Con trai Chủ tịch NKG đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

Hà Anh

14/04/2026, 19:48

Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 17/4/2026 đến 15/5/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu NKG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NKG trên TradingView.

Ông Hồ Minh Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE).

Theo đó, ông Hồ Minh Phát là con trai của ông Hồ Minh Quang- Chủ tịch HĐQT NKG đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu NKG nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 17/4/2026 đến 15/5/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Phát sẽ tăng sở hữu cổ phiếu NKG từ 5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,12% lên 10 triệu cổ phiếu, chiếm 2,23%. Hiện, ông Quang đang sở hữu hơn 71 triệu cổ phiếu NKG, chiếm 15,87% tại NKG.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, tổng sản lượng bán hàng của NKG đạt 781.506 tấn, giảm 23,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 74,4% kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu năm 2025 đạt 14.899 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ và hoàn thành 64,7% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng, giảm 56,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 54,7% kế hoạch đề ra. Đứng trước khó khăn, Công ty đã tăng cường quản trị hàng tồn kho, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 197 tỷ đồng, giảm 56,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công ty đã tận dụng các cơ hội từ thị trường trong nước để đẩy mạnh tiêu thụ, kết quả doanh thu nội địa năm 2025 ghi nhận 8.739 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2025, NKG ghi nhận tổng tài sản đạt 16.493 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 9.702 tỷ đồng, chiếm 58,8% tổng tài sản; Hàng tồn kho được điều chỉnh xuống mức 5.303 tỷ đồng, tương đương 32,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng lên 1.259 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Cũng tính đến cuối năm 2025, nợ vay ngắn hạn của Công ty ở mức 4.600 tỷ đồng, tương đương 27,9% tổng tài sản, giảm 27,1% so với cùng kỳ, góp phần giảm áp lực thanh toán và cải thiện khả năng thanh khoản. Đồng thời, công ty ghi nhận nợ vay dài hạn ở mức 2.266 tỷ đồng (năm 2024 không phát sinh), phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu vốn, nhằm phù hợp với nhu cầu hỗ trợ vốn cho các dự án đầu tư dài hạn và tạo dư địa tài chính ổn định hơn.

NKG cho biết, trong bối cảnh nhu cầu thị trường giảm, việc duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh và tiếp cận các nguồn vốn vay với lãi suất cạnh tranh đã hỗ trợ công ty kiểm soát chi phí tài chính, trong đó chi phí lãi vay năm 2025 đạt 219 tỷ đồng, chỉ tăng 5,7% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu đạt 7.635 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm 30,3%.

Mới đây. NKG công bố thay đổi công tác nhân sự của công ty. Theo đó, ông Võ Hoàng Vũ không còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc NKG, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Ông Nguyễn Vinh An không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc; được bổ nhiệm giữ Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, ông An cũng là Người đại diện theo pháp luật của Thép Nam Kim kể từ ngày 15/4/2026.

Được biết, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 24/4 tới tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, Sảnh Topaz, Số 202 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Tp.HCM.

Theo đó, HĐQT đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng sản lượng đạt 1.100.000 tấn, tổng doanh thu đạt 22.000 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng.

Về cổ tức, NKG dự kiến phát hành 44.757.088 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phổ thông). Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán của công ty.

Bên cạnh đó, NKG cũng trình kế hoạch phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng nhận ESOP bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và nhân viên có thành tích xuất sắc của NKG và các công ty con. Số lượng phân bổ sẽ dựa trên cấp bậc, vị trí công tác và hiệu quả làm việc.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% bị hạn chế trong 1 năm và 50% còn lại trong 2 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 và/hoặc 2027.

Đáng chú ý, NKG đề xuất kế hoạch chào bán 125 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian chào bán dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc đầu năm 2027 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được sử dụng cho mục đích góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ (công ty con của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim) (“NKPM”) để NKPM thực hiện dự án đầu tư; và/ hoặc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

SMC bán thành công hơn 13,1 triệu cổ phiếu của NKG

14:34, 06/03/2024

SMC bán thành công hơn 13,1 triệu cổ phiếu của NKG

Lỗ tăng gần gấp đôi sau kiểm toán, NKG bị cắt margin trên HOSE

14:41, 31/03/2023

Lỗ tăng gần gấp đôi sau kiểm toán, NKG bị cắt margin trên HOSE

Cổ phiếu thép trần cả loạt, HSG, NKG thanh khoản kỷ lục

15:55, 05/09/2022

Cổ phiếu thép trần cả loạt, HSG, NKG thanh khoản kỷ lục

Ông chủ hệ sinh thái "Say Hi" DatVietVAC có kế hoạch IPO trong năm 2026

Ông chủ hệ sinh thái “Say Hi” DatVietVAC có kế hoạch IPO trong năm 2026

DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) cho biết đang có kế hoạch IPO trong năm nay. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, với hệ sinh thái “Say Hi” là động lực tăng trưởng chính…

Hai công ty chứng khoán và 6 ngân hàng thương mại vào danh sách kiểm tra thuế của Cục Thuế Bộ Tài chính

Hai công ty chứng khoán và 6 ngân hàng thương mại vào danh sách kiểm tra thuế của Cục Thuế Bộ Tài chính

Có 2 công ty chứng khoán nằm trong kế hoạch kiểm tra của cơ quan thuế gồm: Công ty CP chứng khoán Kỹ Thương (TCX), Công ty CP chứng khoán VPS (VCK).

Cổ đông nội bộ TNH muốn mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/4/2026 đến ngày 15/5/2026 bằng phương thức Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Giao dịch cổ phiếu trái chiều của gia đình Phó Chủ tịch VIB

Bà Đặng Thị Thu Hà - vợ ông Đặng Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu. Con gái lại đăng ký bán hết số cổ phiếu đang nắm giữ.

Dragon Capital nâng tỷ lệ sở hữu tại DPG lên hơn 11%

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa thông qua hai quỹ đã mua vào tổng cộng 162.000 cổ phiếu DPG vào ngày 9/4 vừa qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

2

Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận 11 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Tài chính

3

Blog chứng khoán: Cơ hội ngắn hạn vẫn còn

Chứng khoán

4

Cảnh báo xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang gia tăng

Kinh tế xanh

5

Nghệ An rà soát loạt dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ

Đầu tư

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

