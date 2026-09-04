PNJ họp Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 21/10 tới

Hình thức họp là trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Theo đó, HĐQT PNJ đã thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày thứ 4 (21/10 tới) theo hình thức họp trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

PNJ cho biết thành phần tham dự gồm có: HĐQT, ủy ban Kiểm toán, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông sở hữu chứng khoán của PNJ theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/08/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

Nội dung của đại hội là việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung họp cụ thể sẽ được công ty thông báo theo đúng thời hạn quy định tại Điều lệ.

Trước thềm họp cổ đông, trong ngày 19/8 quỹ ngoại T. Rowe Price Associates, Inc. thông báo đã mua thêm 4.851.700 cổ phiếu. Qua đó nâng tổng lượng nắm giữ từ 25.966.596 cổ phiếu, chiếm 5,07% lên 30.818.296 cổ phiếu, chiếm 6,02% vốn tại PNJ - trong đó, TRP SICAV Global Value Equity Fund mua nhiều nhất với 2,6 triệu cổ phiếu, tiếp đến là Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua 1,4 triệu cổ phiếu và T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua 588.000 cổ phiếu.

Theo giới thiệu, T. Rowe Price Associates Inc là một công ty quản lý quỹ đầu tư toàn cầu lớn được thành lập 1937 bởi Thomas Rowe Price Jr, có trụ sở chính đặt tại Baltimore, Maryland, Mỹ. Công ty cung cấp các quỹ hỗ trợ, dịch vụ tư vấn phụ, kế hoạch hưu trí và quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới.

Tương tự, nhóm quỹ Vanguard thuộc Sprucegrove Investment Management (Toronto) đã thông báo nâng sở hữu tại PNJ từ 24,18 triệu cổ phiếu, chiếm 4,72%, lên 25,81 triệu cổ phiếu, tương đương 5,04%. Qua đó trở thành cổ đông lớn của PNJ từ ngày 14/8 - trong đó, quỹ Vanguard International Value Fund mua vào 1.512.800 cổ phiếu, nâng sở hữu từ 20,35 triệu cổ phiếu, chiếm 4% vốn PNJ, lên 21,86 triệu cổ phiếu, chiếm 4,3%.

Theo giới thiệu, Sprucegrove Investment Management cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư trong lĩnh vực chuyên ngành của cổ phiếu quốc tế và toàn cầu, cho các nhà đầu tư tổ chức ở Canada, Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Mới đây nhất vào ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vì mục đích vụ lợi, Thảo đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.

Đối với Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp. Kết quả điều tra xác định Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.