Blog chứng khoán: “Đánh úp” bất ngờ

Nhịp xả trụ đột ngột trong phiên chiều nay đã khiến thị trường mất cân bằng hoàn toàn, kích hoạt đợt bán tháo trên diện rộng. Mức giảm mạnh ở cổ phiếu – chứ không chỉ ở VNI – khiến xu hướng phục hồi ngắn hạn gặp bất lợi lớn.

Tranh minh họa.

Thị trường buổi sáng vẫn tốt, độ rộng xác nhận trạng thái phân hóa khá tích cực. Dù VIC, VHM, GAS có đỏ nhưng ngân hàng cũng không quá tệ. Nhất là thanh khoản sụt giảm và ở mức rất thấp cho thấy bên bán cũng không quyết liệt.

Mọi thứ thay đổi khi các trụ bị ép xuống. So sánh tương quan biến động giá thì VHM bị ép xuống đầu tiên, cổ phiếu ngân hàng nối tiếp và sau đó đến lượt VIC. Khi đồng loạt các cổ phiếu lớn nhất giảm mạnh, VNI mất điểm rất nhanh. Điều này ngay lập tức ảnh hưởng đến tâm lý chung. Trong bối cảnh dòng tiền đỡ đã kém, cung mạnh lên ngay lập tức khiến giá cổ phiếu rơi hàng loạt.

Điều tệ là áp lực kéo dài trọn phiên mà không có nhịp hồi nào “ra hồn”. Quá nửa nhóm VN30 phải đóng cửa ở giá Low, chưa kể số lớn khác may mắn nhích lên trên giá Low 1 bước giá ở đợt ATC. Áp lực này cộng với tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu nói chung chỉ là 0,37/1 xác nhận diễn biến giảm mạnh của VNI hôm nay là thực chất.

Không có thông tin xấu bất ngờ nào xuất hiện, nhịp lao dốc chiều nay thuần túy do cung cầu. Dĩ nhiên yếu tố kích hoạt là ép trụ, nhưng nếu thị trường thực sự mạnh thì ít nhất cũng không đến mức bán tháo đồng loạt như vậy. HSX chiều nay khớp khoảng 10,8k tỷ, cao nhất 16 phiên chiều, gần gấp đôi buổi sáng. Tổng khớp hai sàn cả ngày gần 17,2k tỷ chưa tính thỏa thuận. Mức thanh khoản này cũng chưa phải đột biến, mới tăng khoảng 10% so với trung bình 20 phiên liền trước. So với 12 phiên của nhịp tăng này, giao dịch hôm nay cũng chỉ tăng hơn 13%.

Vì vậy nên để cho phản ứng hôm nay được kiểm chứng thêm. Nếu sức ép từ trụ giảm xuống, cổ phiếu quay trở lại phân hóa và thanh khoản trở về mức rất thấp thì có thể xem biến động chỉ là rung lắc ép cung. Phiên hôm nay những cổ phiếu chịu được áp lực tâm lý để giữ dao động giảm hẹp, thanh khoản không cao thì có thể là tín hiệu của sức mạnh. Trong 1-2 phiên tới nếu giá phục hồi mạnh và lấy lại hết mức giảm hôm nay cũng đáng chú ý.

Thị trường phái sinh là cứu cánh cho cơ sở hôm nay, basis rất chặt nên ngay cả khi không Short đúng thời điểm thì vẫn có thể “ăn” được một đoạn nào đó. Cả phiên sáng VN30 dao động trong biên độ 1934.xx tới 1945.xx. VHM yếu sớm trong khi VIC lình xình. Vì vậy chỉ còn ngân hàng là biến số. Ngay khi vào phiên chiều VHM đã giảm mạnh nhưng cần đợi VN30 thủng 1934.xx mới có setup Short đạt chuẩn.

Một điểm khá bất ngờ là basis F1 không đảo sang chiết khấu rõ rệt dù cả buổi sáng basis vẫn dương và khối lượng giao dịch cao. Điều này nghĩa là Long đang được giữ lại. Có thể bên Long vẫn hi vọng nhịp ép trụ sẽ sớm kết thúc. Chỉ đến cuối mới có áp lực đóng vị thế đồng loạt, đẩy chiết khấu lên hơn 8 điểm.

Với diễn biến bất ngờ hôm nay, nhìn từ góc độ tích cực thì một lượng lớn cổ phiếu đã bị ép tung ra. Góc độ tiêu cực là tâm lý quả thật đang rất yếu, bên cầm cổ nhấp nhổm muốn thoát hàng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên trong 7 phiên lình xình sau nhịp tăng đầu tiên các trụ được sử dụng hiệu quả. Tiếc rằng đó lại là đồng thuận giảm chứ không phải tăng. Dù vậy biến động một phiên cũng chưa thể xác nhận.

VN30 đóng cửa tại 1909.23 điểm. Cản gần nhất ngày mai là 1915; 1924; 1934; 1941; 1955; 1967. Hỗ trợ 1904; 1894; 1885; 1874; 1864; 1851.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.