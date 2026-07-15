Công đoàn Agribank về nguồn tri ân, kết nối giá trị, chung tay vì tương lai xanh

Ngày 10/7/2026, Công đoàn Agribank tổ chức “Chương trình khảo sát thực tế và học tập kinh nghiệm đối với Đội tuyển tham gia Hội thi “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng” năm 2026 và các vận động viên đạt thành tích cao tại Giải chạy bộ trực tuyến kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam” tại tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác Agribank đã thành kính dâng hương tại Khu di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ (thuộc tỉnh Lào Cai).

Mở đầu hành trình, Đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại Khu di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối hành trình, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Agribank trên địa bàn.

Đoàn công tác đã thực hiện hoạt động trao tặng và trồng 1.000 cây xanh với thông điệp “Chung tay hành động - Agribank vì tương lai xanh” tại xã Mù Cang Chải. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Từ Thị Kim Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Agribank bày tỏ niềm vui được cùng cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank đến với Mù Cang Chải - vùng đất giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên hùng vĩ và con người thân thiện, cần cù. Đồng chí tin tưởng, với sự quan tâm, chăm sóc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, những cây xanh được trao tặng sẽ bén rễ, sinh trưởng xanh tốt, góp phần làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường và trở thành điểm nhấn xanh của địa phương.

Đồng chí Từ Thị Kim Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công đoàn Agribank phát biểu tại Chương trình.

Đồng chí nhấn mạnh, với vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, Agribank luôn gắn phát triển kinh doanh với trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng. Thay mặt Ban Lãnh đạo và Công đoàn Agribank, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Agribank trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đã luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được tổ chức thành công; đồng thời bày tỏ mong muốn Agribank tiếp tục phối hợp cùng địa phương triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Giàng A Tạng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải phát biểu tại Chương trình.

Đại diện lãnh đạo địa phương, đồng chí Giàng A Tạng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo, Công đoàn Agribank cùng cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank đã dành tình cảm, sự quan tâm đối với địa phương thông qua chương trình trao tặng và trồng 1.000 cây xanh (cây Tớ Dầy). Đồng chí khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh mà còn tạo thêm điểm nhấn cho Lễ hội Hoa Tớ Dầy - một trong những nét đẹp văn hóa đặc sắc và sản phẩm du lịch tiêu biểu của Mù Cang Chải.

Đồng chí cho biết, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc chăm sóc, bảo vệ để cây xanh sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần làm đẹp quê hương và lan tỏa thông điệp sống xanh, phát triển bền vững. Đồng chí Giàng A Tạng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Agribank trong các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng Mù Cang Chải ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn Agribank đã tổ chức Lễ tổng kết, biểu dương và trao thưởng Đội tuyển tham gia Hội thi “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng” năm 2026 và các vận động viên đạt thành tích cao tại “Giải chạy bộ trực tuyến kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam”. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực, thành tích nổi bật mà còn là nguồn động viên để cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, rèn luyện, cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực trong toàn hệ thống.

Tại “Hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng” năm 2026, Công đoàn Agribank vinh dự được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì đã có thành tích trong tham gia Hội thi. Đặc biệt, nội dung hiến kế với giải pháp “Agribank Save Flow” trong phần thi “Kiến tạo tương lai số” của Đội thi Agribank vinh dự được công diễn đầu tiên. Đây là giải pháp hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn, góp phần phòng chống gian lận, lừa đảo trên không gian mạng và bảo vệ khách hàng trong từng giao dịch số. Phần hiến kế không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo của Agribank mà còn lan tỏa thông điệp đầy ý nghĩa: “Chuyển đổi số là mệnh lệnh từ trái tim”.