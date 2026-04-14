Con trai Chủ tịch NKG đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

Ông Hồ Minh Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE).

Theo đó, ông Hồ Minh Phát là con trai của ông Hồ Minh Quang- Chủ tịch HĐQT NKG đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu NKG nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 17/4/2026 đến 15/5/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Phát sẽ tăng sở hữu cổ phiếu NKG từ 5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,12% lên 10 triệu cổ phiếu, chiếm 2,23%. Hiện, ông Quang đang sở hữu hơn 71 triệu cổ phiếu NKG, chiếm 15,87% tại NKG.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, tổng sản lượng bán hàng của NKG đạt 781.506 tấn, giảm 23,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 74,4% kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu năm 2025 đạt 14.899 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ và hoàn thành 64,7% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng, giảm 56,8% so với cùng kỳ và hoàn thành 54,7% kế hoạch đề ra. Đứng trước khó khăn, Công ty đã tăng cường quản trị hàng tồn kho, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 197 tỷ đồng, giảm 56,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công ty đã tận dụng các cơ hội từ thị trường trong nước để đẩy mạnh tiêu thụ, kết quả doanh thu nội địa năm 2025 ghi nhận 8.739 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2025, NKG ghi nhận tổng tài sản đạt 16.493 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 9.702 tỷ đồng, chiếm 58,8% tổng tài sản; Hàng tồn kho được điều chỉnh xuống mức 5.303 tỷ đồng, tương đương 32,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng lên 1.259 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Cũng tính đến cuối năm 2025, nợ vay ngắn hạn của Công ty ở mức 4.600 tỷ đồng, tương đương 27,9% tổng tài sản, giảm 27,1% so với cùng kỳ, góp phần giảm áp lực thanh toán và cải thiện khả năng thanh khoản. Đồng thời, công ty ghi nhận nợ vay dài hạn ở mức 2.266 tỷ đồng (năm 2024 không phát sinh), phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu vốn, nhằm phù hợp với nhu cầu hỗ trợ vốn cho các dự án đầu tư dài hạn và tạo dư địa tài chính ổn định hơn.

NKG cho biết, trong bối cảnh nhu cầu thị trường giảm, việc duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh và tiếp cận các nguồn vốn vay với lãi suất cạnh tranh đã hỗ trợ công ty kiểm soát chi phí tài chính, trong đó chi phí lãi vay năm 2025 đạt 219 tỷ đồng, chỉ tăng 5,7% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu đạt 7.635 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm 30,3%.

Mới đây. NKG công bố thay đổi công tác nhân sự của công ty. Theo đó, ông Võ Hoàng Vũ không còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc NKG, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Ông Nguyễn Vinh An không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc; được bổ nhiệm giữ Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, ông An cũng là Người đại diện theo pháp luật của Thép Nam Kim kể từ ngày 15/4/2026.

Được biết, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 24/4 tới tại Khách sạn Tân Sơn Nhất, Sảnh Topaz, Số 202 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, Tp.HCM.

Theo đó, HĐQT đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng sản lượng đạt 1.100.000 tấn, tổng doanh thu đạt 22.000 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng.

Về cổ tức, NKG dự kiến phát hành 44.757.088 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phổ thông). Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán của công ty.

Bên cạnh đó, NKG cũng trình kế hoạch phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng nhận ESOP bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và nhân viên có thành tích xuất sắc của NKG và các công ty con. Số lượng phân bổ sẽ dựa trên cấp bậc, vị trí công tác và hiệu quả làm việc.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% bị hạn chế trong 1 năm và 50% còn lại trong 2 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 và/hoặc 2027.

Đáng chú ý, NKG đề xuất kế hoạch chào bán 125 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian chào bán dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc đầu năm 2027 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được sử dụng cho mục đích góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ (công ty con của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim) (“NKPM”) để NKPM thực hiện dự án đầu tư; và/ hoặc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.