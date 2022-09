Cơ quan Thực phẩm Ireland khởi động chiến lược kinh doanh tại Việt Nam

Trong ba ngày từ 6 - 8/9/2022, Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Martin Heydon cùng lãnh đạo Cơ quan Thực phẩm Ireland (Bord Bia) đã đến thăm Việt Nam nhằm khởi động chiến lược kinh doanh ba năm của Bord Bia tại thị trường Đông Nam Á.

Nhân dịp này, ngày 7/9, tại Hà Nội, ông Martin Heydon đã có buổi gặp gỡ với một số phóng viên báo chí Việt Nam nhằm cung cấp thông tin về giao thương nông sản giữa Ireland và Việt Nam. Tham dự cuộc gặp có ngài Đại sứ Ireland tại Việt Nam cùng Cơ quan Thực phẩm Ireland (Bord Bia).

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SỮA VÀ THỦY SẢN

Ông Martin Heydon cho biết ông cùng Cơ quan Thực phẩm Ireland (Bord Bia) đến thăm Việt Nam nhằm khởi động chiến lược kinh doanh ba năm của Bord Bia tại thị trường Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ tham gia thúc đẩy một loạt các cam kết thương mại nhằm quảng bá Ireland với vai trò là một quốc gia cung cấp thực phẩm và đồ uống bền vững, an toàn và chất lượng cao đến từ Châu Âu.

Ireland là một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và phái đoàn thương mại này đồng thời cũng sẽ thay mặt cho 27 quốc gia thành viên của EU khởi động chiến dịch sản xuất sữa của EU mà Ireland đang dẫn đầu.

Bộ Trưởng Martin Heydon tiếp và trả lời báo chí.

“Chiến lược ba năm này của Bord Bia đề ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thực phẩm và đồ uống tại của Ireland tại thị trường Đông Nam Á đạt giá trị 800 triệu euro vào năm 2025, trong đó dẫn đầu sẽ là ngành sữa và thịt”, ông Martin Heydon thông tin.

"Vào tháng 11/2021, Bord Bia đã được Liên minh Châu Âu (EU) lựa chọn để thực hiện hai chiến dịch quảng bá sữa kéo dài 3 năm hướng tới thị trường Việt Nam và rộng hơn là Đông Nam Á. Chiến dịch mang tên “EU Dairy, Sự lựa chọn Bền vững cho Châu Á” sẽ được khởi động trong khuôn khổ chuyến viếng thăm thương mại lần này". Ông Ciaran Gallagher, Giám đốc Bord Bia Khu vực Đông Nam Á.

Ông Ciaran Gallagher, Giám đốc Bord Bia Khu vực Đông Nam Á, cho biết Bord Bia là cơ quan thuộc chính phủ Ireland quản lý việc xúc tiến, phát triển thương mại và tiếp thị ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống và làm vườn của Ireland.

Bord Bia đặt trụ sở chính tại Dublin, hoạt động nhằm hỗ trợ các tham vọng quốc gia và quốc tế của các doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống và làm vườn của Ireland thông qua cơ cấu tổ chức tập trung và mạng lưới các văn phòng có mặt tại khắp Châu Á, Châu Âu, Trung Á, Châu Phi và Hoa Kỳ.

Chiến lược này sẽ trực tiếp đóng góp cho chiến lược của Bord Bia trên toàn cầu, nhằm hướng tới mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu sữa của Ireland lên 10,5% (tương đương với khoảng 508 triệu euro), tức là lên tới 5,6 tỷ euro vào năm 2025 thông qua đầu tư vào phát triển thị trường tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Chiến lược này cũng sẽ tận dụng được lợi ích của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), theo đó sữa nhập khẩu từ EU sẽ được miễn thuế hoàn toàn bắt đầu từ ngày 1/1/2023.

“Kim ngạch xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Ireland sang Đông Nam Á vào năm ngoái đã đạt 535 triệu euro, điều này chứng minh rằng ngay cả trong bối cảnh những thách thức do đại dịch gây ra cùng với các các yếu tố vĩ mô như vấn đề hậu cần và giá sữa tăng cao, ngày càng nhiều khách hàng trên khắp Đông Nam Á có nhu cầu thưởng thức thực phẩm và nguyên liệu đẳng cấp thế giới đến từ Ireland”, ông Ciaran Gallagher nói.

HỢP TÁC THÚC ĐẨY NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG, GIẢM PHÁT THẢI

Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Ireland cho biết Ireland xuất khẩu nông sản đến hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới, đạt 13,5 tỷ euro vào năm 2021. Thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung là điểm đến ưu tiên cho ngành xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Ireland, đặc biệt tiềm năng xuất khẩu sữa là rất cao.

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản của Ireland sang Việt Nam đạt 30 triệu euro, trong đó kim ngạch xuất khẩu sữa đạt 25 triệu euro và xuất khẩu hải sản đạt 3,5 triệu euro và dự kiến năm nay đạt 4 triệu euro. Thuế quan đối với sữa xuất khẩu vào Việt Nam hiện đang là 15%.

Bộ Trưởng Martin Heydon (ở giữa) cùng các quan chức đoàn thương mại Ireland trên đường phố Hà Nội.

Theo Hiệp định EVFTA, thuế mặt hàng sữa từ Ireland xuất khẩu sang Việt Nam sẽ xuống 0% từ tháng 1/2023. Khi thuế quan được xóa bỏ, sản phẩm sữa của Ireland sẽ rất cạnh tranh và dự báo sữa Ireland xuất khẩu sang Việt Nam sẽ tăng rất nhanh vào năm tới, đặc biệt mảng sữa bột nguyên kem.

“Chúng tôi tập trung vào thực phẩm cao cấp, mang lai sự lựa chọn nhiều hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Về thủy sản, Ireland có vùng nước rất sạch, vì vậy thủy sản của chúng tôi rất sạch, với các loại cua và cá hồi là thế mạnh để xuất khẩu vào Việt Nam, đặc biệt khi thuế quan được xóa bỏ”, ông Martin Heydon nhấn mạnh.

Nhận định con số kim ngạch xuất khẩu sữa và thủy sản của Ireland vào Việt Nam 30 triệu Euro/năm còn nhỏ bé so với thị trường giao thương của hai quốc gia, ông Martin Heydon cho rằng đây chính là cơ hội, còn nhiều tiềm năng và dư địa để chúng tôi thúc đẩy giao thương với Việt Nam.

Những năm qua, Việt Nam có một số sản phẩm như cà phê, quần áo, giầy dép xuất khẩu sang Ireland khá nhiều.

“Ireland có nhiều nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm gạo, cà phê, trái cây, đặc biệt là xoài từ Việt Nam. Chiều 7/9/2022, Chúng tôi gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam để tháo gỡ nhưng khó khăn vướng mắc trong giao thương, đồng thời xác định chi tiết những hoạt động cần phối hợp triển khai trong thời gian tới, tập trung vào ngành nông nghiệp thực phẩm”, ông Martin Heydon chia sẻ.

“Chúng tôi mong muốn hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chất lượng nông sản, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận được những thị trường mà trước đây Việt Nam chưa vươn tới, tập trung vào thúc đẩy nông nghiệp bền vững, đóng góp vào cam kết của Chính phủ Việt Nam hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050” Ông John McCullagh, Đại sứ Ireland tại Việt Nam.

Đại sứ Ireland tại Việt Nam H.E. Mr. John McCullagh thông tin: Những năm qua, Ireland đã thực hiên chương trình hỗ trợ Việt Nam về an toàn thực phẩm, dựa trên khung quan hệ hợp tác ngoại giao 25 năm giữa hai quốc gia. Đã có nhiều hoạt động hợp tác về: công nghệ nông nghiệp, chất lượng thực phẩm, kiểm tra kiểm định an toàn thực phẩm. Ireland quan hệ hợp tác nhiều năm với các trường, ví dụ như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tổ chức các hoạt động nghiên cứu nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

"Chính phủ Chính phủ Ireland đã đầu tư 2 tỷ USD vào các hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo, công nghệ ngành sữa. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những tiến bộ, thành tựu đối mới sáng tạo khoa học này với Việt Nam”, ông John McCullagh - Đại sứ Ireland bày tỏ.

John McCullagh cho biết thêm thời gian qua, Đại sứ quán Ireland và các đối tác Ireland đã tập trung vào nhiều hoạt động xây dựng các chương trình hợp tác phát triển tại Việt Nam. Các chương trình hợp tác phát triển này tập trung vào hỗ trợ đồng bào thiểu số, những người có điều kiện hạn chế và khó khăn.