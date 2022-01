Cổ phiếu thép bất ngờ “đồng khởi”

Phần lớn thời gian giao dịch phiên sáng nay nhạt nhẽo và chỉ số phụ thuộc hoàn toàn vào vài trụ như VIC, BID. Đột nhiên 30 phút cuối, nhóm cổ phiếu thép bùng nổ đảo chiều, HPG vọt tăng mạnh mẽ, “nhảy vào” Top 5 các mã kéo VN-Index tốt nhất, dù trước đó giảm.

Hiện tượng xoay trụ lặp lại trong phiên đầu tuần khi VIC, VRE bật tăng trở lại sau phiên giảm mạnh cuối tuần, đồng thời VCB, GAS quay đầu giảm. Tuy vậy do không có sự đồng thuận rõ rệt nào ở nhóm trụ, VN-Index chủ đạo giằng co.

VIC bật tăng rất sớm, chỉ 5 phút đầu tiên đã tăng 1,76%. Đến 9h47 giá VIC vọt lên 105.500 đồng, trên tham chiếu 3,23%. Đó cũng là thời điểm VN-Index đạt đỉnh cao đầu tiên, nhưng cũng chỉ tăng 0,51% so với tham chiếu. Tuy vậy độ rộng của chỉ số này cũng chỉ là 157 mã tăng/249 mã giảm, cho thấy áp lực giảm giá vẫn chiếm ưu thế.

VN30 không tạo đỉnh mới cùng với VN-Index cùng thời điểm. Chỉ số này chỉ tăng 0,32% so với tham chiếu khi VN-Index đạt đỉnh đầu tiên. Độ rộng thậm chí số giảm gấp đôi số tăng. Tuy vậy ảnh hưởng của VIC và BID là rất rõ ràng.

Từ đỉnh lúc 9h47 đến tận 11h, các chỉ số cùng trượt dốc thảm hại. VN-Index tạo đáy giảm khoảng 0,17% so với tham chiếu, nhưng VN30-Index giảm 0,43%. Độ rộng sàn HoSE cũng không thay đổi nhiều, với 162 mã tăng/280 mã giảm.

Diễn biến bất ngờ nhất là hiện tượng đảo chiều bùng nổ ở nhóm cổ phiếu thép. Dẫn đầu là HPG sau đó lan sang HSG, NKG... Về thời điểm, HPG chạm đáy lúc 11h, cùng với đáy của VN-Index và VN30-Index, giảm 0,66% so với tham chiếu. Trong khi đó HSG, NKG chạm đáy chậm hơn khoảng 15 phút. HPG tăng trước, cầu đột biến mạnh kéo giá tăng từ 45.500 đồng lên cao nhất 46.650 đồng trước khi tụt nhẹ về 46.550 đồng lúc chốt phiên. Như vậy chỉ trong 30 phút, HPG tăng 2,2%, giao dịch hơn 4,2 triệu cổ, tương đương 36% tổng lượng khớp cả phiên sáng.

HPG tăng 1,64% so với tham chiếu kéo theo các cổ phiếu ngành thép cũng mạnh lên. HSG tăng 2,83%, NKG tăng 1,63%. Tuy nhiên chỉ có HPG là mã trụ, từ chỗ nằm trong nhóm kéo VN-Index mất điểm, HPG nhảy vào Top 5 mã đẩy chỉ số này tăng. HPG góp cho VN-Index khoảng 0,9 điểm trong phiên sáng, cùng với VIC, BCM, DIG và VRE đẩy chỉ số tăng 0,36% so với tham chiếu tương đương 5,51 điểm. VN30-Index cũng hưởng lợi khá rõ, do HPG cũng là mã rất lớn, có được 1,3 điểm.

Vn30-Index cũng đã đảo chiều những phút cuối phiên sáng.

Diễn biến tăng giá trong 30 phút cuối phiên cũng chứng kiến sự đảo chiều của khá nhiều blue-chips. VN30 chốt phiên với 13 mã tăng/18 mã giảm. Phía tăng tốt nhất ngoài VIC, HPG, là BID tăng 1,53%, VRE tăng 3,74%, POW tăng 1,24%, STB tăng 2,19%, TPB tăng 1,95%...

Nhóm ngân hàng có thể thấy cũng đảo chiều ở một số mã, dù những mã siêu lớn thì không. TPB, STB cũng bật lên giống HPG nhưng ảnh hưởng có giới hạn. Mặt khác, các mã quan trọng của nhóm ngân hàng như VCB giảm tới 1,38%.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tiếp tục là những mã cực nóng, với 22 mã trong rổ smallcap tăng kịch trần và toàn sàn HoSE có 30 mã. FCN, LDG, HQC, PHC thu hút dòng tiền lớn, khớp lệnh toàn trên trăm tỷ đồng. Ngoài ra DRH, QCG, AMD, SHI, VPH, SJF, HAI cũng giao dịch khá lớn.

Nhìn theo nhóm thì Midcap thanh khoản lớn nhất, đạt 9.350,8 tỷ đồng nhưng độ rộng chỉ là 27 mã tăng/35 mã giảm và chỉ số tăng 0,8%. Rổ này chỉ có SRC là kịch trần. Tuy nhiên thanh khoản chiếm tới 43,6% tổng giá trị khớp sàn HoSE vẫn cho thấy dòng tiền đang dồn vào nhóm này. FLC, GEX, CII, VCG, KBC đều lọt vào Top 10 giá trị khớp toàn thị trường.

Ngược lại, nhóm VN30 sáng nay chỉ giao dịch được 4.888,2 tỷ đồng, chiếm 22,8% sàn HoSE. STB và HPG là hai mã duy nhất lọt Top 10 thanh khoản. Tuy nhiên thanh khoản thấp trong nhóm này cũng phần nào cho thấy áp lực bán khá yếu, vì phần lớn thời gian chỉ số VN30 giảm dưới tham chiếu và độ rộng áp đảo ở phía giảm.