Hai con gái Chủ tịch PNJ đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu để cho công ty vay vốn

Hai con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ và bà Trần Phương Ngọc Hà - dự kiến bán 25 triệu cổ phiếu PNJ, tạo nguồn vốn để bà Dung cho công ty vay bổ sung vốn lưu động.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố thông tin về việc thông qua chủ trương Công ty thực hiện giao dịch vay vốn từ người nội bộ của Công ty.

Cụ thể: trong ngày 4/9, bà Cao Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định về việc thông qua chủ trương thực hiện vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT với tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Khoản vay là tiền đồng Việt Nam, được thực hiện theo nhiều đợt, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn của công ty và quyết định của Tổng Giám đốc tại từng thời điểm, với tổng giá trị các lần giải ngân không vượt quá hạn mức nêu trên.

Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và không tài sản bảo đảm. Thời hạn vay tối đa 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng vay.

Về lãi suất vay, HĐQT công ty giao Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương.

Ngay sau đó, hai con gái của bà Dung thông báo bán cổ phiếu PNJ với mục đích tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho công ty PNJ vay.

Cụ thể: bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - thành viên Ủy ban Kiểm toán của PNJ - đồng thời cũng là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT, Người công bố thông tin đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu PNJ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian giao dịch từ ngày 10/9 đến ngày 10/10.

Nếu giao dịch hoàn tất, bà Thảo sẽ giảm nắm giữ tại PNJ từ hơn 18 triệu cổ phiếu, chiếm 3,52% xuống còn hơn 11 triệu cổ phiếu, chiếm 2,15% vốn điều lệ.

Cùng thời gian trên, bà Trần Phương Ngọc Hà - cũng là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Hà sẽ giảm từ 18,399 triệu cổ phiếu, chiếm 3,59% xuống còn 399.999 cổ phiếu, chiếm 0,08% vốn điều lệ.

Mới đây, PNJ đã có văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ, trước và sau soát xét kiểm toán.

Cụ thể: doanh thu thuần hợp nhất trước và sau soát xét không thay đổi đạt 25.709 tỷ đồng (trước soát xét là 25.728,9 tỷ); lợi nhuận sau thuế sau soát xét giảm 38% từ 1.184,5 tỷ đồng giảm còn 728,5 tỷ đồng;

Còn trên BCTC riêng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần không đổi đạt 29.871 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế sau soát xét giảm 49% từ 1.152 tỷ còn 589,98 tỷ đồng.

PNJ cho biết có 4 nguyên nhân làm biến động lợi nhuận sau thuế của công ty trước và sau soát xét gồm: Một là điều chỉnh giá trị dự phòng cho chi phí xử lý hàng mua lại tương ứng với tồn kho mua lại thời điểm 30/06/2026;

Hai là, điều chỉnh bổ sung dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi cho giá trị hàng hóa mà khách hàng đã bán lại sau niên độ từ ngày 01/07/2026 đến ngày 03/09/2026;

Ba là, điều chỉnh bổ sung dự phòng tổn thất ước tính trong tương lai phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và cuối cùng là trên cơ sở cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và các thông tin hiện có tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, công ty thực hiện điều chỉnh các ước tính liên quan đến chi phí vận hành đã được trích lập trong 6 tháng đầu năm.

Theo BCTC riêng bán niên 2026 đã soát xét, PNJ ghi nhận doanh thu tăng 74% so với cùng kỳ từ 17.145 tỷ lên 29,871 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 589,983 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt gần 1.030 tỷ đồng);

Còn trên BCTC hợp nhất bán niên 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần tăng 49% so với cùng kỳ năm trước từ 17.217 tỷ lên 25.709 tỷ đồng và lợi nhuận giảm 35% từ 1.114,7 tỷ xuống 728,5 tỷ đồng.

PNJ cho biết sự biến động của lợi nhuận sau thuế chủ yếu do doanh thu thuần trong kỳ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu vàng 24K. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp lại giảm so với cùng kỳ do tỷ trọng doanh thu từ vàng 24K - vốn có biên lợi nhuận thấp hơn - tăng cao hơn so với mảng bán lẻ trang sức, dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu theo dòng hàng và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp chung.

Ngoài ra, công ty đã ghi nhận khoản trích lập dự phòng tổn thất ước tính phát sinh từ chính sách thu đổi cho hàng hóa đã bán, gồm dự phòng cho giá trị hàng hóa khách hàng đã bán lại từ ngày 01/07/2026 đến ngày lập báo cáo soát xét 03/09/2026, và dự phòng cho ước tính tổn thất phát sinh trong tương lai liên quan tới chính sách thu đổi cho hàng hóa đã bán trước đây.

Theo PNJ, việc xác định khoản dự phòng ước tính được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và các giả định hợp lý nhất và tốt nhất tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, có tham khảo giá thị trường, bao gồm: giá trị trang sức và kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán và dự kiến sẽ phát sinh trong tương lai; giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá; và mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính tùy theo từng nhóm hàng hóa.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do công ty liên tục duy trì và đẩy mạnh các chuỗi hoạt động tối ưu chi phí trong 2026, đồng thời công ty thực hiện điều chỉnh các ước tính liên quan đến chi phí vận hành đã được trích lập trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và các thông tin hiện có tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.