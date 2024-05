Công an yêu cầu cơ quan thuế cung cấp 4.416 hồ sơ, phanh phui nhiều vụ án mua bán hoá đơn

Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy tính riêng năm 2023, cơ quan thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan công an kiến nghị điều tra, khởi tố 88 hồ sơ. Đồng thời, cơ quan thuế nhận được 4.416 yêu cầu cung cấp hồ sơ của cơ quan công an đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực thuế của người nộp thuế phục vụ công tác quản lý, trấn áp tội phạm kinh tế của cơ quan công an.