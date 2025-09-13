Thứ Bảy, 13/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Công bố thông tin sai lệch, HU1 bị phạt tiền và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Hoài An

13/09/2025, 19:09

HU1 đã công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024...

Biểu đồ giá cổ phiếu HU1 trên TradingView.
Biểu đồ giá cổ phiếu HU1 trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 245/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã HU1-HOSE) số tiền là 210 triệu đồng.

Theo đó, HU1 bị phạt 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ - CP).

Cụ thể: công ty công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024, cụ thể: lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 là 3,11 tỷ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán là 4,48 tỷ đồng);

Ủy ban Chứng khoán cho biết còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Cuối cùng là mức phạt 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 166/NQ - HĐQT ngày 03/01/2024 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2024).

Về kết quả kinh doanh, HU1 báo lãi hợp nhất tăng 2,09% lên gần 135 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) tăng 4 lần từ 24 triệu lên 121,6 triệu đồng.Theo giải trình từ HU1, trong 6 Tháng năm 2025, thị trường bất động sản nói chung và hoạt động xây lắp nói riêng có đôi chút khởi sắc, nguồn công việc đã tăng hơn, nhưng khó khăn vẫn còn rất lớn: Giá cả vật tư, vật liệu biến động, khan hiếm nguồn hàng, nguồn nhân công thiếu hụt, chi phí đầu vào cao. Tuy doanh thu xây lắp trong kỳ cao hơn nhưng hiệu quả chỉ cao hơn cùng kỳ năm trước một chút. 

Đó là nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 6 tháng/2025 tăng 2,766 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 97,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2024.

