buổi sáng.

Toàn rổ ngân hàng 27 mã chỉ còn sót lại VIB giảm nhẹ 0,23% nhưng tới 16 mã tăng trên 1% lúc đóng cửa. Nhóm blue-chips có BID tăng 2,95%, CTG tăng 3,01%, VCB tăng 2,2%, MBB tăng 2,06%, TPB tăng 1,99%. Đây là các cổ phiếu dẫn điểm chính cho VN-Index, bên cạnh FPT, HPG, VHM dù tăng yếu hơn nhưng lạ có lợi thế vốn hóa cao. Chỉ số VN30-Index đóng cửa tăng 0,95%.

Thị trường có 24 cổ phiếu thanh khoản vượt 200 tỷ đồng thì ngân hàng cũng đóng góp 8 mã, với CTG dẫn đầu thị trường đạt 928 tỷ đồng và VPB đứng thứ 4 với 631,7 tỷ đồng. Phiên tăng mạnh hôm nay đưa nhiều mã ngân hàng vào nhóm tăng trưởng tốt nhất thị trường kể từ sau phiên bùng nổ ngày 16/8, như VCB tăng 5,94%, CTG tăng 7,38%, MBB tăng 6,45%...

Cổ phiếu ngân hàng thanh khoản vượt trội trong phiên hôm nay và giá tăng cũng mạnh.

Cổ phiếu ngân hàng mạnh lên đúng vào thời điểm quan trọng khi VN-Index đang tiến lại gần vùng đỉnh cao lịch sử quanh ngưỡng 1300 điểm. Trong tổng mức tăng 11,5 điểm của chỉ số phiên này, Top 5 cổ phiếu ngân hàng là VCB, BID, CTG, MBB và ACB đem lại hơn 7 điểm. Trong khi các trụ như VHM, VIC, GAS, VNM đuối sức, cổ phiếu ngân hàng là hi vọng duy nhất để chỉ số đột phá đỉnh. Ở các lần thất bại trước, cổ phiếu ngân hàng suy yếu cũng là lý do VN-Index để lỡ cơ hội có đỉnh cao mới.

Ngoài cổ phiếu ngân hàng, đà tăng hôm qua cũng có sự lan tỏa rộng rãi trong buổi chiều, tương tự các phiên trước. Có vẻ dòng tiền đã “buông” trong buổi sáng và chỉ mạnh lên trong phiên chiều. Tuy nhiên chiều nay thanh khoản khớp lệnh HoSE và HNX tăng không đáng kể 6,7% so với phiên sáng, trong đó bao gồm cả mức tăng giá trị giao dịch nhờ tăng giá. Dù vậy thay đổi giá là tích cực, thể hiện ở động rộng đảo chiều khá nhiều. Như vậy thanh khoản không tăng cũng có yếu tố giảm bán rõ nét.

Toàn sàn HoSE kết phiên với 241 cổ phiếu tăng giá, trong đó 70 mã tăng hơn 1%. Nhóm này chiếm xấp xỉ 42% tổng giá trị khớp của sàn, xác nhận sự tập trung dòng tiền khá cao. Cổ phiếu ngân hàng dĩ nhiên xuất hiện trong nhóm này nhưng ngoài ra cũng có FPT tăng 1,52%, SSI tăng 1,23%, FRT tăng 6,82%, PDR tăng 2,69%, CSV tăng 3,72%, VCI tăng 1,29%, POW tăng 1,85%... Tính chung rổ VN30 có thanh khoản tăng vượt trội 20,3% so với hôm qua, trong khi Midcap giảm giao dịch 17% và Smallcap giảm 14%.

Dòng tiền giảm khiến các cổ phiếu vừa và nhỏ nhìn chung tăng thiếu lực. Chỉ số Midcap chốt phiên chỉ tăng 0,49%, Smallcap tăng 0,19%. Tuy nhiên luôn có các cổ phiếu mạnh riêng lẻ như SGR, VNE, SMC kịch trần, FRT, TVS, CSM, LCG, CSV, TLH, PET, NT2 tăng từ 3% tới 6%.

Nhờ nhịp phục hồi tích cực buổi chiều, nhóm cổ phiếu ngược dòng tuy vẫn có 174 mã đỏ nhưng số giảm mạnh rất ít. VN-Index đóng cửa chỉ còn 53 mã giảm quá 1%, đa phần thanh khoản nhỏ. NHH giảm 2,87% khớp 23 tỷ đồng; DIG giảm 2% khớp 527,1 tỷ; APH giảm 1,86% khớp 25,2 tỷ; PLX giảm 1,31% với 158 tỷ; HDG giảm 1,22% với 120,9 tỷ; HAX giảm 1,15% với 27,1 tỷ; BAF giảm 1,08% với 36,7 tỷ là các mã đáng kể nhất.

Khối ngoại chiều nay cũng gây bất ngờ khi đảo chiều mua ròng rất mạnh bù lại mức bán phiên sáng. Cụ thể, khối này giải ngân thêm 1.454,5 tỷ đồng buổi chiều, tăng 2,4 lần phiên sáng. Mức bán ra lại giảm 22%, còn 1.001,7 tỷ, tương ứng mua ròng 452,8 tỷ. Phiên sáng khối ngoại bán ròng 670,9 tỷ đồng.

Các cổ phiếu nhận được vốn ngoại mua mạnh là FPT +273,7 tỷ, CTG +192,1 tỷ, VCB +131,3 tỷ, BID +41,2 tỷ, TCH +30,8 tỷ, VCI +21,6 tỷ, STB +21,2 tỷ. Bên bán vẫn là các cổ phiếu bị xả từ sáng: HPG -157,4 tỷ, MWG -96,5 tỷ, MSN -75,2 tỷ, TCB -72,9 tỷ, HSG -66,5 tỷ, VPB -64,1 tỷ, VHM -63,8 tỷ, DIG -61,3 tỷ, NVL -28,1 tỷ, PVD -26,4 tỷ…