Cổ phiếu trụ lại “ép” điểm số

VN-Index đã không thể giữ được sắc xanh vào ít phút cuối phiên chiều nay khi cả VIC lẫn VHM đều lao dốc, trong khi những trụ khác không đủ mạnh. Sắc đỏ ở cổ phiếu cũng lan rộng hơn hẳn phiên sáng, xác nhận có áp lực bán tăng cường.

VN-Index đi ngang với thanh khoản giảm mạnh.

Chỉ số đóng cửa giảm 0,18% tương đương -3,32 điểm. Mức giảm này không nhiều (phiên sáng tăng 0,28%/+5,15 điểm) một phần vì khả năng “co kéo” trong nhóm blue-chips vẫn còn. VN30-Index kết phiên giảm không đáng kể 0,04% với 15 mã tăng và 12 mã giảm.

Sắc xanh vẫn trội hơn ở nhóm cổ phiếu blue-chips nhưng lại không trội ở vốn hóa. VIC giảm 0,76%, VHM giảm 2,04% lấy đi hơn 5 điểm trong khi các trụ tăng chỉ có VCB tăng 1,03%, TCB tăng 1,41%, GAS tăng 1,54% là đáng kể. VPL, BSR cũng khá mạnh nhưng vốn hóa hạn chế.

Sự cân bằng phản ánh rõ nét hơn ở chỉ số VN30 khi ảnh hưởng của VIC và VHM được giảm bớt. Cụ thể, VHM, VIC chỉ lấy đi gần 3 điểm ở VN30-Index trong khi HPG tăng 0,92%, TCB tăng 1,41% và STB tăng 0,79% đem về 3,8 điểm. Ngược lại trong VN-Index thì 3 cổ phiếu này tác động nhỏ hơn rất nhiều.

Mặc dù vậy không thể phủ nhận diễn biến suy yếu đã xuất hiện chiều nay. Ngay trong rổ VN30, thống kê có 18 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, 10 mã có cải thiện. VIC lao dốc tới -1,12%, VHM giảm 1,37% so với phiên sáng. Thậm chí hai cổ phiếu dầu khí là BSR và GAS cũng suy yếu: BSR trượt giảm 1,26%, còn tăng 1,3% so với tham chiếu trong khi GAS trượt giảm 1,38%, còn tăng 1,54%.

Điểm đáng lo ngại là dòng tiền vào rổ VN30 kém, ngay cả khi chiều nay giao dịch nhóm này tăng 38% so với phiên sáng thì tổng giá trị khớp lệnh cả ngày cũng chỉ đạt gần 8.020 tỷ đồng, giảm 10% so với trung bình 10 phiên gần nhất. Thêm nữa giao dịch chủ yếu dồn vào số ít mã, như hôm nay VIC, VHM chiếm tới 18% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE và chiếm gần 28% giao dịch rổ VN30. Như vậy các blue-chips còn lại giao dịch khá nhỏ.

Khả năng duy trì phân hóa của thị trường trong phiên chiều cũng bị tác động nhất định từ việc VN-Index trượt dốc. Đóng cửa, sàn HoSE chỉ còn 120 mã tăng và 190 mã giảm trong khi phiên sáng là 114 mã tăng và 166 mã giảm. Về thanh khoản rõ ràng sức ép từ bên bán không lớn, nhưng dòng tiền mua thì quá kém khiến giá cổ phiếu dễ bị ảnh hưởng.

Trong 190 cổ phiếu đỏ đã có 96 mã giảm quá 1%, chiếm 24,4% thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE. Thực ra cũng không nhiều cổ phiếu thực sự bị xả lớn, riêng VHM đã giao dịch 1.018,9 tỷ đồng trong nhóm này. Các cổ phiếu khác khớp trên trăm tỷ là VIX giảm 1,09%, VCI giảm 2,3%, PNJ giảm 1,17%, PVT giảm 1,41%, DXG giảm 1,74%, LPB giảm 1,73%. Mặc dù vậy khi số lượng cổ phiếu giảm mạnh càng nhiều thì xác suất nhà đầu tư chịu thiệt hại càng lớn, bất kể thanh khoản bao nhiêu.

Với dòng tiền vào thị trường đang ở mức cực thấp, các cơ hội ngắn hạn trở nên khó đoán định và có rủi ro cao. Ví dụ hôm nay ngay với nhóm dầu khí, GAS, BSR tuy đóng cửa còn tăng khá nhưng thực chất vẫn có áp lực xả: BSR bị ép xuống tới 3,01% so với giá cao nhất, GAS lùi khoảng 2,17%. Đó là chưa kể tới nhiều cổ phiếu cùng nhóm dầu khí không thực sự mạnh như PVD chỉ tham chiếu, PVT giảm 1,41%, PLX tăng yếu 0,14%, PVS giảm 1,3%... Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tuy vẫn có mã xanh nhưng số giảm lớn hơn nhiều lần.

Mặt khác, các cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng phiên này hầu hết dựa vào thanh khoản thấp là chủ đạo. Trong 120 cổ phiếu vẫn tăng giá, chỉ có 15 mã đạt mức giao dịch trên 10 tỷ đồng cùng với giá tăng từ 1% trở lên. Số lượng cổ phiếu như vậy đặt trong tổng thể thị trường chỉ là tỷ lệ rất nhỏ.