Coi việc tiếp cận thông tin là nhu cầu tất yếu

Khi được tiếp cận thông tin, người dân có cơ sở để lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, tránh tình trạng sản xuất manh mún, tự phát, giúp gia tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo...

Khi hạ tầng và kỹ năng số đến được từng thôn, bản, chuyển đổi số không chỉ nâng cao chất lượng truyền thông cơ sở, mà còn trở thành động lực trực tiếp hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Từ Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, người dân, nhất là vùng sâu vùng xa, hải đảo, từng bước tiếp cận thông tin, biết giao dịch điện tử hay quảng bá sản phẩm online.

Đây là bước chuyển căn bản giúp giảm nghèo trở nên tự chủ, bền vững và giảm nguy cơ tái nghèo trong bối cảnh thị trường lao động và môi trường kinh tế thay đổi nhanh.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, thiếu hụt thông tin tiếp tục được xác định là một trong sáu chiều thiếu hụt cơ bản của người nghèo, cùng với y tế, giáo dục, việc làm, nhà ở, nước sạch - vệ sinh.

Khi được tiếp cận thông tin, người dân có cơ sở để lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, tránh tình trạng sản xuất manh mún, tự phát. Từ đó hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng, giúp gia tăng thu nhập và mở rộng khả năng cạnh tranh.

Các chuyên gia cho rằng để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, trước hết mỗi người dân phải coi việc tiếp cận và học hỏi thông tin là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, giống như ăn, mặc hay học hành. Mỗi nhóm đối tượng như nông dân, công nhân hay người dân tộc thiểu số cần được hướng dẫn theo cách riêng, có thể là truyền thông bằng tiếng dân tộc, video hướng dẫn kỹ thuật, hay qua các buổi tập huấn cộng đồng.

Quan trọng hơn, trong chuỗi giá trị sản xuất, mỗi mắt xích đều cần được trang bị thông tin phù hợp. Mỗi khâu đều có vai trò, và chỉ khi tất cả cùng được giảm nghèo về thông tin, chuỗi sản xuất mới hoàn chỉnh và hiệu quả.

Giảm nghèo về thông tin chính là bước đi căn bản để bảo đảm công bằng, bao trùm và phát triển bền vững cho mọi người dân Việt Nam. Khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, họ có trong tay chìa khóa để tự thay đổi cuộc sống, chủ động nắm bắt cơ hội và vươn lên thoát nghèo.